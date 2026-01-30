ETV Bharat / entertainment

ভগবানের নাম করে রুদ্রাক্ষ পড়লেই ধার্মিক হওয়া যায় না - মিমি

মিমির কথায়, "ধর্ম কর্ম থেকে হয় ৷ আর কর্ম স্বচ্ছতা ও সত্য দিয়ে হয় ৷"

মিমি চক্রবর্তী (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 3:15 PM IST

কলকাতা, 30 জানুয়ারি: বনগাঁতে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty) ৷ অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার পুলিশ অভিযুক্ত তনয় শাস্ত্রী ও আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিং-এ এসে মিমি বলেন, "আমার এই লড়াইটা সবসময় ছিল সত্য নিয়ে ৷"

এদিন সাংবাদিক প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, "আমরা এই নিয়ে অনেক কথা বলে সেই ব্যক্তিকে পাবলিসিটি দিয়ে ফেলছি, যার তিনি যোগ্য নন ৷ আমার প্রতিবাদটা ছিল, একজন নারীকে অসম্মান করার জন্য ৷ আমি নিজের ঢাকঢোল কোনও দিনই পেটাইনি, পেটাবোও না ৷ তবে একটা জিনিস সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই, রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড ড্রাইভিং অ্যাকিউসকে আমি একাই ধরেছিলাম ৷ একজন ট্যাক্সিওয়ালা যখন অশালীন মন্তব্যে করেছিল, তাঁকে শুধুমাত্র পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিইনি, তাঁকে আলিপুর জেলে গিয়ে শনাক্ত করেছিলাম ৷ গোপন জবানবন্দি দিয়েছিলাম ৷ তাঁর শাস্তি করিয়েছি ৷ আমাকে যখন রেপ থ্রেট দেওয়া হয়েছিল, তাঁকেও আমি শাস্তি দিয়েছি ৷"

আর কী বললেন মিমি ? (Special Arrangement)

এরপরেই মিমি বলেন, "এইবার আমার আমার ওপরেই অভিযোগ আসছে ৷ অন্যের জন্য যদি করে থাকি তাহলে নিজের জন্য তো মুখ বন্ধ রাখব না ৷ এটা একটা পুরুষশাসিত সমাজ ৷ লোকে ভাবে সেলেব্রিটি মানেই খারাপ ৷ সেলেব্রিটি মানেই যা ইচ্ছে তাই বলা যায় ৷ আমা মাথা নীচু করে মেনে নেব যদি আমি কোনও ভুল করে থাকি ৷ হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব যদি কোনও ভুল করে থাকি ৷ কিন্তু যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আমি একটা কথা বলেছিলাম, এর শেষ দেখে ছাড়ব ৷ আর এটা শুধু তার শুরু ৷"

মিমির কথায়, "মিথ্যে বারবার বললে সেটা টিআরপি হতে পারে, সেটা কোনওদিন সত্য হয় না ৷ আর আজ আমি নিজের জন্য দাঁড়াইনি ৷ আমি একটা গ্রাম থেকে উঠে এসেছি ৷ আজ আমি 15 বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছি ৷ কেউ বলতে পারবেন না, আমি কোথাও পাঁচমিনিটও লেট করেছি ৷ আজকে আমি আমার অপমান নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছি বলে, সেই জিনিসটা ডাইভার্ট হয়ে এমন একটা জায়গায় গেছে যাতে তারকাকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় ৷ কারণ এটাই লোকে খাবে ৷ এমন ধারণাই রয়েছে অনেকের মধ্যে যে তারকারা দেরি করে আসে ৷ আমি আবারও বলব, মিথ্যে কথাকে বারবার বললে সত্যি হয়ে যায় না ৷" তিনি শেষে বলেন, "ভগবানের নাম করে রুদ্রাক্ষ পড়লেই ধার্মিক হওয়া যায় না ৷ ধর্ম কর্ম থেকে হয় ৷ আর কর্ম স্বচ্ছতা ও সত্য দিয়ে হয় ৷"

কী হয়েছিল গত রবিবার ?

বনগাঁর নয়া গোপালগঞ্জ এলাকায় অনুষ্ঠান করতে যান মিমি। সেখানেই মঞ্চে হেনস্থার শিকার হন বলে অভিযোগ তোলেন অভিনেত্রী। মিমি অভিযোগ করে জানান, তিনি অনুষ্ঠান করার সময় হঠাৎ তনয় শাস্ত্রী মঞ্চে উঠে তাঁকে থামিয়ে দেন। নেমে যেতে বলেন। কথা না বাড়িয়ে পুরো অনুষ্ঠান না করেই মঞ্চ থেকে নেমে যান মিমি ৷ ওঁর আচরণ উদ্ধত ছিল। এরপরেই তিনি ই-মেল মারফত স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

