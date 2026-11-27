মিস থেকে মিসেস ! আইনি বিয়ে সারলেন মিমি চক্রবর্তী, কোথায় বসবে বিয়ের আসর ?
Mimi Chakraborty Wedding: আইনি বিয়ের অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থের পরনে ছিল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, অন্য দিকে মিমি বেছে নিয়েছিলেন সোনালি রঙের পোশাক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 7:04 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: বেশ ঘটা করেই আইনি বিয়ে সারলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। দক্ষিণ কলকাতায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে বসেছিল মিমি ও সিদ্ধার্থের আইনি বিয়ের আসর। পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধার্থ দত্তের সঙ্গে নতুন জীবনের পথে পা রাখলেন অভিনেত্রী। আর এই বিয়ের সূত্রেই মিমির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন অভিনেত্রী ত্রমিলা ভট্টাচার্য। সম্পর্কে তিনি সিদ্ধার্থের বৌদি, অর্থাৎ মিমির জা।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানা যায়, পাহাড়ে বসতে চলেছে মিমি চক্রবর্তীর বিয়ের আসর। সামাজিক বিয়ের আগেই অবশ্য আইনি বিয়ে সেরে ফেললেন অভিনেত্রী। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে ত্রমিলা ভট্টাচার্য জানালেন, মিমির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নতুন সমীকরণ এবং নবদম্পতিকে নিয়ে নানা কথা। ত্রমিলা বলেন, "আমার নিজের দেওরের সঙ্গেই বিয়ে হচ্ছে মিমির। আমাদের পরিবারের সকলেই জাহাজের পেশায় যুক্ত। আমার স্বামী জাহাজের ক্যাপ্টেন আর সিদ্ধার্থ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ও আমাদের থেকে অনেকটাই ছোট।"
নববধূকে কী উপহার দেবেন? সেই প্রশ্নে মজা করে ত্রমিলার উত্তর, "সোনার মেয়েকে সোনা ছাড়া আর কী দেবো?" মিমি ও সিদ্ধার্থের জুটি নিয়েও বেশ খুশি তিনি। তাঁর কথায়, "মিমির সঙ্গে ওকে খুব ভাল মানিয়েছে। মিমিকে অনেক কাছ থেকে চিনেছি। খুব ভাল মেয়ে। ও খুব ভাল কথাও বলতে জানে। ওদের পরিবারের সকলেই খুব ভাল।" আইনি বিয়েতে উপস্থিত থাকলেও পাহাড়ে আয়োজিত সামাজিক বিয়েতে যেতে পারবেন না ত্রমিলা। কারণ, সেই সময় তাঁর মেয়ের পরীক্ষা চলবে। অভিনেত্রী বলেন, "বিয়েটা পাহাড়ে হচ্ছে। কিন্তু আমার মেয়ের পরীক্ষা চলবে সেই সময়ে, তাই যাওয়া হবে না।"
বিয়ের প্রস্তুতি নিয়েও বেশ কিছু তথ্য জানালেন সিদ্ধার্থের বৌদি। তাঁর দাবি, মিমি ও সিদ্ধার্থ দু’জনেই মিলেই বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছেন। আইনি বিয়ের অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থের পরনে ছিল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, অন্য দিকে মিমি বেছে নিয়েছিলেন সোনালি রঙের পোশাক। তাঁদের এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এবং পোশাকশিল্পী অভিষেক রায়ও।
উল্লেখ্য, আগামী 5 ডিসেম্বর সিদ্ধার্থ দত্তের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা মিমির। যদিও বিয়ে নিয়ে এখনও প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি অভিনেত্রী। কয়েক দিন আগে ছড়িয়ে পড়েছিল মিমি ও সিদ্ধার্থের বিয়ের কার্ডের ছবি। সেই কার্ডে বর-কনের পাশাপাশি আঁকা ছিল তিনটি সারমেয়র ছবি। টলিউডে মিমির পোষ্যপ্রেমের কথা কারও অজানা নয়। তাঁর বাড়িতে তিন সারমেয়র উপস্থিতিও পরিচিত। তাই কার্ডের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীদের একাংশ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, সেটি মিমির বিয়ের কার্ড।
এক অনুষ্ঠানে বিয়ের কার্ড নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মিমি পাল্টা জানতে চেয়েছিলেন, "কার কার্ডের কথা বলছেন?" তাঁকে সরাসরি তাঁর নিজের বিয়ের কার্ডের কথা বলা হলে অভিনেত্রী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তাই নাকি? ওহ্! আমি বরং এই আইডিয়াটা কাজে লাগাব।" সেই রহস্যের জল্পনার মাঝেই এবার আইনি বিয়ে সেরে ফেললেন অভিনেত্রী।