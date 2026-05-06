'বারাণসী' শুটে দরকার 15 লাখ লিটার জল ! মিলল না প্রশাসনের অনুমতি; কোন পথে রাজামৌলির সিনেমা ?
'বারাণসী' সিনেমার বিশেষ দৃশ্য শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজন 15 লাখ লিটার জল ৷ মিলল না প্রশাসনের অনুমতি ৷ রাজামৌলি কি পাল্টে দেবেন সিনেমার চিত্রনাট্য ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 12:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 মে: শুটিং হবে আন্ডার ওয়াটার অর্থাৎ জলের নিচে ৷ আর তার জন্য দরকার 10 হাজার লিটারের 150টা ট্যাঙ্কার ! প্রশাসনের কাছে চিঠি যেতেই মাথায় হাত ৷ তীব্র গরমে যেখানে দিকে দিকে জল কষ্ট, সেখানে শুধুমাত্র শুটিংয়ের জন্য এত জল দেওয়ার অনুমতি কীভাবে দেবেন ? তাহলে উপায় ? আপাতত, এই চিন্তাই কি ভাবাচ্ছে পরিচালক এসএস রাজামৌলি ও তাঁর টিমকে ?
'বাহুবলি' পরিচালকের সিনেমা মানেই তা লার্জার দ্যান লাইফ ৷ সিনেমার প্রতিটা ফ্রেম নিখুঁতভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর তিনি ৷ এখন তিনি ব্যস্ত মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও পৃথ্বীরাজ অভিনীত বারাণসী সিনেমার শুটিং নিয়ে ৷ আর এই সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটের জন্যই দরকার, 10 হাজার লিটারের 150টি ট্যাঙ্কার ৷ খবর, যা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে হায়দরাবাদ মেট্রোপলিটন জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড (HMWSSB) ৷
শুটিংয়ে জলের সংকট !
রাজামৌলির আসন্ন মহাকাব্যিক সাই-ফাই সিনেমা 'বারাণসী'-র শুটিং বর্তমানে হায়দরাবাদে চলছে। জানা গিয়েছে, সর্বভারতীয় পরিসরের এই ছবিটির বেশ কিছু দৃশ্য বর্তমানে গগনপাহাড়ের হায়দরাবাদ ফিল্ম সিটি স্টুডিয়োতে জলের নিচে (underwater) শুট করার প্রস্তুতি চলছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিটির নির্মাতারা শুটিংয়ের প্রয়োজনে নগর কর্তৃপক্ষের কাছে 150টি জলের ট্যাঙ্কার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তেলেঙ্গানার রাজধানীর বুকে তীব্র গ্রীষ্মের কারণে জলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকায়, তাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
খবর, 'বারাণসী' (Varanasi) সিনেমার অন্যতম প্রযোজনা সংস্থা 'শ্রী দুর্গা আর্টস'-এর প্রতিনিধিরা হায়দরাবাদ মেট্রোপলিটন ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ডের (HMWSSB) সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিটি 10 হাজার লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন 150টি জলের ট্যাঙ্কার সরবরাহের অনুরোধ জানান ৷ ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সিনেমার বিশেষ দৃশ্য শুটিংয়ের প্রয়োজনে জলের নিচে হবে (underwater sequences) ৷ দৃশ্যগুলো শুট করার জন্য কৃত্তিম পুকুর বা জলাশয় তৈরি করতে জলের প্রয়োজন ৷ HMWSSB-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. অশোক রেড্ডির উদ্দেশ্যে লেখা ওই চিঠিতে আরও বলা হয় যে, শুটিংয়ের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে সরবরাহকৃত জলকে পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। প্রযোজনা সংস্থাটি আশ্বাস দিয়েছিল যে, জলের ট্যাঙ্কারগুলো সরবরাহ কেন্দ্র থেকে শুটিংয়ের স্থান গগনপাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় খরচ তারাই বহন করবে। তবে, HMWSSB-এর কর্মকর্তারা সিনেমা টিমের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানা গিয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সিনেমার সংশ্লিষ্ট দলকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে শহরে জলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ বর্ধিত সেই চাহিদা মেটাতে HMWSSB হিমশিম খাচ্ছে। নেটিজেনরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এই ভেবে, তবে কি, রাজামৌলি চিত্রনাট্যে বদল আনবেন ? জলের নিচে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বদলে দেবেন ? তবে খবর, সিনেমার পরিচালনা টিম অন্যান্য উৎস থেকে এখন জল সংগ্রহের তোড়জোড় করছেন। মে মাস জুড়ে জলের নিচে শুটিং সিকোয়েন্স চলবে বলে জানা গিয়েছে ৷
বারাণসী প্রসঙ্গে
বিশ্বজুড়ে বিপুল সাফল্য পাওয়া সিনেমা 'আরআরআর'-এর পর এসএস রাজামৌলি ব্যস্ত 'বারাণসী' নিয়ে। এই ছবিতে মহেশ বাবুকে দেখা যাবে একজন টাইম ট্রাভেলার অ্যাডভেঞ্চারারের ভূমিকায় ৷ সিনেমায় মহেশের নাম রুদ্র ৷ যে রামায়ণ যুগের একটি প্রাচীন পুরাবস্তুর সন্ধানে রয়েছে রত। এই ছবির মাধ্যমেই প্রায় এক দশক পর ভারতীয় সিনেমায় প্রত্যাবর্তন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। সিনেমায় তাঁর চরিত্রের নাম মন্দাকিনী ৷ ছবিটিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। তাঁর চরিত্রের নাম কুম্ভ ৷
গত বছর হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজামৌলি ছবিটির জমকালো 'ফার্স্ট লুক' সামনে আনেন ৷ সেখানে তিনি তুলে ধরেন যে, ছবিটির কাহিনি কীভাবে বিভিন্ন মহাদেশ ও যুগকে আচ্ছন্ন করে বিস্তৃত হয়েছে। ছবিটির প্রেক্ষাপট ভারত, অ্যান্টার্কটিকা, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত ৷ পাশাপাশি এতে 5000 বছর আগের 'ত্রেতা যুগ'-এর পটভূমিতেও কিছু দৃশ্য রয়েছে। 2027 সালের এপ্রিল মাসে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।