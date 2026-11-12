চলচ্চিত্রকে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার দাবি 'মেকন'-এ, পাশে থাকার আশ্বাস রাজ্যের

চলচ্চিত্রকে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার দাবি 'মেকন'-এ, পাশে থাকার আশ্বাস রাজ্যের
MECON 2026: রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, মানুষের কাছে বিনোদন এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি দীর্ঘ বছর ধরে উপেক্ষিত ছিল ।
Published : November 12, 2026 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের (বিএফটিসিসি) উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হল 'মেকন 2026' (মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভ) । এই মঞ্চ থেকেই চলচ্চিত্র ও বিনোদন জগতকে ক্ষুদ্র শিল্প বা এমএসএমই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি উঠল । অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের কাছে শিল্পমহলের তরফে এই বিশেষ আর্জি জানানো হয় । রাজ্য সরকারের তরফেও এই বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিনোদন জগতের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে রাজ্যের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও ব্যবসার প্রতিটি স্তরকে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় আনা প্রয়োজন । তাঁদের কথায়, "ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে আমাদের একটা দাবি ছিল, যদি ফিল্ম সেক্টরকে এমএসএমই সেক্টরে নিয়ে আসা যায়, যা হেল্প করবে প্রি-প্রোডাকশন, প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, এক্সিবিশন অ্যান্ড টেকনোলজি ইনটিগ্রেশনকে ।"
তাঁদের দাবি, ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিলে সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যই পথপ্রদর্শক হতে পারে ।
এদিনের অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র জগতের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা উঠে আসে । রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বিনোদন জগতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, "এটাও একটা ইন্ডাস্ট্রি । কত মানুষ তাঁদের লাইভলিহুড, জীবন-জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত । শুধু তো প্রযোজক, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সিনেম্যাটোগ্রাফার, পরিচালক তাঁরা নন, এটার সঙ্গে যুক্ত একটা ফিল্ম তৈরি করতে কত মানুষের প্রয়োজন হয় । নিশ্চিতভাবে তো এটা একটা ইকোনমি, যেটা অবহেলিত ছিল ।"
বিনোদন জগতের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শিল্পমন্ত্রী আরও জানান, মানুষের কাছে বিনোদন এবং অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি দীর্ঘ বছর ধরে উপেক্ষিত ছিল । তিনি বলেন, "এই অবহেলিত উপেক্ষিত ক্ষেত্রটি আর অবহেলিত উপেক্ষিত থাকবে না । যাতে না থাকে তার জন্য যাঁরা যাঁরা দায়িত্বে থাকবেন সরকারের তরফ থেকে এবং অবশ্যই শাসকদলের, তাঁদেরও তো একটা ভূমিকা থাকে, সেটা অস্বীকার করা যায় না । তাঁদেরকেও কিন্তু এই বিষয়টা দেখতে হবে । যা হয়েছে তা যেন একেবারেই না হয়, হতে দেওয়া যাবে না ।" এই শিল্পের উন্নয়নে কোনও খামতি থাকলে তা সঠিক জায়গায় তুলে ধরে সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা 'মেকন 2026'-এর চিফ পেট্রন রুদ্রনীল ঘোষও । তিনি বাংলার সৃজনশীল জগতের বাণিজ্যিক দিকটি প্রসারিত করার ওপর জোর দেন । রুদ্রনীলের বক্তব্য, "মার্কেট বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে, সৃজনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে ব্যবসার দিক, উদ্যোগের দিক, কর্মসংস্থানের দিক এবং ক্রিয়েটিভ দিক সেটাকে এগোবার ছিল, সেটা কিন্তু একটা জায়গায় আসবার পরে স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে গিয়েছে ।"
আবেগের পাশাপাশি চলচ্চিত্রকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, "এক কথায় আমাদের বড় করতে হবে আমাদের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প নিয়ে আমাদের যে ভাবনা, যে ভাব তার উপরে গিয়ে বিজনেসকে । যাতে রেভিনিউ আর্ন করতে পারা যায় ।"
বিএফটিসিসি-র চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট ফিরদৌসল হাসান জানান, বাংলার সাহিত্য, সিনেমা ও শিল্পের ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক সুযোগ ও কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য । তিনি বলেন, "বাংলার ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি এখনও তার প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারেনি । এই জায়গাতেই বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্স কিছু করে দেখাতে চায় । আমাদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এক ছাতার তলায় এনে নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং এই শিল্পের জন্য একটি স্থায়ী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা ।"
এদিকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "বাংলায় কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এর জন্য যা করার সরকার করবে ৷ বিনোদন জগতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে ৷"
সব মিলিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন এবং অভিনেত্রী পাওলি দামের উপস্থিতিতে এই কনক্লেভ বাংলা বিনোদন জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশার আলো দেখাল । চলচ্চিত্রকে এমএসএমই-র আওতায় আনার দাবি রাজ্য সরকার কত দ্রুত বাস্তবায়িত করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে টলিপাড়া ।