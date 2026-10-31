'গণতন্ত্রে কারও কাজ বন্ধ করা যায় না', ফেডারেশনের ভোটে কড়া বার্তা মিঠুনের

'গণতন্ত্রে কারও কাজ বন্ধ করা যায় না', ফেডারেশনের ভোটে কড়া বার্তা মিঠুনের
Tollywood Federation Election:শনিবার ও রবিবার, এই দু’দিন টলিপাড়ায় শুটিং বন্ধ রেখে চলছে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার আওতাধীন 26টি গিল্ডের নির্বাচন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 4:12 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলাতে শুরু করেছে একাধিক সমীকরণ। তার প্রভাব পড়ছে টলিউডেও। স্বরূপ বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন অধ্যায়ের অবসানের পর এ বার ফেডারেশনের নির্বাচন ঘিরে সরগরম বাংলা বিনোদন জগৎ। শনিবার ও রবিবার, এই দু’দিন টলিপাড়ায় শুটিং বন্ধ রেখে চলছে ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার আওতাধীন 26টি গিল্ডের নির্বাচন। স্বরূপ বিশ্বাসের পর ফেডারেশনের নতুন সভাপতি কে হবেন, তা নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে। পাশাপাশি, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্রও এই দু’দিনের মধ্যেই দেওয়া হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
শনিবার সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো ও এনটি ওয়ান স্টুডিয়োর বাইরে পরিদর্শন করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষও। এ বারের নির্বাচনে নিরাপত্তা ও নিয়মশৃঙ্খলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভোটার, প্রার্থী ও নির্বাচন কমিশনার ছাড়া অন্য কাউকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশি ব্যবস্থা ও সিসিটিভি নজরদারিও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পরিদর্শনে এসে মিঠুন বলেন, "ভোটার ছাড়া কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। এই নিয়মটা আমিই তৈরি করেছি। এ জন্য আমি নিজেও বাইরে বসে আছি। আগে 'ইলেকশন' নয়, 'সিলেকশন' হত। এ বার সকলে সুস্থ ভাবে ভোট দিচ্ছেন। আমি এটাই চেয়েছিলাম।" ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ পরিচালনা নিয়েও আশাবাদী মিঠুন। তাঁর কথায়, "ফেডারেশনও তৈরি হলে সুস্থ ভাবে চলবে। কাউকে কাজ করতে দেব না- ও সব এখানে আর চলবে না ! আর কেউ এমন করলে, সেটা আমার কানে এলেই আমি দেখে নেব।” নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "আমি 30 বছর মুম্বইতে মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি সে ভাবেই নতুন করে সাজাতে চাই। কার কী দুঃখ, সমস্যা আছে, সব মেটাতে চাই।"
টলিউডের দীর্ঘদিনের বিতর্কিত 'ব্যান কালচার' নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মিঠুন। তাঁর কথায়, "এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। গণতন্ত্রে কারও কাজ বন্ধ করা যায় না। যে যার সঙ্গে পারবে কাজ করবে।" তবে কেউ বিশৃঙ্খলা তৈরি করলে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে নানা কারণে বার বার উত্তপ্ত হয়েছে টলিপাড়া। ফেডারেশন ও ছোটপর্দার প্রযোজকদের সংঘাত, টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ, বকেয়া পারিশ্রমিক, কলাকুশলীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করানো এবং ‘থ্রেট’ ও ‘ব্যান কালচার’-এর মতো একাধিক বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতে ফেডারেশনের নির্বাচন ঘিরে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে শিল্পমহলে। নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে এই সমস্যাগুলির কতটা সমাধান হয়, এখন সেটাই দেখার।