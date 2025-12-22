বাংলাদেশে দীপু দাস হত্যা ! প্রতিবাদে সরব মমতা শঙ্কর-মুন্নাওয়ার-স্বরা

বাংলাদেশে দীপু দাস হত্যা ! প্রতিবাদে সরব মমতা শঙ্কর-মুন্নাওয়ার-স্বরা
এপার বাংলার পাশাপাশি প্রতিবাদে সরব বলিউড ও দক্ষিণের তারকারও ৷
হায়দরাবাদ, 22 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় আরও বাড়ছে ৷ এপার বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রতিবাদে গর্জন করেছেন ৷ প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী সানজানাও ৷ এবার এই ঘটনায় সরব হন অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর, স্বরা ভাস্কর, কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকি, অভিনেতা পবন কল্যাণ-সহ আরও অনেকে ৷
মমতা শঙ্কর
অন্যদিকে, অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর নির্মম এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "যেখানেই একজন আরেকজনের উপর অত্যাচার করে, সেখানেই তা অন্যায়। সহিংসতা কখনই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ সকলেরই ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সঙ্গে জীবনযাপন করা উচিত।"
Kolkata, West Bengal: On the Bangladesh mob lynching, Indian actress and dancer Mamata Shankar says, “Wherever anyone commits atrocities against others, it is wrong. Violence is never acceptable, and everyone should live with love and harmony.” pic.twitter.com/SkF0hGuDZz— IANS (@ians_india) December 21, 2025
স্বরা ভাস্কর
যে কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর থাকেন সবসময় আগে ৷ স্বরা এক্স হ্যান্ডেলে বাংলাদেশের হিন্দু যুবককে পিটিয়ে, পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "ভীষণ ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ৷ বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন ৷ আমরা কোনও ভয়ঙ্কর বিশ্বে বাস করছি ৷ যদি তুমি মনে করে, তোমার ভগবান তাকে তার নামের জন্য খুন করতে বলেছে, তাহলে নিজের থেকে শুরু করো ৷ লজ্জাজনক, ভয়ঙ্কর ৷"
মুন্নাওয়ার ফারুকি
সোশাল মিডিয়ায় কমেডিয়ান তথা অভিনেতা মুন্নওয়ার লেখেন, "হৃদয় বিদারক ভিডিয়ো আমাকে ভীষণভাবে বিরক্ত করেছে ৷ মনের মধ্যে মানবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ তারা ধর্মকে রক্ষা করছে ? এই ধরনের লোকজন কিছু হোক আর না হোক তার অমানুষ-রাক্ষস ৷ আর গোটা বিশ্ব তাদের চিনছে নিঃশব্দে ৷" এরপর অভিনেতা সকলকে এই ঘটনায় প্রতিবাদের জন্য একত্র হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷
Horrible footages and lynching videos from bangaldesh makes me sick and question humans— munawar faruqui (@munawar0018) December 21, 2025
Protecting religion ?
These people are nothing but
inhumane monsters
and the world is watching in silence.
Speak and make culprits hang.
বিগ বস প্রতিযোগী রাজীব
রাজীব লেখেন, "বাংলাদেশে যা ঘটছে তা আমার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে। আমি সবসময় মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়েছি, তা গাজা হোক, ইউক্রেন হোক বা বিশ্বের অন্য যেকোনও স্থান হোক। কিন্তু বাংলাদেশে আমি যা দেখছি তা সত্যিই ভয়াবহ। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণেই মানুষের ওপর হামলা করা হচ্ছে।"
💔💔💔 pic.twitter.com/9K9qzgbzMl— Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) December 21, 2025
তিনি আরও লেখেন, "এই বিশ্বে শান্তি প্রয়োজন ৷ কোনও ধর্মই আমাদের কাউকে আঘাত করতে শেখায় না ৷ প্রত্যেক বিশ্বাস নিজের কাছে ৷ এই ধরনের বর্বরতা বন্ধ হওয়া উচিত ৷"
পবন কল্যাণ
দক্ষিণী তারকা পবণ কল্যা এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "দীপু চন্দ্র দাসের জন্য আমার প্রার্থনা রইল ৷ ইতিহাস আত্মত্যাগকে স্মরণ রাখে। কিন্তু আজ, যে মাটি একসময় ভারতীয় রক্তে স্বাধীন হয়েছিল, সেই মাটিই নিরীহ সংখ্যালঘুদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।
1971 সালে আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের সাহসী সেনারা শুধু একটি যুদ্ধই করেনি; তারা আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিচয় এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করেছিল। বাংলাদেশের জন্ম নিশ্চিত করতে প্রায় 3 হাজার 900 ভারতীয় সেনা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ৷ 10 হাজারের বেশি আহত হয়েছিলেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়েছিলাম, যাতে অন্যরা শান্তিতে বাঁচতে পারে ৷"
A PRAYER FOR THE SOUL OF DIPU CHANDRA DAS— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) December 19, 2025
History remembers sacrifice. But today, the soil that was once liberated with Indian blood is being stained with the blood of innocent minorities.
In 1971, our Indian Armed Forces stood for the oppressed. Our brave soldiers didn’t…
তিনি এরপর লেখেন, "কিন্তু আজ, 'শান্তি' কেবল একটি শব্দ; নির্যাতনই বাস্তবতা। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালের অগস্ট থেকে 2025 সালের জুলাই মাসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে 2,422টি সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। দেড় শতাধিক মন্দির ভাঙচুর ও অপবিত্র করা হয়েছে। এগুলো কেবল অস্থিরতা বা আকস্মিক বিশৃঙ্খলার ঘটনা নয়; এটি একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের মূলে এবং তাদের অস্তিত্বের অধিকারের উপর একটি সুচিন্তিত, লক্ষ্যবস্তু হামলা।"
দেবলীনা ভট্টাচার্য
অভিনেত্রী দেবলীনা বাংলারদেশের ঘটনার প্রতিবাদ করতে হয় আরও একটি বিষয় তুলে ধরেন ৷ তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হীমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ট্যাগ করে লেখেন, "এই ধরনের ভিডিয়ো কি যথেষ্ট নয় অসম তথা গোটা ভারত থেকে বাংলাদেশীদের সরানোর জন্য ৷ আপনার জন্য এক কঠিন বাস্তবতা অপেক্ষা করছে। হিমন্ত বিশ্ব, অসমকে এই আবর্জনা ও উইপোকাদের হাত থেকে মুক্ত করুন।"
If this visual is not enough to crackdown each and every bangldeshi in assam & in india… then you r doomed. Bloody shitholes.. @himantabiswa Free assam from these dirt & termites https://t.co/y9ICDrYN0l— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 19, 2025
আর এক পোস্টে দেবলীনা লেখেন, "তারা নিজেদেরকে শান্তিকামী বলে দাবি করে। বাস্তবে, তারা দিন দিন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এটা শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত, এই অপরাধী ও সন্ত্রাসীরা সারা বিশ্বজুড়ে তাদের আসল রূপ দেখাচ্ছে। সহজ কথায়, তারাই কলিযুগের রাক্ষস ও শয়তান।"
And then they claim to be peacefull. Actually they r just becoming pissfull day by day. Not limited to bangladesh , pakistan or india. But almost all over the world these rasicals , terrorists are just showing true colours of who actually they are. Simply Monsters & Demons of… https://t.co/j1IyJtsJP9— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 20, 2025