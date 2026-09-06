সেরা পরিচালক পাননি মহানায়ক ! উত্তম কুমারকে নিয়ে সেমিনারে প্রকাশ্যে নানা কথা

সেরা পরিচালক পাননি মহানায়ক ! উত্তম কুমারকে নিয়ে সেমিনারে প্রকাশ্যে নানা কথা
নায়িকা-অভিনেতারা এদিনের অনুষ্ঠানে ছোটবেলার স্মৃতি থেকে উত্তম কুমারের চাহুনি, অভিনয় সত্ত্বা নিয়েও সেমিনারে কথা বলেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর তৃতীয় দিনে শিশির মঞ্চে আয়োজিত দুটি সেমিনারে উঠে এল মহানায়ককে নিয়ে অনেক অজানা কথা । তাঁকে কথায় কথায় আরও একবার ফিরে দেখলেন দুই প্রজন্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা । এদিন দুটি সেমিনারের মধ্যে একটি ছিল 'নায়িকাদের চোখে উত্তম কুমার' এবং 'অভিনেতা উত্তম কুমার' ।
প্রথমটিতে মঞ্চে ছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মমতা শঙ্কর, পাওলি দাম, ইশা সাহা, পৌলমী বসু, গার্গী রায়চৌধুরী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । আলোচনা সভার সূত্রধর ছিলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় । সকলের চোখেই উত্তম কুমার ঠিক কী, সেই কথাই উঠে আসে । রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ফিরে যান তাঁর মেয়েবেলায় । ব্যাখ্যা করেন বিভিন্ন ছবিতে তাঁর দেখা উত্তম কুমারকে ।
রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন উনি চলে গিয়েছেন । আমি অভিনেতা উত্তম কুমারের প্রেমে পড়েছি । ওঁর কোনও ছবির নায়িকা হলে ভালো লাগত, সেটা ভাবার সুযোগই পাইনি ।" গার্গী রায়চৌধুরীর কথায়, "আজকের প্রজন্মকে বলব, অভিনয় শিখতে হবে না । মহানায়কের ছবিগুলো বসে বসে দেখুন শুধু ।"
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তথা বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পৌলমী বসু বলেন, "আমার বাবার সঙ্গে মহানায়কের তুলনা চিরকালের । ওঁদের মধ্যে কে ভালো অভিনেতা তা নিয়ে বাংলার মানুষের মধ্যে ডার্বি ম্যাচের মতো যুদ্ধ । শুধু তাই নয়, আমার মা পর্যন্ত বাবাকে বলতেন, 'রোম্যান্টিক সিনটা তুমি উত্তম দা'র মতো পারো না । কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার বাবা কোনওদিন উত্তম জেঠুর মতো হতে চাননি । বাবা যখন অভিনয়ে এসেছেন উত্তম জেঠু তখন জনপ্রিয়তার মধ্যগগনে । আর আমার বাবার সঙ্গে উত্তম জেঠুর আলাপ অভিনয়ের সূত্রে নয় । অন্য সূত্রে ।"
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কথায়, "আমার প্রথম হলে গিয়ে দেখা ছবি 'পথে হল দেরি' । বাড়ির সবার সঙ্গে গিয়ে দেখেছিলাম ছবিটা । মা-বাবা বলত ওঁর ছবি দেখেই প্রেমে পড়তে শিখেছে বাঙালি । উনি যেদিন চলে গেলেন তখন আমি অনেক ছোট । কত মানুষের ভিড় ছিল সেদিন । সেদিন রান্না হয়নি আমাদের বাড়িতে ।"
এভাবেই নানা কথায় এগিয়ে চলে 'নায়িকাদের চোখে উত্তম কুমার'। দ্বিতীয় পর্বে 'অভিনেতা উত্তম কুমার' শীর্ষক সেমিনারের সূত্রধর ছিলেন পরিচালক অতনু ঘোষ । আলোচনায় হাজির ছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কুশল চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ এবং রঞ্জিৎ মল্লিক । অভিনেতা উত্তম কুমারের হাসি, চাহুনি, অভিনয়ের বৈচিত্র্য উঠে আসে তাঁদের কথায় ।
কুশল চক্রবর্তী বলেন, "খুব অল্প সময় বেঁচে ছিলেন মহানায়ক । অনেক কিছুই করে যেতে পারেননি । এক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলতেই হয়, উনি খুব বেশি সেরা পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে পারেননি । একজন ওই মাপের অভিনেতাকে এনরিচ করার জন্য যেমন পরিচালকের প্রয়োজন তা উনি পাননি । তাঁরা ভালো পরিচালক অবশ্যই ছিলেন । এই ব্যাপারে দ্বিমত নেই । কিন্তু মহানায়ককে তাঁরা সেভাবে এনরিচ করতে পারেননি । সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ব্যতিক্রম । ফলে, মহানায়কের মূল্যায়ণ সেখানেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ।"
খরাজ মুখোপাধ্যায় মহানায়কের লিপ সিঙ্ক নিয়ে কথা বলেন । তাঁর হারমোনিয়াম ধরা, বাজানোর কায়দা নিয়ে খরাজ বলেন, "গান না জানলে এ কাজ কারও সম্ভব না ।" খরাজ মুখোপাধ্যায়ের কথার রেশ টেনে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহানায়ক ভালো গান গাইতে পারতেন ।"
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় পুরনো সময়ে ফিরে গিয়ে বলেন, "আমার বাবা একটা ছবি করতে চেয়েছিলেন । উত্তম জেঠুকে বলেছিলেন, দুটো চরিত্র আছে একটা নায়ক অন্যটা ভিলেন । তুমি যেটা নেবে বিপরীতেরটা আমি নেব । উত্তম জেঠু বাবাকে বলেন, আমাকে ভিলেনটাই দে । স্ক্রিনে অনেক টাকা পয়সা তো পড়ল, এবার জুতোটুতোও পড়ুক । তিনদিন শুটিংয়ের পর উত্তম জেঠু মারা যান । ওই ছবিটাই 'শত্রু' । যেটা আজ ইতিহাস ।"