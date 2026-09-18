অস্কার 2027: বলিউড নয়, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব আঞ্চলিক সিনেমা 'গোন্ধল'-এর

অস্কার 2027: বলিউড নয়, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব আঞ্চলিক সিনেমা 'গোন্ধল'-এর
Marathi film India's official entry to the Oscars: অস্কারের জন্য ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে মারাঠি সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: অস্কার 2027-এ ভারতের কোন সিনেমা প্রতিনিধিত্ব করবে, সেই নাম শুক্রবার এসেছে প্রকাশ্যে ৷ 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া' ঘোষণা করেছে যে, অস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক এন্ট্রি হিসেবে মারাঠি সিনেমা 'গোন্ধল' (Gondhal)-কে নির্বাচিত করা হয়েছে। সন্তোষ দাভখর রচিত ও পরিচালিত এই সিনেমার পটভূমি মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ জীবন। অস্কারের মঞ্চে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিযোগিতায় থাকা অন্যান্য সিনেমার মধ্যে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, গুজরাটি, মালয়ালম ও নাগামিজ-সহ ভারতের বিভিন্ন ভাষার সিনেমা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এটি এক নবদম্পতিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের এক রাতের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তৈরি। বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান পি. শেষাদ্রি জানিয়েছেন, 33 সিনেমা তালিকা থেকে 'গোন্ধল'-কে 2027 সালের অস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ভারতের 56তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI) সিনেমাটি মর্যাদাপূর্ণ 'গোল্ডেন পিকক' (Golden Peacock) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল ৷ এই সিনেমার জন্য সন্তোষ দাভখর সেরা পরিচালক হিসেবে 'সিলভার পিকক' পুরস্কার লাভ করেন। এই সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন ঈশিতা দেশমুখ, যোগেশ সোহনি, কিশোর কদম, সুরেশ বিশ্বকর্মা, নিশাদ ভোইর এবং অনুজ প্রভু।
কাহিনীর সার সংক্ষেপ
সিনেমাটির গল্প মূলত সুমন (ঈশিতা দেশমুখ) নামের একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যার জীবনে তিনজন পুরুষ বা প্রণয়প্রার্থী রয়েছে। সুমনের বিয়ে হয় আনন্দের (যোগেশ সোহনি) সঙ্গে। তবে এর আগে গ্রামের পাতিলের ছেলে সারজেরাওয়ের (নিষাদ ভোইর) সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও অতিরিক্ত যৌতুকের দাবির কারণে তা ভেঙে যায়। পরবর্তীতে সুমন সাহেবরাওয়ের (অনুজ প্রভু) প্রেমে পড়ে। এই জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নব্য বিবাহিত দম্পতির ঐতিহ্যবাহী 'গোন্ধল' অনুষ্ঠানকে ঘিরেই সিনেমার থ্রিলার ও ড্রামা দানা বাঁধে।
'গোন্ধল'-এর চলচ্চিত্র উৎসব-যাত্রা
বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে দারুণ সাফল্যের পরই 'গোন্ধল' অস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ছবিটি 2026 সালে 16তম বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ফিপ্রেসি’ (FIPRESCI) পুরস্কারও জয় করে। ‘ফিপ্রেসি’ বিশেষ উল্লেখ করে যে, কীভাবে চলচ্চিত্রটি 'গোন্ধল' আচার-অনুষ্ঠানের ছন্দের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও থ্রিলারধর্মী উপাদানগুলোর মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।
পুনে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোন্ধল' শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার অর্জন করে। পরবর্তীতে ‘থার্ড আই এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এ এটি আবারও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ করে। এই পুরস্কারগুলো চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গনে ছবিটির পরিচিতি ও স্বীকৃতি আরও বাড়িয়ে তোলে।
উল্লেখ্য গত বছর, অস্কারে পাঠানোর জন্য ভারত নীরজ ঘায়ওয়ানের অতিমারি-কেন্দ্রিক ড্রামা 'হোমবাউন্ড' (Homebound)-কে নির্বাচন করেছিল। তবে ছবিটি চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকায় জায়গা করে নিতে পারেনি। 'গোন্ধল' হল অস্কারের জন্য নির্বাচিত চতুর্থ মারাঠি সিনেমা। এর আগের সিনেমাগুলি ছিল 'কোর্ট' (2015), 'হরিশচন্দ্রাচি ফ্যাক্টরি' (2009) এবং 'শ্বাস' (2005)।
এখন পর্যন্ত কোনও ভারতীয় সিনেমা 'সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম' বিভাগে (যা আগে 'সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র' বিভাগ হিসেবে পরিচিত ছিল) জয়ী হতে পারেনি। এই বিভাগে মাত্র তিনটি ভারতীয় চলচ্চিত্র মনোনয়ন পেয়েছে-মেহমুদ খানের 'মাদার ইন্ডিয়া', মীরা নায়ারের 'সলাম বোম্বে' এবং আশুতোষ গোয়াড়িকরের 'লগান'। জন আব্রাহাম ও লিসা রে অভিনীত দীপা মেহতার 'ওয়াটার' সিনেমাও মনোনয়ন পেয়েছিল, তবে সেটি কানাডা থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল। 99তম অস্কার বা অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান 2027 সালের 14 মার্চ, রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।