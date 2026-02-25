এই 5টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'ব্যান' তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের ! সাবস্ক্রাইব করা থাকলে টাকা জলে
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 10:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি: অশ্লীল বিষয় বা কনটেন্ট দেখানোর অভিযোগ ৷ মঙ্গলবার পাঁচটি অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মকে ব্যান করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক (MIB)। তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিধি 2021 (আইটি বিধি, 2021) অনুসারে ডিজিটাল স্পেসে বেআইনি এবং ক্ষতিকারক বিষয় প্রতিরোধে কঠোর কাঠামো তৈরি করা হয় ৷ গত বছরের জুলাই মাসে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (MIB) অশ্লীল এবং কিছু ক্ষেত্রে পর্নোগ্রাফিক উপাদান প্রকাশের অভিযোগে 25টি ওভার-দ্য-টপ (OTT) প্ল্যাটফর্ম ব্লক করার নির্দেশ দেয়। এবার সেই তালিকায় জুড়ল আরও 5টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ ব্যান করা প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel এবং Jugnu ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, একাধিক সরকারি বিভাগ এবং নাগরিক সমাজের অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে গত বছর 23 জুলাই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়। এরপরেই উল্লু, এএলটিটি, বিগ শটস অ্যাপ, নিওনএক্স ভিআইপি এবং ডেসিফ্লিক্স-সহ একাধিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ৷ এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ধারা 67 এবং 67এ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 292 এবং 1986 সালের নারীর অশ্লীল প্রতিনিধিত্ব (নিষেধ), সেকশন 4-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
2000 সালের আইটি আইন এবং 2021 সালের আইটি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া নীতিশাস্ত্র কোড) বিধিমালার বিধান অনুসারে, মোট 26টি ওয়েবসাইট এবং 14টি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন - গুগল প্লে স্টোরে তালিকাভুক্ত 9টি এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে 5টি - সাইটের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
সূত্র অনুসারে, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রদর্শিত বেশিরভাগ কনটেন্টে গ্রাফিক যৌন ইঙ্গিত, নগ্নতার দীর্ঘ দৃশ্য এবং অশ্লীল দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত অনুপযুক্ত যৌন পরিস্থিতি তুলে ধরারও অভিযোগ ওঠে, যা বৈধতা এবং শালীনতা নিয়ে উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সরকার প্ল্যাটফর্মগুলির কর্মকর্তার সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক করে। 2024 সালের সেপ্টেম্বরে, 25টি প্ল্যাটফর্মই সরকারী সতর্কতা পেয়েছিল। এর আগে, 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, মন্ত্রণালয় এক পরামর্শ জারি করে ৷ যেখানে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মগুলিকে ভারতের অশ্লীলতা আইন এবং আইটি নিয়ম, ২০২১ এর অধীনে নির্ধারিত নীতিশাস্ত্র মেনে চলার আহ্বান জানায়।
তবুও, প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, এই সব সাইটে আপত্তিকর বিষয়বস্তু হোস্ট এবং স্ট্রিমিং অব্যাহত রাখা হয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, উল্লু প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত 'হাউস অ্যারেস্ট' সিরিজটি মে মাসে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে, সরকারের অভিযোগ, পূর্ববর্তী ব্লকিং আদেশের পরেও কিছু প্ল্যাটফর্ম নতুন ডোমেন তৈরি করে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে - 2024 সালের মার্চ মাসে ব্লক করার পর এই ধরনের পাঁচটি প্ল্যাটফর্ম একই ধরণের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা শুরু করে বলে জানা গিয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MHA), নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MWCD), ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY), আইন বিষয়ক বিভাগ (DoLA), শিল্প সংগঠন FICCI এবং CII এবং নারী ও শিশু অধিকারের ক্ষেত্রের বিষয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন করে এই পাঁচটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যান করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