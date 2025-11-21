ETV Bharat / entertainment

পারল না ভারত ! কার মাথায় উঠল Miss Universe 2025-এর ক্রাউন ?

প্রথম রানার-আপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড বীনা প্রবিনার সিং। সেকেন্ড রানার আপ হয়েছেন মিস ভেনেজুয়েলা স্টেফেনি আবাসালি ৷

Miss Universe 2025-এর বিজেতা মেক্সিকোর ফাতিমা (এপি)
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: পারল না ভারত ৷ মিস ইউনিভার্সের মুকুট উঠল মেক্সিকোর ফাতিমা বোশের (Fatima Bosch) মাথায় (Miss Universe 2025 Winner) ৷ প্রথম রানার-আপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড বীনা প্রবিনার সিং। সেকেন্ড রানার আপ হয়েছেন মিস ভেনেজুয়েলা স্টেফেনি আবাসালি ৷ ও থার্ড রানার আপ হয়েছেন মিস ফিলিপাইনস মা আহতিসা মানালো ৷

ফাইনালিস্টদের মধ্যে ছিল চিলি, কলম্বিয়া, কিউবা, গুয়াদেলুপ, মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো, ভেনেজুয়েলা, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মাল্টা এবং কোট ডি'আইভোয়ার। এই বছর, ভারতের ব্যাডমিন্টন কিংবদন্তি সাইনা নেহওয়াল প্রতিযোগিতার বিচারক প্যানেলে ছিলেন।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্স 2025-এর ফাইনালের মঞ্চে ফাতিমার মুকুটে উঠল হিরের মুকুট ৷ বিশ্বজুড়ে 100 জনেরও বেশি প্রতিযোগী এই কাঙ্ক্ষিত মুকুটের জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন। ভারতবাসীর নজর ছিল মনিকা বিশ্বকর্মার উপরে। কিন্তু মনিকা বিশ্বকর্মা শীর্ষ 12 রাউন্ড থেকে বাদ পড়ে যান ৷

ইনস্টাগ্রামে মিস ওয়ার্ল্ডের অফিসিয়াল পেজে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "আমাদের নতুন মিস ইউনিভার্সকে অভিনন্দন। আজ একজন তারার জন্ম হয়েছে। তার করুণা, শক্তি এবং উজ্জ্বল আত্মা বিশ্বের হৃদয় জয় করেছে ৷ আমরা তাঁকে আমাদের নতুন রানি হিসাবে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। তাঁর নেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্ব আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

2024 সালে মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কের থেলভিগ ৷ তিনি ডেনমার্কের প্রথম মহিলা যিনি এই খেতাব জেতেন। এদিন মিস ইউনিভার্স 2025-এর মুকুট তিনি পরিয়ে দেবেন ফতিমার মাথায়। উল্লেখ্য, মিস ইউনিভার্স 2025-এর থিম ছিল "ভালোবাসার শক্তি", যা অন্তর্ভুক্তি এবং ঐক্যের উপর জোর দেয় এবং বিশ্বকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রেমের রূপান্তরকারী শক্তিকে উদযাপন করে।

