'বন্ধ করুন মিথ্যা প্রচার !' বিহার নির্বাচনের আগে কেন রেগে লাল অভিনেতা মনোজ ?
রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে আর কী বললেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 11:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 অক্টোবর: অভিনেতাদের নেতা হওয়ার ঘটনা নতুন নয় ৷ আর সামনেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেখানে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের ( Rashtriya Janata Dal) প্রচারের একটি ভিডিয়োতে অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীকে দেখতে পেয়ে শুরু হয় গুঞ্জন ৷ তিনি কি তবে রাজনীতিতে আসছেন ? বৃহস্পতিবার থেকে এমন গুঞ্জন ঘুরতে থাকে সোশাল মিডিয়ায় ৷ নেটিজেনদের মোক্ষম জবাব চারবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেতার ৷
ক্ষোভ প্রকাশ মনোজ বাজপেয়ীর
গতকাল থেকে যে ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সমালোচনা করেন অভিনেতা ৷ তিনি জানান, তাঁর সম্মতি ছাড়াই, নির্বাচনী লাভের জন্য এবং ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব-ছবি অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব তার এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছিলেন ৷ যার লক্ষ্য ছিল ভোটারদের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের পক্ষে টানতে। পরবর্তী সময়ে সেই ভিডিয়ো ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে ৷ একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য এই ভিডিয়ো শুট করেছিলেন মনোজ ৷ সেটাকে নির্বাচনে প্রচারে অনৈতিকভাবে ব্যবহারের জন্য মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী (সিএম) প্রার্থী তেজস্বী যাদবের মূল টুইটটি উল্লেখ করে উদ্ধৃত করে একটি দীর্ঘ নোট লিখেছেন।
I would like to publicly state that I have no association or allegiance with any political party. The video being circulated is a fake, patched-up edit of an ad I did for @PrimeVideoIN. I sincerely appeal to everyone sharing it to stop spreading such distorted content and urge… https://t.co/teeCJLhgvI— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) October 16, 2025
কী বলেছেন অভিনেতা ?
তিনি লেখেন, "আমি প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই ৷ যে ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ছড়িয়েছে তা ফেক ৷ প্রাইম ভিডিয়োর জন্য আমি একটি বিজ্ঞাপণ করেছিলাম ৷ সেই ভিডিয়ো এডিট করে প্রচারের জন্য অনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাব এই ধরনের ভুল ভিডিয়ো শেয়ার করবেন না এবং মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেবেন না ৷"
বিহারে আসন্ন নির্বাচন 243টি আসনে লড়াই হবে। নির্বাচন দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ৷ 6 নভেম্বর ও 11 নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে ৷ প্রথম ধাপে 121টি আসন এবং দ্বিতীয় ধাপে 122টি আসন অন্তর্ভুক্ত। বিহার বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল 14 নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকীতে ঘোষণা করার কথা রয়েছে ।