ETV Bharat / entertainment

'দুষ্টু কোকিল' গানের নাচে মাতোয়ারা মিমি! ছোট পর্দায় এবার কোন ভূমিকায় তিনি?

23 জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত বাংলা ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' ৷

mimi-chakraborty-presents-as-guest-in-sudipta-chakrabortys-lakh-takar-lokkhi-labh-show
সুদীপ্তার সঙ্গে মিমি (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 জানুয়ারি: উইন্ডোজ মানেই বরাবর ছকভাঙা গল্প ৷ কখনও তাদের গল্পে ধরা পড়ে সম্পর্কের নানা সমীকরণ আবার থাকে কখনও সামাজিক বার্তা ৷ এবার তারা প্রবেশ করেছে ভৌতিক জোনে ৷ 23 জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত বাংলা ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' (Bhanupriya Bhooter Hotel)। একইসঙ্গে চলতি মাসেই তাঁর দেখা মিলবে ছোটপর্দায়। জানেন কোথায় ?

মহিলাদের নিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছিল 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' (Lakh Takar Lokkhi Labh)। এই শো-এর জনপ্রিয়তা এখন বাংলার ঘরে ঘরে। জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই নব রূপে, নব সাজে আরও বড়ভাবে এখন দেখা যাচ্ছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। তবে 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই শো সন্ধে 6টার বদলে 7টা থেকে সম্প্রচারিত হবে। দেখতে দেখতে সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে! জানুয়ারি ফিনালে! এবারের ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty)।

mimi-chakraborty-presents-as-guest-in-sudipta-chakrabortys-lakh-takar-lokkhi-labh-show
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'- এ মিমি (Special Arrangement)

জানুয়ারি ফিনালেতে এসে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সদা হাস্যময়ী মিমি। তিনি বলেন, "আমি শো-টা মাঝে মাঝেই দেখি। আমার মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। অনেকদিন থেকেই এই শো-য়ে আসার কথা হচ্ছে, কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠছিল না। মা খালি বলতেন কবে আমি যাব? অবশেষে আসা হল। শো-এর লক্ষ্মীদের দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি। বিনোদনের সঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে এই শো। সমস্ত বাংলার মানুষ এখন এই শো-টা দেখে, এত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে দেখে খুবই ভাল লাগছে।"

সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাসি-খেলায়-মজায় ভরপুর। ফিনালের বিজয়িনী পাবেন 2 লাখ টাকা। সঙ্গে থাকছে লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প। সেইসব গল্প শুনবেন মিমি। শুধু শুনবেন না গল্প, থাকছে মিমির পারফরম্যান্স। জনপ্রিয় গান 'দুষ্টু কোকিল ডাকে রে'-তে নেচে সবাইকে মাতিয়ে দেবেন মিমি। জানুয়ারি ফিনালে হলেও এই শো দেখা যাবে 1 ফেব্রয়ারি সন্ধে 7টায় টিভির পর্দায়।

বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে। ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয়। প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার। একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার। প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন। কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না। নতুন এই ফরম্যাটে যুক্ত হয়েছে নতুন একটা খেলা। "টাকার খনি", "বল ফেলতে টাকা কুলো" এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন খেলা হয় 'টাকার গদি'। গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ নিছক একটা নন ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো। মহিলাদের স্বনির্ভর হবার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই সান বাংলার এই উদ্যোগ। এই শো সঞ্চালনা করতে করতে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকটাই বদলে গেছে বলে বার বার জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তিনি অনেকবার বলেছেন এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

মাঝে মাঝে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভে খেলতে আসেন এক ঝাঁক তারকা। গল্প,আড্ডায় জমে ওঠে তারকাদের নিয়ে এই পর্ব। তারকারা অবশ্য সব টাকা নিয়ে যান না। তাঁদের টাকা নিয়েই তৈরি হয়েছে 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'। এবারে 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'-এর টাকা থেকে কয়েকজন লড়াকু মা লক্ষ্মীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে টাকা যাতে তাঁরা তাঁদের স্বপ্ন পূরণের দিশা খুঁজে পান। মানুষের বিপুল চাহিদার জন্য এই শো এখন টানা দেড় ঘন্টার। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই শো দেখতে চোখ রাখুন প্রতিদিন সন্ধে 7টায়।

TAGGED:

BHANUPRIYA BHOOTER HOTEL MOVIE
LAKH TAKAR LOKKHI LABH SHOW
SUDIPTA CHAKRABORTY
মিমি চক্রবর্তী
MIMI CHAKRABORTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.