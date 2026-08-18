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মিঠুনের সঙ্গে বৈঠক, মুখে হাসি কলাকুশলীদের; রুদ্রনীল কেন পেলেন 'মহানায়ক' আখ্যা ?

টলিপাড়ার অচলাবস্থা এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটাতে কলাকুশলীদের গিল্ড, প্রযোজক, পরিবেশকদের সঙ্গে বৈঠকের সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব মিঠুন চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

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মিঠুনের সঙ্গে বৈঠক, মুখে হাসি কলাকুশলীদের (ফাইল/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 10:15 AM IST

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কলকাতা, 18 অগস্ট: মিঠুন চক্রবর্তীর (Mithun Chakraborty) সঙ্গে সোমবার নন্দনে দীর্ঘ বৈঠকের পর মুখে হাসি ফুটল টালিগঞ্জের সিনে পাড়ার কলাকুশলীদের। আর এই হাসির নেপথ্যে রয়েছে অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের (Rudranil Ghosh) অসামান্য অবদান- এমনই দাবি কলাকুশলীদের। খুশির আবেগে রুদ্রনীলকে এদিন 'মহানায়ক' বলে দাবি করেন প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের সদস্য নিরুপম দে (বাবাই)।

টলিপাড়ার অচলাবস্থা এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কাটাতে কলাকুশলীদের গিল্ড, প্রযোজক, পরিবেশকদের সঙ্গে বৈঠকের সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব মিঠুন চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। 17 অগস্ট নন্দনে সেই বৈঠক বসে, যার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি টলিপাড়ার অস্থিরতা কাটাতে ভোটের কথা বলেন। ভোটের মাধ্যমে যোগ্য মানুষদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে ফেডারেশন, টেকনিশিয়ান্স গিল্ড, ইম্পা দেখভালের। আর এতে খুশি টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly), রুদ্রনীল ঘোষেরাও।

রুদ্রনীল কেন পেলেন 'মহানায়ক' আখ্যা ? (ইটিভি ভারত)

বৈঠক শেষে এদিন প্রোডাকশন ম্যানেজার গিল্ডের তরফ থেকে নিরুপম দে বলেন, "আমরা 4 জুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠির মাধ্যকে আবেদন জানাই আমাদের ফেডারেশনের নির্বাচন হোক ৷ আজ তার সাড়া পেলাম ৷ সরকার পক্ষ টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি তৈরি হোক এবং ফেডারেশন তৈরি হোক ৷ আমাদের তরফ থেকে প্রস্তাব গিয়েছে যে সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে নির্বাচন হবে ৷ কোনও গিল্ডের সেক্রেটারি বাইরে থেকে ইলেকশন কমিশনার নিয়ে আসতে পারবে না ৷ সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে প্রত্যেকটা গিল্ডের নির্বাচন হবে ৷ তাতে কারওর কোনও কথা বলার জায়গা থাকবে না ৷ আমরা সেই প্রস্তাব দিয়েছি, আর সরকার সেটা মেনে নিয়েছে। আমরা ঠিক না থাকলে এই প্রস্তাব আমরা দিতাম না।".

নিরুপম ওরফে বাবাই আরও বলেন, "এই লড়াই আমরা 4 জুনের পর থেকে লড়ছি না ৷ অনেকদিন আগে থেকেই লড়ছি ৷ সেই কারণেই আমাদের স্বাস্থ্যসাথী শিবির হয়েছে ৷ দেব অধিকারী সেই সময় আমাদের পাশে ছিলেন কারওর অজানা নয় সেই কথা ৷ আমাদের মধ্যে মহানায়ক আজ রুদ্রনীল ঘোষ ৷ উনি আমাদের পাশে ছিলেন ৷ দিনের পর দিন টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, এফআইআর হয়েছে ৷ উনি থানায় আমাদের পাশে থেকেছেন গভীর রাত অবধি ৷ আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। ওনার অবদান আমরা ভুলব না ৷ উনি না থাকলে আজ লড়তে পারতাম না ৷ আমরা ইন্ডাস্ট্রির বাইরের লোককে চাই না ৷ যাঁরা ইন্ডাস্ট্রির পালস বোঝেন তেমন মানুষদের চাই ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ রুদ্র দা, রূপা দি, বুম্বা দা, জিৎ দা, দেব দা'ত মতো ইন্ডাস্ট্রিকে বোঝা এবং ভালোবাসার মানুষ থাকুক।"

প্রসঙ্গত, পাপিয়া অধিকারীর কাছে প্রোডাকশন ম্যানেজার বাবাই এবং হাসানের নামে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরা হয় বলে জানা গিয়েছে নানা সময়ে। এরপর এক বৈঠকে ঘোষণা করেন, বাবাই (নিরুপম দে) এবং হাসানকে আর কাজ করতে দেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গ তুললে নিরুপম বলেন, "ওনাকে কেউ ভুল বোঝাচ্ছেন ৷ আমাদের কয়েকজনের দোষ ধরা হয়েছে। প্রমাণ করা হোক ৷ আমরা ইলেকশন চাই, সিলেকশন চাই না। যারা আমাদের নামে অভিযোগ এনেছেন প্রমাণ দিক সবকিছুর।" জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু বলেন, "ফেডারেশন ছিল, আছে, থাকবে। ফেডারেশন জিন্দাবাদ।"

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BENGALI FILM INDUSTRY
RUDRANIL GHOSH
মিঠুন চক্রবর্তী টলিউড
MITHUN CHAKRABORTY ON TOLLYWOOD

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