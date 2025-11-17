'শুটিংয়ের প্রথম 10-12 দিন বারবার মনে হচ্ছিল...'- আড্ডায় 'ফ্যামিলি ম্যান' মনোজ

'শুটিংয়ের প্রথম 10-12 দিন বারবার মনে হচ্ছিল...'- আড্ডায় 'ফ্যামিলি ম্যান' মনোজ
পর্দার শ্রীকান্ত তিওয়ারি তথা মনোজ বাজপেয়ী জানান, পুরো সিজন জুড়ে প্রশ্ন থাকবেই, শ্রীকান্ত নিজেকে কতটা রক্ষা করতে পারবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: দীর্ঘ অপেক্ষায় পর ফের ওটিটির পর্দায় আসছে শ্রীকান্ত তিওয়ারি (Srikant Tiwari) ৷ 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' (The Family Man Season 3)-এর থার্ড সিজনকে ঘিরে উদ্দীপনা অনুরাগীদের মধ্যে ৷ মনোজ বাজপেয়ী (Manoj Bajpayee), ভারতীয় বিনোদন জগতের অন্যতম শক্তিশালী এক অভিনেতা যিনি 'সত্তা' ছবিতে যেমন ভীকু মাত্রের চরিত্রে নজর কেড়েছেন তেমনই 'ব্যান্ডিত কুইন'-এ কামাল দেখিয়েছেন ৷ 'রাজনীতি', 'পিঞ্জর', 'আলিগড়' থেকে 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর,' 'স্পেশাল 26', 'ওয়াজির', 'নাম শবানা' কিংবা 'সোনচিড়িয়া', অন্য ধারার অভিনেতা হিসাবে মনোজ দর্শক মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন ৷ বড়পর্দার পাশাপাশি ওটিটি দুনিয়াতেও সফল মনোজ বাজপেয়ী ৷ 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান', সিজন 3 স্ট্রিমিংয়ের আগে তিনি কথা বলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কীর্তিকুমার কদমের সঙ্গে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেই সাক্ষাৎকার ৷
ইটিভি ভারত- অনেকেই বলেন, কোনও চিত্রনাট্যের জন্য আপনাকে রাজি করানো সহজ নয় ৷ আপনি সবসময় জানতে চান, চরিত্রে নতুন কী আছে ? এক্ষেত্রে শ্রীকান্ত তিওয়ারিতে নতুন কিছু থাকছে ?
মনোজ- বিষয়টা একদম ভুল ৷ আমরা চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে তবেই কিছু পরিবর্তন করি ৷ অনেক সময় তা শুট চলাকালীনও হয়ে থাকে ৷ নতুন কোনও সংলাপ বা দৃশ্য যাই ইনপুট করা হোক না কেন, তা পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করেই করা হয় ৷
আসলে পরিচালকও অভিনেতাদের মতামতের গুরুত্ব দেয় ৷ তাই এমন শোনা যায় ৷ আমি রাজ আর ডিকের ওপর ভরসা করি ৷ আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাওয়া অভিনেতা ৷ আর ওরাও সেটা জানে ৷ আর যে কারণে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাই৷ হ্যাঁ, আমি নার্ভাস, আমিই সেটে একমাত্র নাভার্স থাকি আর হ্যাঁ, কিছুটা অন্যদেরও নার্ভাস করে দিই (হেসে)৷
ইটিভি ভারত- সিজন 2 ও সিজন 3-এর মধ্যে চারবছরের গ্যাপ কেন ?
মনোজ- একবার যখন চিত্রনাট্য পড়া হয়ে যায়, শুট ডেট ফাইনাল হয়ে যায় তখন সবকিছুর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ৷ আর তখন অভিনেতাকেও পুরো দমে সেই চরিত্রে প্রবেশ করার জন্য পুরো দমে মনোনিবেশ করতে হয় ৷ ফলে আমরা আগে থেকেই অনেকটা নিজেদের সময় নিই তৈরি করার জন্য ৷ এরপর আমি যখন দ্য ফ্যামিলি ম্যান-এর সেটে প্রবেশ করি, তখন মন থেকে শ্রীকান্ত তিওয়ারি হিসাবেই প্রবেশ করি ৷
যদিও এই সিজনের প্রথম দিনের শুটিং বেশ চাপের ছিল ৷ আমার মনে হচ্ছিল, সিজনের প্রথম দৃশ্যটা কেমন হবে ? আমাকে দেখতে কেমন লাগবে ? আমার কি সংলাপ দাঁড়িয়ে বলা উচিত নাকি বসে ? আর এই পরিবর্তননামা চলতেই থাকছিল ৷ শুটিংয়ের প্রথম 10-12 দিন বারবার এটাই মনে হচ্ছিল, আমার অভিনয় কি ঠিক হচ্ছে ?
