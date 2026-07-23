ETV Bharat / entertainment

কলকাতায় মণিরত্নম-বিজয় সেতুপতি-সাঁই পল্লবী, কবে-কোথায় শুটিং শুরু ?

ইতিমধ্যেই কলকাতায় পা রেখেছেন দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় ৷ খবর, ছবিতে সুযোগ পেতে পারেন বাঙালি শিল্পীও। উঠে আসছে দুর্বার শর্মা এবং অরিজিতা মুখোপাধ্যায়ের নাম ৷

mani-ratnam-vijay-sethupathi-sai-pallavi-in-kolkata-for-new-movie-shooting
কলকাতায় মণিরত্নম-বিজয় সেতুপতি-সাঁই পল্লবী (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 জুলাই: দক্ষিণী চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি পরিচালক মণিরত্নমের (Mani Ratnam) হাত ধরে ফের বড় শুটিংয়ের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হবে তাঁর আগামী ছবির শুটিং। ইতিমধ্যেই কলকাতায় (Kolkata) পৌঁছে গিয়েছেন মণিরত্নম, ছবির মুখ্য অভিনেতা বিজয় সেতুপতি (Vijay Sethupathi) এবং অভিনেত্রী সাঁই পল্লবী (Sai Pallavi)।

জানা গিয়েছে, বেলগাছিয়া রাজবাড়ি, হাওড়া ব্রিজ, টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো-সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে হবে শুটিং। বৃহস্পতিবারই সেটে অভিনেতাদের মহড়ার কথা রয়েছে বলেও সূত্রের দাবি। তবে নতুন ছবির গল্প বা বিষয়বস্তু নিয়ে এখনও মুখে কুলুপ এঁটেছেন নির্মাতারা। এটি নিখাদ প্রেমের গল্প, নাকি প্রেমের আবহে কোনও সামাজিক বার্তা- তা এখনও স্পষ্ট নয়। এর আগে 'রোজা' ছবিতে কাশ্মীর সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রেমের গল্প তুলে ধরেছিলেন মণিরত্নম। আবার 'যুবা' ছবিতে উঠে এসেছিল তৎকালীন যুবসমাজের নানা বাস্তবতা।

mani-ratnam-vijay-sethupathi-sai-pallavi-in-kolkata-for-new-movie-shooting
বিমান বন্দরে বিজয় সেতুপতি (সংগৃহীত)

সূত্রের খবর, শুধু দক্ষিণী তারকারাই নন, এই ছবিতে সুযোগ পেতে পারেন কয়েকজন বাঙালি শিল্পীও। শোনা যাচ্ছে, অভিনেতা দুর্বার শর্মা এবং অভিনেত্রী অরিজিতা মুখোপাধ্যায়কেও দেখা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। যদিও তাঁদের চরিত্র বা ছবিতে উপস্থিতি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি। চলতি মাসের শুরুতেই কলকাতায় শুটিংয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে। বুধবার শহরে এসে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো পরিদর্শন করেন মণিরত্নম। সেখানে কলকাতার একাধিক কলাকুশলীর সঙ্গে সময় কাটাতে এবং ছবি তুলতেও দেখা যায় তাঁকে।

অন্যদিকে, বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন বিজয় সেতুপতি। বিমানবন্দরে ক্যামেরাবন্দিও হন তিনি। যদিও এখনও পর্যন্ত সাঁই পল্লবীর শহরে পৌঁছনোর কোনও ছবি প্রকাশ্যে আসেনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রণবীর কাপুর অভিনীত বহুচর্চিত 'রামায়ণ' ছবির শুটিং শেষ করেছেন সাঁই পল্লবী। এবার মণিরত্নমের নতুন ছবিতে তাঁকে কীভাবে দেখা যাবে, তা নিয়েই এখন দর্শকদের কৌতুহল তুঙ্গে।

আরও পড়ুন

TAGGED:

VIJAY SETHUPATHI SAI PALLAVI
বিজয় সেতুপতি সাঁই পল্লবী
MANI RATNAM IN KOLKATA
VIJAY SETHUPATHI IN KOLKATA
MANI RATNAM VIJAY SETHUPATHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.