'রামায়ণ'-এ হতে চেয়েছিলেন 'শূর্পণখা' ! পেলেন সীতার বোন ঊর্মিলা চরিত্র; চেনেন এই অভিনেত্রীকে ?

'রামায়ণ'-এ হতে চেয়েছিলেন 'শূর্পণখা' ! পেলেন সীতার বোন ঊর্মিলা চরিত্র; চেনেন এই অভিনেত্রীকে ?
Sonia Balani plays Urmila in Ramayana: ছোট শহর থেকে এসে মায়ানগরী মুম্বইয়ে নিজের জায়গা তৈরি করা সহজ ছিল না সোনিয়া বালানির কাছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 12:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 নভেম্বর: 2012 সালে শুরু করেছিলেন অভিনয় জীবন ৷ টেলিভিশন থেকে বড় পর্দায় নজরে এলেও, লাইমলাইটে ও চর্চায় এসেছেন রামায়ণ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে ৷ রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীর বিপরীতে, সিনেমায় সীতার বোন ঊর্মিলার চরিত্রে দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে ৷ ছোট শহর আগ্রা থেকে এসে মায়ানগরী মুম্বইয়ে নিজের জায়গা তৈরি করা তার জন্য সহজ ছিল না তাঁর কাছে ৷ চিনে নিন, অভিনেত্রী সোনিয়া বালানিকে ৷
কেরিয়ারের শুরুর দিক
সোনিয়া বালানি উত্তরপ্রদেশের আগ্রার বিখ্যাত St. John's College থেকে তাঁর কলেজ জীবন সম্পন্ন করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় ও নাচের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল এবং স্কুলে শিক্ষকদের অনুকরণ করতে ভালোবাসতেন। কলেজ জীবন শেষ করার পরই তিনি অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং মুম্বই-এ পাড়ি জমান 2012 সালে। চেনা পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ এক শহরে মানিয়ে নেওয়াটাই ছিল সোনিয়ার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷
2013 সালের মার্চ বা এপ্রিলের দিকে তিনি বিজ্ঞাপনের জন্য প্রথম অডিশন দিতে যান। সেখানে নতুন হিসেবে তিনি প্রায় 2-3 ঘণ্টা শুধু বসে বসে অন্যদের অভিনয় ও এক্সপ্রেশন দেখতেন। একই স্ক্রিপ্ট পেয়েও অভিজ্ঞ অভিনেতারা কীভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে পারফর্ম করছেন, তা দেখে তিনি অডিশন দেওয়ার কৌশল বোঝার চেষ্টা করতেন ৷ তাঁর জীবনের প্রথম অডিশনটি ছিল এক নামী ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনের জন্য। প্রথমবার অডিশন দিতে গিয়ে তিনি এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে স্ক্রিপ্টটি হাতে পাওয়ার পর ভয় পেয়ে সেটি সঙ্গে নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন! পরবর্তীতে তিনি এই অভিজ্ঞতাকে তার জীবনের অন্যতম একটি "ভীতিকর কিন্তু মজার" স্মৃতি হিসেবে উল্লেখও করেছেন।
সোনিয়ার প্রথম ব্রেক টেলিভিশনে
প্রাথমিক কিছু বিজ্ঞাপনের অডিশনের পর তিনি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে অডিশন দেওয়া শুরু করেন। 2012 সালের শেষের দিকে এবং 2013 সালের শুরুতে তিনি 'বিয়ন্ড ড্রিমস' (Beyond Dreams) প্রোডাকশনের মাধ্যমে সুযোগ পান। তিনি জনপ্রিয় শো Suvreen Guggal – Topper of the Year-এ 'সোনি চড্ডা' চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হন। এই শো-টিতে তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয় ৷ প্রথম শো-এর পর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
2014 সালে তিনি মূল ধারার মেগা সিরিয়াল 'তু মেরা হিরো'-তে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'পাঞ্ছি আগরওয়াল'-এর ভূমিকায় অভিনয়ের বড় সুযোগ পান। এই শো-টি তাঁকে ঘরে ঘরে ব্যাপক পরিচিতি এবং তুমুল তারকাখ্যাতি এনে দেয়। এছাড়াও তিনি সোনি টিভির বিখ্যাত শো 'বড়ে আচ্ছে লগতে হে' 2014) এবং ক্রাইম থ্রিলার শো 'ডিটেকটিভ দিদি' (2017)-তে প্রধান গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করে টেলিভিশন জগতে নিজের জায়গা শক্ত করেন ৷
বড়পর্দায় ব্রেক
2016 সালে রোমান্টিক ড্রামা 'তুম বিন 2'-এর মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন সোনিয়া। এর পর 2018 সালে সইফ আলি খান অভিনীত ক্রাইম-ড্রামা ছবি 'বাজার'-এ 'আমনা আহমেদ' চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে, 2023 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ' দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমা সোনিয়া বালানির কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। ছবিতে তার অভিনীত কট্টরপন্থী নেতিবাচক চরিত্র 'আসিফা বা' (Asifa Ba) দর্শক ও সমালোচকদের গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। যা সোনিয়াকে রাতারাতি তুমুল জনপ্রিয়তা এবং প্রশংসা এনে দেয় ৷
