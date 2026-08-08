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'স্বরূপ বিশ্বাস আমার শ্লীলতাহানি করেননি'- মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো নিয়ে বিস্ফোরক মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন

সিমরন লাইভে বলেন, "স্বরূপ বিশ্বাস অকারণে জেল খেটেছেন। কিছু না করেই এত বড় বদনাম ওনার ৷ আমি তার জন্য হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। "

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স্বরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে বিস্ফোরক মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন (স্ক্রিনশট/ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 10:13 AM IST

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হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: "স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করা কেস তুলে নিয়েছি। কারণ স্বরূপ বিশ্বাস আমার শ্লীলতাহানি করেননি। কারা আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছিল, সেসব নাম আমি বলছি না। ..." তৃণমূল নেতা তথা টলিউড ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মতো যে বিস্ফোরক অভিযোগ মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন পাল করেছিলেন, শুক্রবার রাতে লাইভে এসে জানালেন, সেই সবকিছু ছিল মিথ্যা ৷ তিনি প্ররোচনায় পা দিয়েছিলেন ৷ তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই খবর আসতেই, সরব নেটিজেন থেকে তারকারা ৷

কী বলেছেন সিমরন ?

তিনি লাইভে ভিডিয়ো করেন ৷ এরপর ক্যাপশনে লেখেন, "স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করা কেস তুলে নিয়েছি। কারণ স্বরূপ বিশ্বাস আমার শ্লীলতাহানি করেননি। ওনার সঙ্গে আমার কোনোদিন সামনাসামনি কথাই হয়নি। কিছু মানুষের প্ররোচনায়, তাদের ভুল বোঝানোকে বিশ্বাস করে আমি এই কাজ করেছিলাম। যেদিন সবটা বুঝেছি, সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি, কেস তুলে নেওয়ার। ভয়ের চোটে পারিনি। ফাইনালি সাহস করে কেস তুলে নিলাম। যা হয় হবে। আমার তো আর নতুন করে কিছু হারানোর নেই। কারা আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছিল, সেসব নাম আমি বলছি না। ঝামেলা অশান্তি আমি আর চাই না। কাজ করতে চাই। আমার জন্য স্বরূপ বিশ্বাস অকারণে জেল খেটেছেন। কিছু না করেই এত বড় একটা বদনাম ওনার হয়েছে। আমি তার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পারলে ছোটো বোন মনে করে আমাকে মাফ করে দেবেন। আপনার সঙ্গে খুব অন্যায় হয়েছে। আর আপনার যে ঘরশত্রু বিভীষণ অবস্থা, সে তো এখন ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানে।"

নানা অভিযোগ গ্রেফতার হন স্বরূপ

4 জুন রাতে গ্রেফতার হন ৷ 5 জুন তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি ও অস্ত্র আইনে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তাঁকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। তারপর প্রায় এক মাস সংশোধনাগারে থাকার পর জুলাই মাসের 18 তারিখে জামিনে মুক্তি পান ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি। আলিপুর আদালতে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে জামিন পান তিনি ৷ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সোশাল মিডিয়াতেও সক্রিয় হন ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ৷

ফলে, সিমরনের এমন মন্তব্য আসার পর, এই সময়ে দাঁড়িয়ে আরও একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কার প্ররোচনায় তিনি সেদিন এমন মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন আর কার কথাতেই মামলা তুলে নিলেন ? অর্থাৎ টলিউডে পাল্টে গেল খেলা। কী হবে এরপর?

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TAGGED:

SIMRAN PAUL CASE
SWARUP BISWAS NEWS
TOLLYWOOD MOLEST NEWS
সিমরন পাল স্বরূপ বিশ্বাস
SIMRAN PAUL SWARUP BISWAS

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