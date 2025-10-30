ETV Bharat / entertainment

দাউদ মাফিয়া ডন নয় ! সাফাই দিলেন মমতা কুলকার্নি

উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে এক অনুষ্ঠানে দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে প্রাক্তন অভিনেত্রীর মন্তব্যে হইচই সোশাল মিডিয়ায় ৷

মমতা কুলকার্নি/দাউদ ইব্রাহিম (এএনআই/ফাইল)
হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে অভিনেত্রী তথা সন্ন্যাসীনি মমতা কুলকার্নি ৷ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে এক অনুষ্ঠানে দাউদ ইব্রাহিম 'মাফিয়া' নন বলে দাবি করেন মমতা ৷ তারপরেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি অভিযোগ করেন যে দাউদ 1993 সালের মুম্বই বিস্ফোরণে জড়িত ছিলেন না। এমন মন্তব্য সামনে আসতেই কটাক্ষের মুখে পড়েন মমতা ৷ এরপর বৃহস্পতিবার নতুন একটি ভিডিয়ো সামনে এনে তিনি তাঁর মন্তব্যের ব্যাখা করেন ৷

সাংবাদিক বৈঠকে কী বলেছেন মমতা ?

ছট পুজো উপলক্ষ্যে তিনি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গোরক্ষপুরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, দাউদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর বিষয়টা নিয়ে ৷ তখন তিনি বলেন, "দাউদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ উনি কোনও বোমা বিস্ফোরণ ঘটাননি ৷ দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না ৷ আমি ওনার সঙ্গে নেই ৷ কিন্তু উনি কোনও সন্ত্রাসী নন ৷ আপনাদের সেই পার্থক্যটাও বুঝতে হবে ৷" এমন বক্তব্য সামনে আসতেই বিপাকে পড়েন প্রাক্তন অভিনেত্রী ৷ তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার তিনি নিজের ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডেলে আরও একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানান, তিনি 'সন্ত্রাসী নন' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন ভিকি গোস্বামীকে উদ্দেশ্য করে ৷ যার সঙ্গে অতীতে নাম জুড়েছিল মমতা কুলকার্নির ৷

নতুন ভিডিয়োতে মমতার সাফাই

তিনি বলেন, "আমি কাল গোরক্ষপুর গিয়েছিলাম ছট পুজো উপলক্ষ্যে ৷ তার আগে একটা সাংবাদিক বৈঠক হয় ৷ যেখানে আমাকে দাউদ ইব্রাহিম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আপনার নাম আন্ডারওয়ার্ল্ড দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে জুড়েছিল ৷ আমি তখন সংবাদমাধ্যমে জানাই, হ্যাঁ, কোনও এক সময়ে আমার নাম দাউদের সঙ্গে জুড়েছিল ৷ কিন্তু আমার কোনওদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি ৷ আমি কোনওদিন ওকে চোখে দেখিনি ৷ তাই এই ধরনের প্রশ্ন অবান্তর ৷ আর যার সঙ্গে আমার নাম জুড়েছিল তাঁর নাম ভিকি গোস্বামী, আপনারা কখনও শুনেছেন ভিকি ভারতে কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ? বা সন্ত্রাসবিরোধী কোনও দলের সঙ্গে কাজ করেছে ? শোনেননি ৷ তারপরেও এই ধরনের প্রশ্ন করার মানে কি ? আমি এটাই সংবাদমাধ্যমে বলেছিলাম ৷"

এরপর সন্ন্যাসিনী মমতার বক্তব্য, "কিন্তু মিডিয়া এই ঘটনাকে ঘুরিয়ে সামনে আনে ৷ আমি অনুরোধ করব, আপনারা আমার ওই সাক্ষাৎকার শান্তিতে শুনুন ৷ সেখানে আরও সাধু সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন ৷ দয়া করে নিজেদের বিবেকের ব্যবহার করুন ৷ পুনরায় ভিডিয়ো দেখুন ৷ না আমি দাউদের সঙ্গে দেখা করেছি, না ওনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে ৷ জয় ভবানী ৷"

30 অক্টোবর, মমতা কুলকার্নি তাঁর নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে জানান, মানুষের উচিত তাঁর কথা সঠিকভাবে শোনা এবং ঋষি ও সাধুদের মতো জ্ঞান ব্যবহার করা। তিনি আরও জানান, তাঁর নাম কখনও দাউদের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিছু সময়ের জন্য, তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামী ভিকি গোস্বামীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ তবে তার নাম কখনও কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিল না।

