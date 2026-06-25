মুন্নাভাই-গুড্ডু পণ্ডিতের লড়াইয়ে মির্জাপুরে হাজির আরও এক খলনায়ক, টিজারে চমক

মুন্নাভাই-গুড্ডু পণ্ডিতের লড়াইয়ে মির্জাপুরে হাজির আরও এক খলনায়ক, টিজারে চমক
ফিরে এসেছে মুন্না ৷ 'মির্জাপুর দ্য মুভি'-র টিজারে পরতে পরতে রয়েছে উত্তেজনা-চমক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 2:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 জুন: বড় পর্দায় আসছে 'ভৌকাল'। 'মির্জাপুর দ্য মুভি'-র টিজার উত্তেজনার পারদ বাড়িয়েছে কয়েকগুণ ৷ মুন্না ত্রিপাঠী ও গুড্ডু পণ্ডিতের গ্যাংওয়ারের মজা এবার দেখা যাবে বড় পর্দায় ৷ অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর অত্যন্ত সফল সিরিজের প্রিক্যুয়েল হিসেবে নির্মিত এই সিনেমায় ফিরছেন মুন্না এবং বাবলু পণ্ডিত ৷
টিজারে জানানো হয়েছে, এটি একটি 'অরিজিন স্টোরি' বা পটভূমি-কেন্দ্রিক গল্প, যার সময়কাল 2018 সাল অর্থাৎ এটি সিরিজের প্রথম সিজনের ঘটনাপ্রবাহের আগের এবং সমসাময়িক সময়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি। এর অর্থ হল, দ্বিতীয় সিজনের শেষে মারা যাওয়া মুন্না এখানে এখনও জীবিত। কালীন ভাইয়া (পঙ্কজ ত্রিপাঠী) চিন্তিত যে, তাঁর ছেলে মুন্না তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।
এদিকে, পণ্ডিত ভাইরা-আলী ফজল ও জিতেন্দ্র-মুন্নার সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিয়ে মির্জাপুরের নতুন রাজা হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের পথ তৈরি করছে। টিজারে সিরিজের বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখকে দেখা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি চমক হিসাবে রয়েছেন রবি কিষাণ ৷ এই চরিত্রে তিনি বেশ কিছু এমন মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন যা দর্শকদের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলার মতো।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া
মির্জাপুর টিজার সামনে আসতেই পজিটিভি প্রতিক্রিয়া অনুরাগীদের মধ্যে ৷ মুন্নার ফিরে আসায় আপ্লুত অনেকেই ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "একটা চরিত্র এতটাই প্রভাবিত যে, পরিচালককে সেই চরিত্র ফিরিয়ে আনার জন্য একটা সিনেমা বানাতে হল ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "ফাইনালি মুন্নাভাই ব্যাক ৷" আবার অনেকে বলেছেন, দিব্যেন্দুকে যেমন ফিরিয়ে আনা হয়েছে তেমনই বিক্রান্স ম্যাসিকে ফিরিয়ে আনলে ভালো হত ৷
কবে মুক্তি পাচ্ছে মির্জাপুর সিনেমা ?
অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিয়োস এবং এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট নিবেদিত 'মির্জাপুর: দ্য মুভি' পরিচালনা করেছেন গুরমিত সিং ৷ চিত্রনাট্য লিখেছেন পুনীত কৃষ্ণা। ছবিটি এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন রিতেশ সিধওয়ানি ও ফারহান আখতার এবং এর সহ-প্রযোজক হলেন কাসিম জাগমাগিয়া ও বিশাল রামচন্দানি। এই সিনেমা চলতি বছর 4 সেপ্টেম্বর হিন্দি ও তেলুগু ভাষায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।