ETV Bharat / entertainment

তপ্ত দুপুরে শ্যামবাজারে শুটিংয়ে ব্যস্ত মমতা শঙ্কর, কী বললেন পর্দার 'রেখা' ?

জৈষ্ঠের তপ্ত দুপুরে সাদা তাঁতের শাড়ি আটপৌরে ভঙ্গিতে পরা, ঠোঁটে ন্যুড লিপস্টিক। ঘাড়ের কাছে সবসময়ের মতোই হাতখোঁপা। মৃণাল সেনের নায়িকাকে দেখা যায় এভাবেই।

mamata-shankar-shares-rekha-movie-shooting-experience-with-rituparna-sengupta
শুটিংয়ে ব্যস্ত মমতা শঙ্কর (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 মে: যত দিন যাচ্ছে প্রতিবাদের মুখ হয়ে হয়ে উঠছেন মমতা শঙ্কর। অনেক বিষয় নিয়েই নিজস্ব মতামত সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি, যা অনেক সময়েই অনেকের পছন্দ হয় না। ফলে, সমালোচনারও শিকার হন সকলের প্রিয় মম দি। এবার আরও একবার প্রতিবাদে মুখর তিনি। এ বার তাঁর প্রতিবাদ উত্তর কলকাতায় প্রোমোটাররাজ নিয়ে। মমতা শঙ্করের পাশে দাঁড়িয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সায়ন মুন্সী, রিয়া সেন, ঈশান মজুমদার। তবে, এই সবটাই ঘটছে বড় পর্দায়। পরিচালক অনুপ দাস 'ভাবনা আজ ও কাল'-এর প্রযোজনায় বানাচ্ছেন 'রেখা'। মুখ্য চরিত্র রেখার ভূমিকায় মমতা শঙ্কর।
শ্যামবাজারের ফরিয়া পুকুর এলাকায় জোরকদমে চলছে 'রেখা' ছবির শুটিং। গল্পটা এরকম- উত্তর কলকাতার বর্ষীয়ান বাসিন্দা রেখা ভট্টাচার্য। আচমকা তার বাড়িতে প্রোমোটার হানা দেয়। আর তাতে বেজায় চটেছে রেখা ভট্টাচার্য। নিজের বক্তব্য একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় সে সমাজমাধ্যমে। তার পাশে দাঁড়ায় তাঁর এলাকাবাসী। বিলেত থেকে তড়িঘড়ি এসে হাজির হয় তার মেয়ে এবং জামাই। রেখা ভট্টাচার্য কি পারবে তার বাড়ি আগলে রাখতে? জানা যাবে ছবিটা দেখলে।

প্রতিদিনের মতো আজও সেট-এ পুজো সেরে শুরু হয় ছবির শুটিং। জৈষ্ঠের তপ্ত দুপুরে এতটুকু ক্লান্তি নেই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মমতা শঙ্করের মধ্যে। সাদা তাঁতের শাড়ি আটপৌরে ভঙ্গিতে পরা, ঠোঁটে ন্যুড লিপস্টিক। ঘাড়ের কাছে সবসময়ের মতোই হাতখোঁপা। মৃণাল সেনের নায়িকাকে পাওয়া গেল এভাবেই।

ছবি এবং রেখা চরিত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মমতা শঙ্কর বলেন, "রেখা ভট্টাচার্য আসলে মমতা শঙ্করের মতোই। আমি মানুষকে ভালোবেসে ভালো থাকতে জানি, মাঝেমাঝে রেগেও যাই, প্রতিবাদ করি এবং লড়াকু মনের। একইভাবে রেখা ভট্টাচার্যও তাই। ঠিক আমারই মতো। আর সেটা ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে।" মমতা শঙ্কর আরও বলেন, "ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর প্রযোজনায় আসছে এই ছবিটা। ওর সঙ্গে আমার অনেক কাজ হয়েছে। ঋতুর সঙ্গে কাজ করতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। ওর সঙ্গে না মিশলে বোঝা যাবে না মানুষটা কেমন। তা ছাড়া আমাদের পুরো ইউনিট দারুণ! যেখানে যেখানে শুট করলাম সেখানকার লোকগুলোও ভালো। আমিও এই বয়সে এসে এমন একটা রোল পেলাম সেটাও বড় প্রাপ্তি আমার কাছে।" এই সবটা ভালো নিয়েই ছবিটা ভালো হবে বলে আশাবাদী মমতা শঙ্কর।

প্রসঙ্গত, এই ছবির পরিচালক অনুপ দাস। জানা গিয়েছে, রেখার চরিত্রে নাকি প্রথম ভাবা হয়েছিল নাফিসাজি'কে। এককথায় রাজি হয়েছিলেন তিনি। তবে, ক্যানসার চতুর্থ বার তাঁকে থাবা বসানোয় খুবই অসুস্থ তিনি। তাই রেখার চরিত্রে এলেন মমতা শঙ্কর। আরও জানা গিয়েছে পরিচালক অনুপ দাসের পরিবার এই সমস্যায় জর্জরিত। তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে এই অন্যায় ঘটেছে। তাই তিনি সেই ঘটনা পর্দায় তুলে ধরে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

এখানে মমতাশঙ্করের কন্যার চরিত্রে অভিনয় করছেন রিয়া সেন। বিদেশে থাকে। ছবিতে ঈশান রিয়ার স্বামী। এক কন্যাসন্তানের পর ফের অন্তঃসত্ত্বা রিয়ার চরিত্রটি। সেই অবস্থাতেই মায়ের খবর জেনে সোজা কলকাতায় উড়ে এসেছে সে। ছবিতে বুলির ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনিই এই ছবির প্রযোজক। রেখা ভট্টাচার্যর সংসার সামলায় বুলি আর তার প্রেমিক। প্রেমিকের চরিত্রে সায়ন মুন্সী।

আরও পড়ুন

বাংলা কবিতার সঙ্গে লোকগান, 'ফোKobita' নিয়ে মঞ্চে আসছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা

সৌন্দর্য নিয়ে সমাজের বাঁধাধরা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ 'বাবলি সুন্দরী'র

ত্রিশ বছরের সঙ্গীতজীবন কীভাবে উদযাপন করবেন দেবজ্যোতি মিশ্র?

TAGGED:

MAMATA SHANKAR
BENGALI MOVIE REKHA
RITUPARNA SENGUPTA PRODUCTION
মমতা শঙ্কর ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
MAMATA SHANKAR IN MOVIE REKHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.