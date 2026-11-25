পরাজিত ভারত ! প্রথমবার বিবাহিত কোনও নারী জিতলেন Miss Universe 2026-এর খেতাব
MISS UNIVERSE 2026: মিস ইউনিভার্স 2026-এর মুকুট হাতছাড়া ভারতের ৷ 75 বছরে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে ৷ মুকুট জয় প্রথম কোনও বিবাহিত নারীর৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 10:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: 2026 সালের মিস ইউনিভার্সের মুকুট খুঁজে পেয়েছে তার স্থান ৷ পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার ব্যারেটো (Jennifer Barreto), ভেনেজুয়েলার ক্লারা গোয়েৎজ এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকের মেলিসা নুনেজকে পরাজিত করে 'মিস ইউনিভার্স' মুকুট জয় করেছেন। জেনিফার ব্যারেটো, ‘লা ব্যারেটো’ (La Barreto) নামেই বেশি পরিচিত ৷ তিনি পুয়ের্তো রিকোর একজন মডেল এবং সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিজয়ী ৷ এর আগে তিনি 'মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো 2026' জয় করেছিলেন। তিনিই প্রথম বিবাহিত নারী এবং মা, যিনি মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতেছেন।
জেনিফার ব্যারেটো সম্পর্কে
1998 সালে পুয়ের্তো রিকোর মায়াগুয়েজে জেফরি আব্রেউ ভাসকেজ ও আলিসিয়া মোরা গঞ্জালেজের ঘরে জেনিফার আব্রেউ মোরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসাবেলায় বেড়ে ওঠেন এবং পার্শ্ববর্তী সান সেবাস্তিয়ান ও আগুয়াদিয়ায় পড়াশোনার কিছু অংশ সম্পন্ন করেন ৷ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি ভলিবল খেলতেন। 2021 সালে, বারেটো টেক্সাসের ফোর্ট হুডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করার মাধ্যমে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন।
'ফ্যামিলি অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম'-এর অধীনে একজন শিক্ষাবিদ এবং সংকটকালীন সহায়তা প্রদানকারী হিসেবে, তিনি পারিবারিক সহিংসতা ও শিশু নির্যাতনের শিকার সামরিক পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি, তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেন। এছাড়া, তিনি ‘কার্ল আর. ডার্নাল আর্মি মেডিকেল সেন্টার’-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিসার্চ সাইকোলজিতে (গবেষণামূলক মনোবিজ্ঞান) স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও লাভ করেন—একটি মনোবিজ্ঞানে এবং অন্যটি ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কে (ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম)।
ভারতের জয় অধরা
অন্যদিকে, ফের একবার মিস ইউনিভার্স মুকুট জয়ের ক্ষেত্রে ভারতের আশা অধরাই থেকে গেল ৷ কেরালা থেকে আসা 19 বছর বয়সী আইনের ছাত্রী কাজিয়াহ লিজ মেজো এ বছর এই খেতাব জিততে পারেননি। মেজো অবশ্য ইতিহাস গড়েছিলেন ৷ তিনিই ছিলেন কেরালা থেকে আসা প্রথম নারী, যিনি 'মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া' খেতাব জিতেছিলেন। তবে 'ইভনিং রাউন্ড'-এর আগেই মেজোর যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ৷ কারণ তিনি সেরা 12 জনের তালিকায় জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন।
পুয়ের্তো রিকোর সান হুয়ানে অবস্থিত হোসে মিগুয়েল আগ্রেলোত কলিসিয়ামে এই মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার 75তম আসর চলে। ভারত প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ায় সবার নজর ছিল নির্বাচিত পাঁচ প্রতিযোগীর দিকে ৷ মুকুট জয়ের লড়াইয়ে ছিল ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড, ভেনিজুয়েলা, ডোমিনিকান রিপাবলিক এবং আয়োজক দেশ পুয়ের্তো রিকো ৷ এই গ্র্যান্ড ফিনালে 'মিস ইউনিভার্স' সংস্থার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ৷ কারণ সংস্থাটি এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার 75 বছর পূর্তি উদযাপন করছে। বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের ছাপ ফেলার প্রত্যাশা নিয়ে এবারের প্রতিযোগিতায় মোট 116 জন প্রতিযোগী অংশ নেন ৷ বর্তমান মিস ইউনিভার্স, মেক্সিকোর ফাতিমা বোশ, তার উত্তরসূরির মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার ব্যারেটোকে।
ভারতের কাজিয়াহ লিজ মেজোর পরিচয়
যদিও শীর্ষ 12-তে পৌঁছানোর আগেই কাজিয়াহর যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ৷ তবুও কাজিয়াহ লিজ মেজোর অংশগ্রহণ কেরালা রাজ্যের জন্য ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 19 বছর বয়সী এই আইন পড়ুয়া রাজ্যের প্রথম নারী হিসেবে 'মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া' খেতাব জয় করেছেন। মাভেলিক্কারার বাসিন্দা মেজো বেড়ে উঠেছেন আবুধাবিতে; সেখানে তিনি এমিরেটস ন্যাশনাল স্কুল, সেন্ট জোসেফস স্কুল এবং আবুধাবি ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন এবং একই সঙ্গে মডেল হিসেবেও কাজ করছেন।
মডেলিং ও পড়াশোনার বাইরেও মেজোর আরও অনেক আগ্রহের জায়গা রয়েছে। তিনি একজন প্রশিক্ষিত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী, যার 12 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ পাশাপাশি তিনি গান গাওয়ার পাশাপাশি বেহালা ও ড্রামও বাজাতে পারেন। তিনি অভিনয়েও নিজের দক্ষতা যাচাই করেছেন এবং ‘শাইলক’ (Shylock) সিনেমার মাধ্যমে মালয়ালম সিনেমায় অভিষেক ঘটিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর যাত্রার সূচনা হয় এই বছরের শুরুর দিকে ‘মিস ইউনিভার্স কেরালা’ জয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তিনি এই রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীতে, 52 জন প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 23 অগস্ট জয়পুরে তিনি ‘মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2026’-এর মুকুট জয় করেন।
মিস ইউনিভার্স ২০২৬: 75তম বিশেষ সংস্করণ
এবারের প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এই মাইলফলক সংস্করণটির জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি মুকুট। প্যারিসভিত্তিক গয়না নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘মেসন ডি’অর’ (Maison d'OR)-এর সহযোগিতায় জর্জ উইটেলস এটি তৈরি করেছেন। সাদা সোনাপ ওপর 3 হাজার 150টি হীরা বসিয়ে এই মুকুটটি সাজানো হয়েছে। প্রতিযোগিতায় জাতীয় পোশাক পর্ব, প্রিলিমিনারি রাউন্ড এবং চূড়ান্ত পর্বসহ কয়েকটি ধাপ রয়েছে, যেখানে প্রতিযোগীদের মঞ্চে উপস্থিতি ও সামগ্রিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিচার করা হয়।
এখন পর্যন্ত ভারত থেকে তিনজন ‘মিস ইউনিভার্স’ খেতাব জিতেছেন। 1994 সালে সুস্মিতা সেন, 2000 সালে লারা দত্ত এবং 2021 সালে হারনাজ সান্ধু এই মুকুট জয় করেছিলেন। এ বছর মেজোর (Mejo) যাত্রার সমাপ্তি ঘটায়, মুকুটটি আবারও ভারতে ফিরে আসতে দেখার জন্য অনুরাগীদের আবারও অপেক্ষা করতে হবে।