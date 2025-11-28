সকলের সামনে গৌরবের গোপন তথ্য ফাঁস ! কী বললেন শোলাঙ্কি ?
'গাঁটছড়া'র পর ফের জুটি বাঁধছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়-শোলাঙ্কি রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 12:11 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: বাংলা টেলিভিশনে আসছে আরও একটি ভালোবাসার গল্প, 'মিলন হবে কতদিনে' (milon hobe koto dine )। গল্পের কেন্দ্রে এলা আর গোরা। এলার কাছে ভালোবাসার অনেক দাম। আর গোরার 'ভালোবাসা' শব্দটার প্রতি আছে চরম বিতৃষ্ণা। কিন্তু তা হলে তো আর ধারাবাহিক চলবে না ৷ এক সুতোয় তো বাঁধতেই হবে বিপরীত মেরুর এই দুজন মানুষকে কীভাবে ? উত্তর পাওয়া যাবে পয়লা ডিসেম্বর থেকে ৷
'গাঁটছড়া'র (Gaatchora) পর এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায় (Gourab Chatterjee) এবং শোলাঙ্কি রায় (Solanki Roy)। পুরনো বন্ধুকে ফের জুটি হিসেবে পেয়ে খুশি দুজনেই৷ গৌরব বলেন, "শোলাঙ্কির সঙ্গে জুটি আমার তো প্রিয় বটেই, আমার স্ত্রী দেবলীনা অবধি ভীষণ পছন্দ করে আমাদের অনস্ক্রিন জুটি। দেবলীনা বারবারই বলে কবে আবার আমাদের একসঙ্গে দেখা যাবে। আমাদের দুজনকে জুটি হিসেবে ওর ভীষণ পছন্দ।"
শোলাঙ্কির মুখেও একই কথা। বলেন, "দেবলীনা এই কথাটা 'গাঁটছড়া'র সময় থেকেই আমাকে অনেকবার বলেছে, যে আমাদের অনস্ক্রিনে দেখতে ওর খুব ভালোলাগে। তো ফাইনালি আমরা আবার জুটি বাঁধলাম। আমরা দুজনেই খুশি।" শোলাঙ্কি আরও বলেন, "খুব প্রিয় সহ-অভিনেতা গৌরব। প্রিয় মানুষও। তার অবশ্য একটা গোপন কারণও আছে। সেটা একটু স্বার্থপরের মতো লাগবে শুনলে। আমার গোটা শো-এর কফির দায়িত্ব গৌরবের। খুব ভালো কফি বানায় গৌরব। নিজেও কফি খেতে ভালোবাসে সারা সেটের অন্যদেরও খাওয়াতে ভালোবাসে ৷ যে কদিন একসঙ্গে কাজ করিনি, কফিটা খুব মিস করেছি। গৌরব এবং শোলাঙ্কিকে মানুষ যেভাবে ভালোবাসে আমার মনে হয় এলা আর গোরাকেও সেভাবেই মানুষ ভালোবাসবে।"
গৌরব বলেন, "আমরা সবাই আশাবাদী এই কাজটা নিয়ে। এটা মানুষের কাছে আবার দাগ কেটে যাওয়ার মতো একটা শো হবে। এত সুন্দর করে আমাদের কাজ হচ্ছে তাতে এই আশাটা অমূলক নয়।" এই ধারাবাহিকে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শুভ্রজিৎ দত্ত, দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত, শ্রীময়ী চট্টরাজ, সোহিনী সান্যাল, শাওন চক্রবর্তী, অলিভিয়া সরকার, কৌশিক রায়-সহ আরও অনেকে।
নিজের চরিত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীময়ী বলেন, "এখানে আমার চরিত্রটা যেমন দুষ্টু তেমনি মজার। আমি এখানে সংযুক্তা ৷ এই মানুষটা সাজতে, খেতে ভালোবাসে ৷ আর শুধু নিজেরটাই বোঝে । নিজের স্বার্থের জন্য বর, ছেলে সবাই তার কাছে তুচ্ছ।"
শুভ্রজিৎ দত্ত বলেন, "আমি এখানে গোরার কাকা। সে ভালো নাকি মন্দ তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। অনেক কারণেই তো মানুষ বদলায়। দেখা যাক এখানে কী হয়। তবে এই চরিত্রটা খুব মজায় বাঁচে। সোশাল মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পারিবারিক ব্যবসাও দেখে কমবেশি। আগ্রহটা একটু কম তার। এরকমই এক চরিত্র।
দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত বলেন, "আমি এলার মামা। এলা আমাদের কাছেই মানুষ। এলাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে তার মামা। রোজগার তার তেমন নয়। নেশাও করে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র।" পয়লা ডিসেম্বর থেকে সোম থেকে রবি রাত সাড়ে 9টায় সম্প্রচারিত ধারাবাহিক 'মিলন হবে কতদিনে'।