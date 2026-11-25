Miss Universe 2026: কে এই জেনিফার ব্যারেটো যিনি প্রথম বিবাহিত নারী হয়ে বিশ্বমঞ্চে গড়লেন ইতিহাস
Jennifer Barreto win Miss Universe 2026: জেনিফার মার্কিন সেনাবাহিনীর এক সার্জেন্টকে বিয়ে করেছেন ৷ রয়েছে এক কন্যা সন্তানও ৷জেনে নেওয়া যাক জেনিফারের মিস ইউনিভার্সের জার্নি৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 11:08 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: মিস ইউনিভার্স 2026 উদযাপন করছে 75 বছর পূর্তি ৷ আর বিশেষ সেই উদযাপনে তৈরি হল বড় নজির ৷ প্রথমবার কোনও বিবাহিত মহিলা তথা একজন মায়ের মাথায় উঠল, মিস ইউনিভার্স 2026-র মুকুট ৷ একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ নারী এই খেতাব জিতে বিশ্ব মঞ্চে তৈরি করলেন এক নতুন ইতিহাসের পথ চলা ৷
পুয়ের্তো রিকো, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের স্বশাসিত দ্বীপ জনরাষ্ট্র (কমনওয়েলথ), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ একটি ছোট্ট এলাকা ৷ সেখানে থেকেই চোখে বড় স্বপ্ন স্বপ্ন সাজিয়েছিলেন জেনিফার ব্যারেটো ৷ তিনি পুয়ের্তো রিকোর একজন মডেল এবং সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিজয়ী ৷ এর আগে তিনি 'মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো 2026৬' জয় করেছিলেন। তিনিই প্রথম বিবাহিত নারী এবং মা, যিনি মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতে নজির গড়লেন গোটা বিশ্বে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, জেনিফারের জার্নি মিস ইউনিভার্সের মঞ্চ পর্যন্ত কীভাবে তৈরি হল ৷
জেনিফারের পড়াশোনা
1998 সালে পুয়ের্তো রিকোর মায়াগুয়েজে জেফরি আব্রেউ ভাসকেজ ও আলিসিয়া মোরা গঞ্জালেজের ঘরে জেনিফার আব্রেউ মোরা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসাবেলায় বেড়ে ওঠেন এবং পার্শ্ববর্তী সান সেবাস্তিয়ান ও আগুয়াদিয়ায় পড়াশোনার কিছু অংশ সম্পন্ন করেন ৷ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি ভলিবল খেলতে ভালোবাসতেন। জেনিফার এরপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিসার্চ সাইকোলজিতে (গবেষণামূলক মনোবিজ্ঞান) স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও লাভ করেন, একটি মনোবিজ্ঞানে এবং অন্যটি ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কে (ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম)।
জেনিফারের কেরিয়ার
2021 সালে, বারেটো টেক্সাসের ফোর্ট হুডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করার মাধ্যমে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। ‘ফ্যামিলি অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম’-এর অধীনে একজন শিক্ষাবিদ এবং সংকটকালীন সহায়তা প্রদানকারী হিসেবে, তিনি পারিবারিক সহিংসতা ও শিশু নির্যাতনের শিকার সামরিক পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান করেন। তিনি ‘কার্ল আর. ডার্নাল আর্মি মেডিকেল সেন্টার’-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করেছেন। সামাজিক কাজের অংশ হিসেবে, তিনি পুয়ের্তো রিকোর ‘পেডিয়াট্রিক ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন’-এর সঙ্গেও যৌথভাবে কাজ করেন।
জেনিফারের ব্যক্তিগত জীবন
জেনিফার মার্কিন সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট ইয়ান কার্লোস ব্যারেটো ক্যালডেরনের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ। পুয়ের্তো রিকোর ইসাবেলার বাসিন্দা এই সামরিক সদস্য মার্কিন সেনাবাহিনীর 101তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেন। 2019 সালে এই দম্পতির ঘরে পেনেলোপি নামে এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।
মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো 2026
2025 সালে, কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই বারেতো 'মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রায় 30 কিলো ওজনও কমান। পরের বছর, বারেতো ‘মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো 2026’-এ সান সেবাস্তিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিত্ব করেন। 2026 সালের 25 জুন ‘আনহেল ও. বেরিওস পারফর্মিং আর্টস সেন্টার’-এ আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার 70তম আসরে তিনি বিজয়ী হন। পূর্ববর্তী বিজয়ী জাশেলি আলিসিয়া তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন। জেনিফার কোলনের (2024) পর তিনি দ্বিতীয় মা এবং প্রথম বিবাহিত নারী হিসেবে এই খেতাব জয় করেন। প্রতিযোগিতার প্রিলিমিনারি পর্বে তিনি সর্বাধিক পুরস্কার অর্জন করেন; যার মধ্যে রয়েছে ‘পিয়েল রাদিয়ান্তে লোরিয়াল প্যারিস’ (উজ্জ্বল ত্বক), ‘সোনরিসা কোলগেট’ (কোলগেট হাসি) এবং ‘মেহোর পাসারেলা’ (সেরা ক্যাটওয়াক)।
বিবাহিত নারী পারেন মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে ?
হ্যাঁ, বিবাহিত নারীরা এখন 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এবং জয়ী হতে পারেন। 2023 সালের আসর থেকে 'মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন' বিবাহিত প্রতিযোগী, বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া নারী এবং মায়েদের অংশগ্রহণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ফলে যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়মেও আনা হয়েছে পরিবর্তন ৷ যেমন-
* পূর্বের নিয়ম: 70 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের অবিবাহিত ও নিঃসন্তান হতে হতো। এছাড়া, বিজয়ী প্রতিযোগীদের তাদের দায়িত্বকালে অবিবাহিত থাকতে হতো এবং গর্ভধারণ করা থেকে বিরত থাকতে হতো।
* বর্তমান নিয়ম: বৈবাহিক অবস্থা বা মা হওয়ার বিষয়টি এখন আর অংশগ্রহণের যোগ্যতার ওপর প্রভাব ফেলে না। 2024 সালে আয়োজক সংস্থাটি 28 বছর বয়সের ঊর্ধ্বসীমাও তুলে দিয়েছে।
* ঐতিহাসিক মাইলফলক: 2023 সালে কলম্বিয়ার ক্যামিলা আভেলা প্রথম মা হিসেবে 'মিস ইউনিভার্স'-এর সেমিফাইনালে (সেরা 5 জনের মধ্যে) জায়গা করে নেন। 2026 সালে 'মিস ইউএসএ' জাস্টাস কেলি প্রথম বিবাহিত নারী ও মা হিসেবে 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় আমেরিকার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।
মিস ইউনিভার্স 2026 খেতাব জয়
পুয়ের্তো রিকোর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যারেটো 75তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা-'মিস ইউনিভার্স 2026'-এ জয়ী হয়েছেন, যা পুয়ের্তো রিকোতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ষষ্ঠ পুয়ের্তো রিকান নারী যিনি মিস ইউনিভার্স খেতাব জয় করেন। এছাড়াও, তিনি মিস ইউনিভার্সে পুয়ের্তো রিকোর প্রতিনিধিত্বকারী 72তম প্রতিযোগী এবং আয়োজক অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণকারী চতুর্থ পুয়ের্তো রিকান ৷ এর আগে 1972 সালের মিস ইউনিভার্সে বারবারা তোরেস, 2001 সালের মিস ইউনিভার্সে ডেনিস কুইনোনেস এবং 2002 সালের মিস ইউনিভার্সে আইসিস কাসালদুক আয়োজক অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন এবং এর মাধ্যমে মিস ইউনিভার্স খেতাব জয়ী ষষ্ঠ পুয়ের্তো রিকান নারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।