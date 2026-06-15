মিঠুনের দত্তক কন্যা পেলেন রাজপুত্তুর, কবে বিয়ে করছেন দিশানি ?

মিঠুনের দত্তক কন্যা পেলেন রাজপুত্তুর, কবে বিয়ে করছেন দিশানি ?
প্রেমিক মাইলস ম্যান্টজারিসের সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করেছেন দিশানি ৷ সোশাল মিডিয়ায় সুন্দর সেই মুহূর্ত ভাগ করে নিতেই নেটপাড়ায় শুভেচ্ছা-অভিনন্দনের বন্যা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : June 15, 2026 at 11:16 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 জুন: রূপকথার গল্প হয়ত একেই বলে ৷ যে বাবা-মা এক নবজাতককে ডাস্টবিনে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, সেই কন্যা রাজকন্যার মতো মানুষ হন বলিউড সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর (Mithun Chakraborty) বাড়িতে ৷ রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া সেই কন্যাকে দত্তক নেন মিঠুন-স্ত্রী যোগিতা ৷ নাম রাখেন দিশানি ৷ সেই কন্যা শুরু করতে চলেছেন নতুন জীবন ৷ প্রেমিক মাইলস ম্যান্টজারিসের সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করেছেন দিশানি ৷ সোশাল মিডিয়ায় সুন্দর সেই মুহূর্ত ভাগ করে নিতেই নেটপাড়ায় শুভেচ্ছা-অভিনন্দনের বন্যা ৷ জানালেন বিয়ের তারিখও ৷
দিশানি যৌথ পোস্টের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাবের মুহূর্তের বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মাইলস হাঁটু গেড়ে বসে দিশানিকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে ‘ডিস্কো ড্যান্সার’ খ্যাত তারকার মেয়েকে তাঁর আঙুলে থাকা বড় হীরের আংটিটি গর্বের সঙ্গে দেখাতে গিয়েছে। শেষ ছবিটিতে এই জুটিকে একে অপরকে মিষ্টি চুম্বন দিতে দেখা গিয়েছে ৷ ক্যাপশনে দিশানি লিখেছেন, "06.12.2026 … আমার জানা সবচেয়ে সহজ 'চিরকাল'।" অর্থাৎ চলতি বছর ডিসেম্বরের 6 তারিখ বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন মিঠুন কন্যা দিশানি ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট আসতেই দাদা মিমো চক্রবর্তী ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে নিজের উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন ৷
কে এই মাইলস ম্যান্টজারিস ?
সোশাল মিডিয়া থেকে জানা যায়, মাইলস হলেন, বিনোদন জগতে কর্মরত একজন আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার, স্টেডিক্যাম অপারেটর এবং কালারিস্ট। একজন ফ্রিল্যান্স পরিচালক হিসেবে তিনি কাহিনিচিত্র, বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিয়ো এবং হাই-প্রোফাইল সোশাল মিডিয়া কন্টেন্টের জন্য কাজ করে থাকেন। মাইলস ক্যামেরা মুভমেন্ট এবং ভিজ্যুয়াল স্টাইলিং-এ দক্ষ ৷ তিনি স্টেডিক্যাম এম2 ভোল্ট-এর মতো উচ্চমানের ইন্ডাস্ট্রি গিয়ার ব্যবহার করেন। তার পেশাদার পরিষেবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাকশন ভূমিকায় বিস্তৃত।
এ ছাড়াও, আইএমডিবি (IMDb)-এতে মাইলস ম্যান্টজারিসের প্রোফাইল থেকে জানা যায়, সিনেমার তালিকায় স্বাধীন প্রকল্প ও স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা-যেমন 'টিকার' (2018), 'ওয়ান লাস্ট ডে' এবং 'হ্যাপি বয়' (2017)-এ চিত্রগ্রাহক হিসেবে তাঁর শুরুর দিকে কাজ করেছেন ৷
দিশানির রূপকথার জীবন
জন্মের পর পরিত্যক্ত অবস্থায় ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হওয়া এই শিশুকন্যাকে মিঠুন ও তাঁর স্ত্রী যোগিতা বালি দত্তক নেন। এরপর মিমোহ, নমশি, উষ্মে-র সঙ্গেই সমানভাবে পালিত হন দিশানিও ৷ তিন ভাইয়ের কাছে দিশানি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে আদরের বোন ৷ ভারতে প্রাথমিক পড়াশোনার পর তিনি অভিনয়ে ক্যারিয়ার গড়তে লস অ্যাঞ্জেলেসের নিউইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমি থেকে অভিনয় বিষয়ে স্নাতক হন। 2017 সালে 'গিফট' (Gift) নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর হলিউডে অভিষেক ঘটে।
উল্লেখ্য, মিঠুন অভিনেত্রী যোগিতা বালিকে বিয়ে করার আগে 1979 সালে তিনি অভিনেত্রী হেলেনা লুককে বিয়ে করেছিলেন। চার মাস পরেই তাঁরা আলাদা হয়ে যান এবং বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। মিঠুন ও যোগিতা 1979 সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের চার সন্তান-মিমোহ, উশমে, নামাশি এবং দত্তক কন্যা দিশানি। নিজের ফ্যাশন সেন্স ও গ্ল্যামারাস লুকের জন্য দিশানী ইন্টারনেট সেনসেশনে পরিণত হয়েছেন। নানা সময়ে তিনি তাঁর জীবনের নানা মুহূর্ত তুলে ধরেন সোশাল মিডিয়ায় ৷