মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা... বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদী গর্জন এপার বাংলার তারকাদের

সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণা উগরে দিয়েছেন ঋদ্ধি সেন, মেখলা দাশগুপ্ত, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারকারা ৷ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন শিল্পীরা ৷

Published : December 20, 2025 at 10:20 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 ডিসেম্বর: মানবতার খুন হয়তো একেই বলে ! না হলে জীবন্ত ব্যক্তিকে গাছে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উন্মত্ত উল্লাস কী করে কেউ করতে পারে ? ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এপার বাংলার শিল্পীরা ৷ ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের অশান্ত বাংলাদেশ ৷ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, কালের কণ্ঠ সংবাদপত্রের অফিসে।

অন্যদিকে, ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে, গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা বিশ্ব ৷ বাংলাদেশ যখন ভারতের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে তখন সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণা উগরে দিয়েছেন ঋদ্ধি সেন, মেখলা দাশগুপ্ত, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের মতো তারকারা ৷ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন শিল্পীরা ৷

ঋদ্ধি সেন লেখেন, "তে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ তান্ডব চললো তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এবং আমাদের দেশের মানুষের,বিশেষ করে পড়শি বাংলার নাগরিকদের অবিলম্বে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন ৷ বাংলাদেশের এক কাপড় কারখানার কর্মী দিপু চন্দ্র দাসকে ঝোলানো হলো ফাঁসিতে, গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হল আগুন, হাজার হাজার মানুষখেকো মৌলবাদী উল্লাসে ভিডিয়ো করল সেই জ্বলন্ত শরীরের ৷...."

ঋদ্ধির লেখায় উঠে আসে, "...দুই দেশে সগৌরবে বেঁচে থাকার কথা ছিল যে দুই নাগরিকের তাদের নাগরিকের চোখে দেখা হল না, দেখা হল না মানুষের চোখে, শুধু দেখা হল তাদের পদবি ৷ কারণ মৌলবাদীরা আর মৌলবাদীদের পুষে রাখা রাজনীতি ঠিক করে দেয় কে সংখ্যাগুরু আর কে সংখ্যালঘু ৷..." এরপর ঋদ্ধি লেখেন, "...স্বতন্ত্র নাগরিকদের বর্তমানে সব থেকে বড় কর্তব্য হল এই ইসলামী মৌলবাদি আগ্রাসনকে নিকেশ করা l মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণার বিরোধী সকল মানুষ আজ সব দেশে সংখ্যালঘু, এই সময় নিজেদের সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে প্রতিবাদ করুন ৷"

অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "বাংলাদেশে যা ঘটছে তা লজ্জাজনক এবং হৃদয়বিদারক। তারা যে পরিমাণ ঘৃণা দেখাচ্ছে, তা বিশ্বাস করা যায় না। এই পৃথিবীতে যে কোনও ধর্মের আগে মানবতা, আমি সবসময় এটাই বিশ্বাস করব। আর এই পৃথিবীর কোনও দেশে যদি কেউ ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়ায় এবং মানুষ হত্যা করে, তবে তারা মানুষ নয়। "

অন্যদিকে, মেখলা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ভারত অনেক গুণে বাংলাদেশের থেকে ভালো ৷ এখানে সরাসরি প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা পাওয়া যায় ৷ ফালতু সমস্যা হয় না ৷ তিনি লেখেন, "বালুরঘাটের স্বাধীনতা দিবস 18 আগস্ট । তার আগে পাকিস্তান-এ ছিল। কি ভাগ‍্যিস ভারতে অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল! মাত্র কিছু কিলোমিটারের দূরত্ব ৷ একটু এদিক ওদিক হলে বাংলাদেশে জন্মাতাম! এই জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি মনে হচ্ছে !..."

এরপর মেখলা লেখেন, "অনেক ফালতু দাঙ্গা আমাদের দেশেও হয়, তবে দাঙ্গার নামে বারেবারে বাদ্যযন্ত্র ,ব ই , ভাস্কর্য এসব নষ্ট করা হয় না। আমাদের দেশে *** দেবদেবীকে অপমান করলে, মূর্তি ভাঙলে তাদের জ‍্যান্ত জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তে তার ভিডিয়ো করা হয় না! ....আমাদের ধর্ম পশু,পাখি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড় - এই সব কিছুকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করার কথা বলে। কেউ কোথাও নেই , তোমার মধ্যেই সব, আবার এই কথাও বলে। আমাদের ধর্মীয় গুরুরা সঙ্গীত কে সাধনা , অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়ার সর্বোচ্চ পথ হিসেবে দেখিয়ে গেছেন, হারাম হিসেবে নয়।"

