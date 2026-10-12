বাঙালি সাজে ধুনুচি নাচ, কচিকাঁচাদের সঙ্গে পুজোর আনন্দে মাতলেন ভাগ্যশ্রী
Actress Bhagyashreein KolKata Durga Puja: কলকাতার পুজো মণ্ডপে ধুনুচি নাচে মাতালেন ভাগ্যশ্রী। বাঙালি সাজে নজর কাড়লেন বলিউডের ‘ম্যায়নে পেয়ার কিয়া’ খ্যাত অভিনেত্রী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 12:17 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই উৎসব, উন্মাদনা আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। সেই উৎসবের আবহেই শহরের পুজো মণ্ডপে ধুনুচি নাচে মেতে উঠলেন বলিউডের একসময়ের হার্টথ্রব ভাগ্যশ্রী দাসানি। বয়সের ভারে তাঁর জনপ্রিয়তায় যে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি, তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাসই যেন তার প্রমাণ। লাল পাড় সাদা শাড়িতে, বাঙালি সাজে সেজে ধুনুচি হাতে নাচের তালে পা মেলালেন অভিনেত্রী। শুধু তাই নয়, এলাকার কচিকাঁচাদের সঙ্গেও আনন্দে মেতে উঠতে দেখা গেল তাঁকে।
শহর জুড়ে আজ পুজোর মরশুম। কোথাও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি, কোথাও আবার মণ্ডপে এসে গিয়েছে প্রতিমা। শহরজুড়ে উৎসবের আবহে মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষা। এই আনন্দের শহরকে আরও কাছ থেকে উপভোগ করতেই কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন মুম্বইয়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী। সম্প্রতি কালীঘাটের শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজো মণ্ডপে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন তিনি। প্রিয় অভিনেত্রীকে একঝলক দেখার জন্য মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ।
সেখানে পৌঁছে পুজোর আনন্দে নিজেকে সামিল করেন ভাগ্যশ্রী। ধুনুচি হাতে তাঁর নাচ মুহূর্তেই বাড়িয়ে দেয় উৎসবের উন্মাদনা। ছোটদের সঙ্গে নাচের তালে পা মেলানোর পাশাপাশি তাদের পরিবেশিত বাংলা ছড়ার গান ‘আয় রে ছুটে আয়, পুজোর গন্ধ এসেছে’-র সঙ্গেও তাল দিতে দেখা যায় তাঁকে। লাল পাড়-সাদা শাড়িতে অভিনেত্রীকে দেখে যেন মনে হচ্ছিল, বাঙালির শারদোৎসবের রঙেই নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন তিনি।
কলকাতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগের কথাও জানালেন ভাগ্যশ্রী। অভিনেত্রীর কথায়, "আমার শ্বশুরমশাইয়ের অর্ধেক আত্মীয় কলকাতার বাসিন্দা। আমি বারবার এখানে আসি। আমার ভালো লাগে আসতে। এখানকার মানুষ কীভাবে পুজোয় মেতে ওঠেন, সেটাই দেখতে এলাম।" তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, কলকাতার দুর্গাপুজোর প্রতি রয়েছে তাঁর বিশেষ টান।
উল্লেখ্য, ভারতের পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে ঘিরে বিলাসবহুল ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে 'অধ্যায়- দ্য ইটারনাল চ্যাপ্টার্স' (ADHYAY – The Eternal Chapters)। কাশী, অযোধ্যার মতো তীর্থস্থানে বিশেষ দর্শন, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং বিলাসবহুল আতিথেয়তার সমন্বয়ে ভ্রমণের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। দুর্গাপুজো ও দেব দীপাবলির মতো উৎসবকেও এই বিশেষ ভ্রমণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্থার এই উদ্যোগের সূচনা উপলক্ষেই কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাগ্যশ্রী দাসানি।
তবে এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার উদ্যোগের পরিচিতির পাশাপাশি দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠল অভিনেত্রীর পুজোয় মেতে ওঠার মুহূর্তগুলি। বলিউডের পরিচিত মুখ হয়েও বাঙালির উৎসবের সঙ্গে এমন সহজাতভাবে মিশে যাওয়া-ভাগ্যশ্রীর এই উপস্থিতিই যেন কলকাতার পুজোর সর্বজনীন আনন্দের ছবি তুলে ধরল।