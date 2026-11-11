'এক বিহারি সব পে ভারী' ! সলমন খানের 'মাত্রুভূমি' ট্রেলার দেখে কী বলছে নেটপাড়া ?
Matrubhoomi Trailer:দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মানবিক ক্ষতির এক শক্তিশালী গল্প আসছে বড়পর্দায় ৷ ট্রেলার দেখে সোশাল মিডিয়ায় সলমনের অবতার দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: অবশেষে সামনে এসেছে সলমন খান অভিনীত বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'মাত্রুভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' (Matrubhoomi: May War Rest in Peace) সিনেমার ট্রেলার ৷ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মানবিক ক্ষতির এক শক্তিশালী গল্প আসছে বড়পর্দায় ৷ 10 নভেম্বর রাতে ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পায়। 'মাত্রুভূমি'-র এই ট্রেলার ইতিমধ্যেই ভাইজান অনুরাগীদের মুগ্ধ করেছে ৷ ট্রেলার দেখে সোশাল মিডিয়ায় সলমনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা ৷
ট্রেলারের সারসংক্ষেপ
ট্রেলারে একজন ভারতীয় সেনার জীবনের ঝলক তুলে ধরেছেন সলমন ৷ যেখানে দায়িত্বের কোনও শেষ নেই এবং পরিবারের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতিটি ইউনিফর্মের আড়ালে এমন একটি পরিবার থাকে, যারা প্রতিনিয়ত এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। প্রতিবার বিদায় নেওয়ার সময় মনে ভয় জাগে-হয়তো এটাই তাদের শেষ দেখা। ট্রেলার দেখেই আন্দাজ করা যায়, সলমনের এই সিনেমা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সেনাদের মানসিক লড়াই এবং তাদের প্রিয়জনের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকা পরিবারগুলোর আত্মত্যাগের গল্প তুলে ধরে।
ট্রেলারে যেমন ধরা পড়েছে অসাধারণ সংলাপ তেমনই ধরা পড়েছে তীব্র অ্যাকশন, বিপজ্জনক হাতাহাতি লড়াই এবং চমৎকার দৃশ্যপট। তবে এর পাশাপাশি এক শক্তিশালী বার্তাও দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে বোঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ কারো জন্যই সুখকর পরিণতি বয়ে আনে না। যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষেরই প্রাণহানি ঘটে, পরিবারগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং যুদ্ধের প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সিনেমার গল্প মনে করিয়ে দেয় যে, দেশপ্রেম এবং শান্তির আকাঙ্ক্ষা-উভয়ই পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে।
Thank you for the overwhelming love on the trailer of #Maatrubhumi. Your love means everything, and your genuine criticism means even more.. We have heard you, and work has already begun on it 👍 I will give my level best, so that when you watch this film, you feel proud🇮🇳 https://t.co/eq2d5kkyRg— Apoorva Lakhia (@lakhiaapoorvaa) November 11, 2026
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া
সলমন খানের 'মাত্রুভূমি'-র ট্রেলার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "এটি আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং সিনেমাটি 20 থেকে 30 কোটি টাকা দিয়ে যাত্রা শুরু করবে।" অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "সলমন খানকে দারুণ দেখাচ্ছে, তাঁকে আগে কখনও এমন রূপে দেখিনি।" আবার কারোর মতে, "স্যার, আপনাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে, সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দেখার অপেক্ষায় আছি ৷" তবে, কিছু নেটিজেন ট্রেলার দেখে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন ৷
#MaatrubhumiTrailer is a 4/5 for me! 🔥 We've seen Salman in such good form after a long time. 25-30 crore opening looks possible, with strong WOM it could go higher. Hopefully, it lands in the 250-300 crore range, or even more if neutral audiences connect! 🤞 Now we want a grand promotional campaign! 🔥 @SKFilmsOfficial @BeingSalmanKhan #SalmanKhan— Sohail. (@BeingSohail__) November 11, 2026
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 @BeingSalmanKhan Sir You Are Looking Very Dashing In This Look, Can't Wait To See This Flashback Sequence In #Maatrubhumi 💥 #SalmanKhan https://t.co/qILvD3WGnw— Subhaan Khan (@SubhanKhan_157) November 10, 2026
সিনেমা মুক্তির তারিখ
অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত 'মাত্রুভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' (Matrubhoomi: May War Rest in Peace) ছবিটি সলমন খান ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। সিনেমাটি 2020 সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চীনা সেনাদের সংঘর্ষের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। সিনেমাটি শুরুতে চলতি বছরের 20 নভেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ও সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনের জটিলতায় মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। গত 6 নভেম্বর মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিনেমার ট্রেলার ও নতুন মুক্তির তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন সলমন খান। 'মাত্রুভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে চলতি বছরের 4 ডিসেম্বর ৷