রামায়ণ সিনেমায় ঊর্মিলার চরিত্র পাওয়া
নীতীশ তিওয়ারির মহাকাব্যিক 'রামায়ণ' (Ramayana) সিনেমায়, সোনিয়ার, ঊর্মিলা চরিত্র পাওয়ার গল্প বেশ মজাদার ৷ সোনিয়া বালানি এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, ছবিটির কাস্টিংয়ের সময় তাঁর প্রথম পছন্দ বা অগ্রাধিকার ছিল লঙ্কার রাজকুমারী 'শূর্পণখা' (Surpanakha) চরিত্রটি। তিনি কোনও কারণে এই নেতিবাচক চরিত্রটি করতে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। ঊর্মিলা চরিত্রটি তাঁর পছন্দ ছিল না ৷ সোনিয়া যখন নির্মাতাদের কাছে 'শূর্পণখা' চরিত্রের জন্য অডিশন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে জানানো হয় যে সেই চরিত্রটির কাস্টিং ইতিমধ্যে চূড়ান্ত বা 'লক' হয়ে গিয়েছে (চরিত্রটি করছেন রাকুল প্রীত সিং)।
শূর্পণখা চরিত্রটি হাতছাড়া হওয়ার পর তিনি সীতার বোন এবং লক্ষ্মণের স্ত্রী 'ঊর্মিলা' (Urmila) চরিত্রের জন্য অডিশন দেন। অডিশনে তাঁর পারফরম্যান্স পরিচালক নীতীশ তিওয়ারির পছন্দ হয় এবং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক চরিত্রের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। চরিত্রটি পাওয়ার পর সোনিয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, এটি তার কেরিয়ারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জিং চরিত্র ৷ তিনি বলেন, "রামায়ণের মতো কালজয়ী এবং আমাদের সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত একটি গল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা সত্যিই বিশেষ কিছু। ঊর্মিলা এমন এক চরিত্র, যার শক্তি, মর্যাদা এবং আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতার বাইরেও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। একজন অভিনেত্রী হিসেবে, এমন আবেগঘন ও গভীর একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পাওয়াটা একই সঙ্গে সৌভাগ্যের বিষয় এবং একটি বড় দায়িত্ব।"
তিনি আরও বলেছেন, "নীতেশ তিওয়ারির মতো দূরদর্শী পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা এবং এত বড় মাপের একটি প্রকল্পে রণবীর কাপুরের মতো দক্ষ অভিনেতার সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নেওয়া-সব মিলিয়ে এই সফর আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছিল। আমি আশা করি, দর্শকরা ঊর্মিলার শক্তির সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন এবং তাঁর গল্পের পেছনে থাকা সেই সুন্দর মানবিক আবেগগুলোকে খুঁজে পাবেন, যা এই চরিত্রটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছে।"
'রামায়ণ'-সিনেমার মুক্তি ও অ্যাডভান্স বুকিং
বহু প্রতীক্ষিত মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র 'রামায়ণ: পার্ট 1' (Ramayana: Part 1) আগামী 5 নভেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। মুক্তির মাত্র 3 দিন আগে ভারতীয় বাজারে ছবিটির অগ্রিম বুকিং রেকর্ড গতিতে বাড়ছে। সর্বশেষ ট্রেড রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ইতিমধ্যেই 46 কোটি টাকারও বেশি (ব্লকড সিট সহ প্রায় 50 কোটি টাকা) প্রি-সেলস কালেকশন হয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে উদ্বোধনী দিনের (Day 1) জন্যই বুকিং হয়েছে 25.73 কোটি টাকা। সারা ভারতে এখনও পর্যন্ত প্রায় 11.12 লক্ষেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে।
এর মধ্যে হিন্দি সংস্করণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি, যার অবদান মোট বিক্রির প্রায় 84%। আন্তর্জাতিক বাজারেও সিনেমাটি দারুণ সাড়া ফেলেছে। ওভারসিজ বা ভারতের বাইরে 3.9 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 37 কোটি টাকা) অগ্রিম বুকিং-সহ ছবিটির সর্বমোট বিশ্বব্যাপী অগ্রিম বুকিং ইতিমধ্যেই 75 কোটি টাকা পার করে গিয়েছে। সিনেমা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রণবীর কাপুর (রাম), সাই পল্লবী (সীতা) এবং যশ (রাবণ) অভিনীত এই মেগা-বাজেট ছবিটি বক্স অফিসে ওপেনিংয়ের দিনেই 200 কোটি টাকার ব্যবসা করে নিতে পারবে ৷