জিরো-বাজেট-এআইয়ের সাহায্যে নতুন প্রোজেক্টে চমক 'তুম্বাড' পরিচালকের, প্রকাশ্যে 'মন পিশাচ' ট্রেলার

'তুম্বাড'-এর পরিচালক রাহি অনিল বার্ভের তৈরি সিনেমার ট্রেলারে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷

'মন পিশাচ'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 1:23 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 মার্চ: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ফটোশপ এবং সাধারণ ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে 80 মিনিটের একটা সিনেমা ৷ বলা যেতে পারে, একেবারে শূন্য বাজেটে জনপ্রিয় পরিচালক বানিয়ে ফেলেছেন এই সিনেমা ৷ মুক্তি পেয়েছে 'মন পিশাচ' সিনেমার ট্রেলার ৷ তুম্বাড পরিচালক রাহি অনিল বার্ভের অনবদ্য নতুন কাজে মুগ্ধ নেটিজেনরা ৷ কবে-কোথায় মুক্তি পাবে এই সিনেমা ?

2018 সালে ভৌতিক সিনেমা 'তুম্বাড' পরিচালনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত নির্মাতা রাহি অনিল বারভে তাঁর পরবর্তী প্রজেক্ট 'মন পিশাচ'-এর ট্রেলার সামনে এনেছেন ৷ তাঁর পরীক্ষামূলক মনস্তাত্ত্বিক লোক-ভৌতিক ঘরানার ছবিটির ট্রেলার নাড়িয়ে দিয়েছে দর্শকদের। প্রথাগত নির্মাণের বিপরীতে, আসন্ন এই সিনেমা তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ফটোশপ এবং সাধারণ ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এই প্রজেক্টটি মূলত একা এক ব্যক্তির পরিচালিত পরীক্ষা ৷ পরিচালকের ভাষায় যে সিনেমা তৈরি হয়েছে শূন্য বাজেটে। 80 মিনিটের এই সিনেমা কোনও ওটিটিতে নয়, বরং সরাসরি ইউটিউবে মুক্তি পাবে আগামী 18 মার্চ ৷

'মন পিশাচ'-এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক নিঃসঙ্গ জুনিয়র অফিসার-সদাশিব রাও-কে কেন্দ্র করে। বর্ষাকালে পাহাড় ধসের ফলে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হওয়া একটি অদ্ভুত পাথরের গম্বুজ নিয়ে তদন্ত করার জন্য তাঁকে 'হাদামগাঁও' নামের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বদলি করা হয়। সাবিত্রী নামের এক তরুণী বিধবার বাড়িতে অবস্থানকালে, রাও সেই গ্রামে বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনার সন্ধান পান। গ্রামটিতে কিছু বিচিত্র নিয়ম প্রচলিত রয়েছে-যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া, রাতে রাস্তায় নিস্তব্ধতা বজায় রাখা এবং এক অদ্ভুত পাথরের গম্বুজটিকে ঘিরে থাকা রহস্যগুলো প্রকাশে গ্রামবাসীদের চরম অনিচ্ছা।

রাও যখন তাঁর অনুসন্ধান চালিয়ে যান, তখন ধীরে ধীরে তিনি এমন এক উদ্বেগজনক সত্য উন্মোচন করেন, যা পাহাড়ের নিচে এবং খোদ গ্রামবাসীদের অন্তরেই সুপ্ত ছিল। এই গল্পের মূল বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে আবেগের দমন, মানুষের নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা ছায়াগুলোকে উপেক্ষা করার ফলে সৃষ্ট অন্ধকার। পরীক্ষামূলক সিনেমাটিতে মাত্র দু'জন অভিনেতা রয়েছেন- ইয়ানিয়া ভরদ্বাজ এবং দীপক দামলে। পরিচালকের ভাষ্যমতে, সম্পূর্ণ প্রকল্পটি বাড়ির কম্পিউটারে তৈরি করা হয়েছে ৷ নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হয়েছে 60 পৃষ্ঠার চিত্রনাট্য, হাতে আঁকা স্টোরিবোর্ড ৷ শুট হয়েছে আইফোনে ৷ এছাড়াও ফটোশপ, জেনারেটিভ এআই টুলস এবং আফটার এফেক্টসের ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিচালক জানিয়েছেন, "80 মিনিটের এই সিনেমা তৈরি করতে খরচ হয়েছে 33 হাজার টাকা ৷ এই পরীক্ষামূলক সিনেমা করার কারণ ছিল একটা, একজন পরিচালক একা নিজের হাতে কি একটা পূর্ণাঙ্গ সিনেমা বানাতে পারবেন ? আসলে প্রয়োজন কেবল কল্পনাশক্তি, কিছু প্রাথমিক সরঞ্জাম, ধৈর্য এবং এক অদম্য আবেগ। আমার এই পরীক্ষাটি ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে।"

বার্ভে আরও জানান যে, এই প্রোজেক্ট তৈরি করতে তাঁর প্রায় চার মাস সময় লেগেছে। যদিও এই প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই' (AI)-এর বিভিন্ন টুল সহায়তা করেছে ৷ তবুও তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, শুধুমাত্র প্রযুক্তি দিয়ে কোনও সিনেমা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, এআই হল কেবল একটি মাধ্যম বা হাতিয়ার ৷ সঠিক চিত্রনাট্য, সুপরিকল্পনা এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের সহায়তা পেলে তবেই মাধ্যমটি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

বার্ভে আরও জানান যে, চিত্রনাট্যটি চূড়ান্ত হওয়ার পর সিনেমা প্রতিটি দৃশ্য বা 'শট'-এর একটি প্রাথমিক খসড়া প্রথমে কাগজের ওপর এঁকে নেওয়া হয়েছিল। এই পদ্ধতিটি দৃশ্যগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং এআই-এর সীমাবদ্ধতাগুলো দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে সহায়তা করেছে ৷ পাশাপাশি এর ফলে সময় ও অর্থ-উভয়ই সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। 'মন পিশাচ' (Mann Pishach) সিনেমার প্রিমিয়ার হবে আগামী 18 মার্চ ইউটিউবে অনুষ্ঠিত হবে।

