আইনি নোটিশ পাঠানোর 48 ঘণ্টার মধ্যে মিমির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ তনয় শাস্ত্রীর

আইনি নোটিশ পাঠানোর 48 ঘণ্টার মধ্যে মিমির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ তনয় শাস্ত্রীর
শনিবার আর কী বললেন তনয় শাস্ত্রী ? কোন দিকে এগোচ্ছে বিতর্কের জল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 ফেব্রুয়ারি: আইনি নোটিশ আগেই পাঠিয়েছিলেন ৷ এবার অফিসিয়ালি থানায় গিয়ে মিমি চক্রবর্তীবর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের তনয় শাস্ত্রীর ৷ মিমির বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার 48 ঘণ্টার মধ্যেই বনগাঁ থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তনয় ৷ তিনি দাবি করেছেন, মিমি চক্রবর্তীকে জনসমক্ষে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। নিজের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার চেয়ে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানান তিনি।
সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের খবর অনুযায়ী, তনয় শাস্ত্রী শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, "মিমি চক্রবর্তী আমাদের ক্লাবে অনুষ্ঠান করতে আসার জন্য 2.65 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ৷ আমি সেই টাকা ফেরত চাইছি, কারণ তিনি অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ে আসেননি ৷" তিনি আরও বলেন, "তাঁর অভিযোগের কারণে আমার সম্মানহানি হয়েছে ৷ অভিনেত্রীকে জনসমক্ষে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ এই দাবি নিয়েই আমি বনগাঁ থানায় এসপির অফিসে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷" তিনি আরও বলেন, "আমরা মঞ্চে মিমি চক্রবর্তী অসম্মান করিনি ৷ আমাকে অভিনেত্রীর মিথ্যে অভিযোগের কারণে 14 দিন জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছে ৷ আমি আদালত ও সরকারের কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছি ৷"
মূলত, মিমি-তনয় বিতর্কের জল ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে ৷ যে ঘটনার সূত্রপাত গত মাসে হয়েছিল, তার রেশ এখনও বর্তমান ৷ বনগাঁর এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন মিমি চক্রবর্তী। সোশাল মিডিয়ায় এসে এই ঘটনা নিয়ে সরবও হন অভিনেত্রী ৷ অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়েই মূল আয়োজক তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মিমি, যার জেরে তনয় শাস্ত্রীকে যেতে হয় জেলে।
জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই তনয় মিমির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন ৷ সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান, অভিনেত্রী অনুষ্ঠানে আসার জন্য 2 লক্ষ 65 হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন যা তিনি ফেরত চান। এছাড়া যে সম্মানহানি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ 20 লক্ষ টাকা তিনি দাবি করেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
শাস্ত্রী এদিন সংবাদমাধ্যমের কাছে আরও বলেন, " অভিনেত্রী কোনও কারণ ছাড়াই আমার মানহানি করেছেন। এর জন্য আমি অভিনেত্রীর কাছ থেকে 20 লক্ষ টাকা দাবি করেছি। যদি সে ক্ষমা না চায় বা টাকা না দেয়, তাহলে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে। এটা কেবল শুরু। আমি শেষ পর্যন্ত দেখব।"
অনুষ্ঠানের দিন মিমির অভিযোগ
বনগাঁয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হওয়া মিমি অভিযোগ করেছিলেন, অনুষ্ঠানের মাঝপথে শাস্ত্রী তাঁকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেন ৷ কারণ মধ্য রাত হয়ে গিয়েছিল ৷ তারপরে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে তিনি শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। শাস্ত্রী পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেন, দাবি করেন যে অভিনেত্রী নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠানে আসেননি ৷ তিনি কোনও হয়রানি শিকার হননি ৷ বরং, তাঁকে রাত হয়ে যাওয়ার কারণে মঞ্চ ছেড়ে যেতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷
পুলিশ শাস্ত্রীর বাড়িতে গেলে সেখানে ধুন্ধুমার বেঁধে যায় ৷ এরপর শাস্ত্রী এবং তাঁর দুই সহযোগীকে হয়রানি এবং পুলিশের কর্তব্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ৷ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। বিচার বিভাগীয় হেফাজতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় কাটানোর পর, 11 ফেব্রুয়ারি তনয় শাস্ত্রী জামিন পান।