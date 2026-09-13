বক্স অফিসে ঝোড়ো ইনিংস, 200 কোটির ক্লাবে 'মির্জাপুর: দ্য মুভি'
গত 4 সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি ৷ বড় পর্দায় কালিন ভাইয়া, গুড্ডু পণ্ডিত থেকে মুন্না ভাইয়াকে দেখে উচ্ছ্বসিত দর্শকমহল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2026 at 6:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: আগেই ওয়েব সিরিজ হিসাবে ঝড় তুলেছে ৷ এবার বক্স অফিসে ছক্কা হাঁকাচ্ছে 'মির্জাপুর: দ্য মুভি' ৷ আলি ফজল, দিব্যেন্দু শর্মা ও পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত ছবিটি ইতিমধ্যে দেশের বক্স অফিসে 200 কোটি টাকারও বেশি আয় করে ফেলেছে ।
গত 4 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে 'মির্জাপুর' ইউনিভার্সের বড় পর্দায় প্রথম ছবি ৷ 2018 সালে একটি স্ট্রিমিং সিরিজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ পরপর তিনটি সিজন জুড়ে ভারতের অন্যতম সফল ওটিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত হয়েছে । আর এরপরেই তারা ছবি মুক্তির পথে হাঁটে ৷
অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিয়োস এবং এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট নিবেদিত 'মির্জাপুর: দ্য মুভি' ৷ ছবিটি পরিচালনা করেছেন গুরমিত সিং ৷ চিত্রনাট্য লিখেছেন পুনীত কৃষ্ণা । ছবিটি এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন রিতেশ সিধওয়ানি ও ফারহান আখতার এবং এর সহ-প্রযোজক হলেন কাসিম জাগমাগিয়া ও বিশাল রামচন্দানি ।
ছবিতে কালিন ভাইয়া হিসাবে পঙ্কজ ত্রিপাঠী, গুড্ডু পণ্ডিত হিসাবে আলি ফজল, মুন্না ভাইয়া হিসাবে দীবেন্দু শর্মা ছাড়াও অভিনয় করেছেন রসিকা দুগাল, শ্রেয়া পিলগাঁওকর, শ্বেতা ত্রিপাঠী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা ৷ তাঁরা তাঁদের আগের চরিত্রেই ফিরে এসেছেন । কিন্তু জিতেন্দ্র কুমার, রবি কিষাণ এবং সোনাল চৌহান নতুনভাবে এই সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন ।
বাণিজ্য সংক্রান্ত ওয়েবসাইট 'স্যাকনিল্ক'-এর তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি দেশের বক্স অফিসে 204.87 কোটি টাকা আয় করেছে । দেশের বক্স অফিসে ছবিটির নেট আয়ের পরিমাণ 171.86 কোটি টাকা । মুক্তির 9 দিন পর বক্স অফিসে 200 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে এই চলচ্চিত্রটি ৷ মির্জাপুর সেই আইনহীন জগতের আবহ ফিরিয়ে আনে যেখানে গোলাগুলি, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তক্ষয়ী রেষারেষির মাঝে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে । 2018 সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমাটি সিরিজের প্রথম সিজনের এমন একটি অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয় যা আগে কখনও দেখানো হয়নি ।
মুক্তির আগে থেকেই উত্তেজনার পারদ কয়েকগুণ চড়িয়েছিল 'মির্জাপুর দ্য মুভি' ৷ সেই ধারা বজায় রয়েছে ছবি মুক্তির পরেও ৷ সিনেমা হলে হাউসফুল যাচ্ছে শোগুলি ৷ সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দর্শক ছবিটি দেখছেন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ৷ ছবির গান থেকে চিত্রনাট্য মন কাড়ছে দর্শকদের ৷ আর এতে খুশি নির্মাতারাও ৷