ইটিভি ভারত- দুটো সিজনের মাধ্যমে শ্রীকান্ত চরিত্র দর্শক মনে গেঁথে গিয়েছে ৷ তৃতীয় সিজনে নতুন কোন চ্যালেঞ্জ থাকছে ?
মনোজ- এবার চ্যালেঞ্জ আরও বড়-কঠিন ৷ আমি এই নিয়ে খুব বেশি বলব না ৷ এইটুকু বলতে পারি, এবার হয়তো শ্রীকান্ত তিওয়ারি সব যুদ্ধ জিততে পারবে না ৷ পুরো সিজন জুড়ে প্রশ্ন থাকবেই, শ্রীকান্ত নিজেকে কতটা রক্ষা করতে পারবে ? 'ফ্যামিলি ম্যান' থেকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান'-এর যে লড়াই, যেখানে জয়দীপ ও নিমরতের মতো ভিলেনের সঙ্গে লড়াই, এই সবকিছু বেশ চাপের হবে ৷ দর্শক দেখলেই তা বুঝতে পারবেন ৷
ইটিভি ভারত- এই সিজনের জন্য শ্রীকান্তের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন আনা হয়েছে ?
মনোজ- শ্রীকান্ত একই রকম থাকছে ৷ কিন্তু তার চারপাশের অনেক কিছু বদলে গিয়েছে ৷ তবে একটা ইকুইশনে কোনও পরিবর্তন হয়নি আর তা হল জেকে (শারিব হাসমি) ও শ্রীকান্তের বন্ডিং ৷ সেই বন্ড আরও পোক্ত হয়েছে ৷ এর আগে আমার একাধিকবার জয়দীপের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে ৷ তবে নিমরতের সঙ্গে যোগাযোগ কম ৷ আমরা সবসময় একে অপরের কাজের প্রশংসা করতাম দেখা হলে ৷ পরিকল্পনা হত, একসঙ্গে কিছু করার ৷ এখন একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ৷
ইটিভি ভারত- এই চরিত্রে আপনি নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত করেছেন ৷ নতুন কী আছে যা আপনার কাছে অনুপ্রেরণামূলক ?
মনোজ - দারুণ প্রশ্ন, তিনটি বিষয় আমাকে ইন্সপায়ার করেছে ৷
* অভিনয়ের প্রতি আমার প্যাশন ৷ অভিনয় আমার কাছে শুধুমাত্র প্রফেশন নয়, এটা আমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৷ আমি এর জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছি ৷ যে কারণে এই জীবন আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি ৷
* নতুন প্রজন্মের অসাধারণ কাজ করার ধরন ৷ জয়দীপ ও নিমরতের মতো অভিনেতাদের কাজ আমাকে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখায়, অনুপ্রেরণা জাগায় ৷
* রাজ-ডিকের মতো পরিচালক, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করে ৷ তাঁদের সঙ্গে কাজ করা মানে চিন্তা মুক্ত থাকা ৷ ফলে এই সিরিজের সেটে আসা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের ছিল ৷
আসলে আমি অভিনয়টাকে এতটাই ভালোবাসি যে কেউ যদি আমাকে অনেক অনেক টাকা দিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে বলে, আমি পারব না ৷ আমার আসল জীবন লুকিয়ে রয়েছে সেটের পোশাক, সংলাপ বলা, ক্যামেরার সামনে আসা, এই দুনিয়াতেই আমি বাঁচতে ভালোবাসি ৷
ইটিভি ভারত- আপনার ব্যক্তিগত জীবনের 'বস' কে ?
মনোজ- ব্যক্তিগত জীবনে আমার সত্যিকারের বস আমার মেয়ে ৷ সে যত বড় হচ্ছে ততই আমাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জনসমাজে, তা শেখাচ্ছে ৷ সে আমাকে ফ্যাশন সম্পর্কে শেখাচ্ছে ৷ আমার ইংরাজি শোধরাচ্ছে ৷ আর রির্টানে আমি ওর হিন্দি ভাষা শুধরে দিচ্ছি ৷
