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বছরের সেরা বক্সঅফিস হিট ! অস্কারে প্রতিনিধিত্বের জন্য কেন ভোট পেল না 'ধুরন্ধর' ?

Gondhal Movie defeat Ranveer's Dhurandhar: কীভাবে 'গোন্ধল' রণবীর সিংয়ের বক্সঅফিস কাঁপানো 'ধুরন্ধর'-কে পেছনে ফেলে অস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন জিতে নিল ?

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অস্কারে প্রতিনিধিত্বের জন্য কেন ভোট পেল না 'ধুরন্ধর' ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 12:23 PM IST

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হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: 99তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে মারাঠি ছবি 'গোন্ধল'-এর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ নেটিজেনদের অনেকের মতেই, কীভাবে এই ছবি রণবীর সিংয়ের বক্সঅফিস কাঁপানো 'ধুরন্ধর'-কে পেছনে ফেলে অস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন জিতে নিল। 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'-র জুরি সদস্য বিবেক ভাসওয়ানি প্রকাশ্যে আনলেন সেই কারণ ৷

অস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন হিসেবে কেন জায়গা পেল না 'ধুরন্ধর' ?

এক সাক্ষাৎকারে 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'-র জুরি সদস্য বিবেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ভারত থেকে অস্কারের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি সিনেমা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছিল, তখন 'ধুরন্ধর' নিয়ে জুরিদের অবস্থান কী ছিল ৷ জবাবে তিনি বলেন, "কয়েকজন জুরি সদস্য এই সিনেমাটিকে পছন্দ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের মনে হয়নি যে এটি অস্কারের উপযুক্ত কোনও সিনেমা।" বিবেক আরও জানান যে, ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করার সময় জুরিরা ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধরনের প্রতিফলন খুঁজছিল, 'ধুরন্ধর' সিনেমা সেভাবে তা তুলে ধরতে পারেনি।

14 জন জুরি সদস্যের মধ্যে কতজন আদিত্য ধর পরিচালিত ও রণবীর সিং অভিনীত এই সিনেমাকে ভোট দিয়েছিলেন-এই প্রশ্নের জবাবে বিবেক বলেন, "মাত্র চারজন ৷"

'গোন্ধল' কীভাবে নির্বাচিত হয়েছে?

14টি হিন্দি, চারটি মারাঠি, চারটি তেলুগু, তিনটি গুজরাতি, তিনটি তামিল, একটি মালয়ালম, একটি নেপালি এবং নাগাল্যান্ডের একটি-সর্বমোট 33টি সিনেমার মধ্য থেকে 'গোন্ধল' (Gondhal) ছবিটি উঠে এসেছে। জুরি বোর্ডের চূড়ান্ত তালিকায় থাকা তিনটি সিনেমা ছিল 'গোন্ধল', 'অং' (Angh) এবং 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' (Maine Vaapas Aayunga) ৷ শেষ পর্যন্ত মারাঠি সিনেমা 'গোন্ধল'-কেই 2027 সালের অস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

'গোন্ধল' সিনেমার প্রেক্ষাপট

সন্তোষ দাভখর পরিচালিত ও রচিত 'গোন্ধল' একটি থ্রিলার সিনেমা, যার পটভূমি গড়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মধ্যরাত্রির আচার-অনুষ্ঠান ও লোক-পরিবেশনা শৈলীকে কেন্দ্র করে ৷ যার নামানুসারেই ছবিটির নামকরণ করা হয়েছে। ছবিটির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপস্থাপনা বিচারকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ছবিটি নিজের ছাপ রেখেছে ৷ এর সুবাদে সন্তোষ দাভখর 2025 সালে অনুষ্ঠিত 56তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI) শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জন্য 'সিলভার পিকক অ্যাওয়ার্ড' জয় করেন। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কিশোর কদম, ঈশিতা দেশমুখ, যোগেশ সোহনি, নিষাদ ভৈর এবং অনুজ প্রভু। এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কিংবদন্তি সুরকার ইলাইয়ারাজা।

'ধুরন্ধর' সিনেমা

আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। এর প্রথম পার্ট 'ধুরন্ধর' মুক্তি পায় 2025 সালের ডিসেম্বরে এবং এরপর 2026 সালের মার্চ মাসে মুক্তি পায় 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'। সিনেমা দুটি বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে এবং বিশ্বজুড়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি প্রায় 3 হাজার কোটি টাকা আয় করে রেকর্ড তৈরি করে ৷

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TAGGED:

অস্কার 2027
ধুরন্ধর গোন্ধল অ্যাকাডেমিঅ্যাওয়ার্ড
GONDHAL INDIA ENTRY FOR OSCARS
RANVEER SINGH DHURANDHAR
99TH ACADEMY AWARDS

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