পুজোর আবহে মেখলার কণ্ঠে 'কাশফুলের গন্ধ', ফিরল পুরনো বাংলা গানের নস্ট্যালজিয়া

পুজোর আবহে মেখলার কণ্ঠে 'কাশফুলের গন্ধ', ফিরল পুরনো বাংলা গানের নস্ট্যালজিয়া
Durga Puja Song: দুর্গাপুজো উপলক্ষে সুরিন্দর মিউজিক প্রকাশ করেছে গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তের নতুন এই গান। গানটির কথা ও সুর শ্রীরাজ মিত্রের।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের দোলা, লালপাড় সাদা শাড়ি, খোঁপায় সাদা ফুল আর চারপাশে পুজোর গন্ধ-বাঙালির শারদোৎসবের চেনা আবহই ধরা পড়ল নতুন বাংলা গান 'কাশফুলের গন্ধ'-তে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে সুরিন্দর মিউজিক প্রকাশ করেছে গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তের নতুন এই গান। গানটির কথা ও সুর শ্রীরাজ মিত্রের। সঙ্গীত পরিচালনা ও অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন রকেট মণ্ডল। মঙ্গলবার পরিচালক রাজা চন্দের উপস্থিতিতে গানটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গানটির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরাও।
দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে শুধু উৎসব নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অসংখ্য স্মৃতি। পুজোর ছুটিতে প্রিয়জনের শহরে ফিরে আসা, কাছের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটানো, শরতের মিঠে হাওয়া আর উৎসবের আমেজ-'কাশফুলের গন্ধ'-এর কথায় উঠে এসেছে সেই অনুভূতিগুলিই। আধুনিক সাউন্ডস্কেপের সঙ্গে গানে রয়েছে সত্তর ও আশির দশকের বাংলা আধুনিক গানের নস্ট্যালজিয়ার ছোঁয়া।
গানটি নিয়ে মেখলা দাশগুপ্ত বলেন, "দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রকাশিত আধুনিক বাংলা গান শুনেই বাঙালির একাধিক প্রজন্ম বড় হয়েছে। 'কাশফুলের গন্ধ'-এর সুর তাঁর কাছে বেশ সতেজ এবং ইতিবাচক।" শ্রীরাজ মিত্র ও রকেট মণ্ডলের সঙ্গে ফের কাজ করতে পেরে তিনি খুশি। গীতিকার ও সুরকার শ্রীরাজ মিত্র বলেন, "সময়ের সঙ্গে বাংলা গানের ধরন বদলেছে। তবে পুজোর গান এখনও বাঙালির উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। মণ্ডপে মণ্ডপে আজও এই গানগুলির সুর শোনা যায়। ‘কাশফুলের গন্ধ’-এর মাধ্যমে আধুনিক সাউন্ডের সঙ্গে পুরনো দিনের বাংলা গানের আবহকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।
সুরিন্দর সিং ও নিসপাল সিংয়ের উপস্থাপনায় এবং সুরিন্দর মিউজিকের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে গানটি।"
সুরিন্দর ফিল্মসের পরিচালক নিসপাল সিং জানান, "ছবির গানের পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে সিঙ্গল প্রকাশের দিকেও নজর দিচ্ছে সংস্থা। 'কাশফুলের গন্ধ' সেই উদ্যোগেরই অংশ।" গানটির প্রোগ্রামিং করেছেন শুভম পণ্ডিত। স্টুডিয়ো ভাইব্রেশনে রেকর্ডিং করেছেন সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিক্সিং ও মাস্টারিং করেছেন সুদীপ সানত্রা। মিউজিক ভিডিয়োতে অভিনয় করেছেন সুদীপ্ত রায় ও বিপুল ঋষি। ভিডিয়োটি পরিচালনা করেছেন সুমিত মণ্ডল। সিনেমাটোগ্রাফি ও সম্পাদনায় অনুপম কুণ্ডু। মেকআপ করেছেন মেঘনা মুখোপাধ্যায়।
সুরিন্দর মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি বিভিন্ন ডিজিটাল মিউজিক প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে 'কাশফুলের গন্ধ' গান। পুজোর আবহে নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে পুরনো বাংলা আধুনিক গানের সেই নস্ট্যালজিয়া পৌঁছে দেওয়ারই চেষ্টা এই গানে।