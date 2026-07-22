মৃত্যুদিনেই ফিরে এলেন ! মহুয়াবেশে প্রথম ঝলকেই চমক অঙ্কিতার

মৃত্যুদিনেই ফিরে এলেন ! মহুয়াবেশে প্রথম ঝলকেই চমক অঙ্কিতার
অঙ্কিতা নাকি মহুয়া ভেবে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এমনই হাতের জাদু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সীর।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 11:45 AM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর (Mahua Roy Choudhury biopic) 41তম প্রয়াণবার্ষিকীতে প্রকাশ্যে এলো তাঁর জীবন অবলম্বনে আসন্ন পূর্ণদৈর্ঘের ছবি 'গুনগুন করে মহুয়া'র প্রথম লুক পোস্টার। এই ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিক (Ankita Mallick)। প্রথম লুকেই তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে। অঙ্কিতা নাকি মহুয়া ভেবে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এমনই হাতের জাদু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সীর।
উল্লেখ্য, মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনের চরম একটি দিনের ঘটনাতে অঙ্কিতাকে নিখুঁত হাতের জাদুতে সাজান সোমনাথ কুণ্ডু। নিখুঁত প্রস্থেটিক মেক-আপের মাধ্যমে অঙ্কিতার অগ্নিদগ্ধ লুক এতটাই বাস্তবসম্মত হয়েছিল যে তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন সেটে উপস্থিত কলাকুশলীরাও।
ছবিটি পরিচালনা করছেন রাজদীপ ঘোষ। প্রযোজনায় রয়েছেন রানা সরকার। 'দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া' (DAG Creative Media)-র ব্যানারে এই ছবি তৈরি হচ্ছে মহুয়া রায়চৌধুরীকে নিয়ে লেখা দুটি বইয়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। একটি মালবিকা দাশগুপ্তর লেখা 'আগুনে ঢেকেছে মুখ' এবং অন্যটি দীপারুণ ভট্টাচার্যর লেখা 'নিঃসঙ্গ মহুয়া'।
মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবন সিনেমার আকারে লিখে সাজিয়েছেন অর্কদীপ মল্লিকা নাথ। সিনেমোটোগ্রাফিতে শৌমিক হালদার, সম্পাদনায় অর্ঘ্যকমল মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনায় সপ্তক সানাই দাস, কস্টিউম ডিজাইন করেছেন সাবর্ণী দাস। শিল্প নির্দেশনায় ধনঞ্জয় মণ্ডল। পোস্টার ডিজাইন করেছেন একতা ভট্টাচার্য।
মহুয়া রায়চৌধুরী আত্মহত্যা করেছিলেন, নাকি খুন হয়েছিলেন? এই নিয়ে আজও প্রশ্ন পিছু ছাড়ে না বাঙালির। টলিউড কাঁপানো অকালপ্রয়াত সেই অভিনেত্রীকে ঘিরে সব বিতর্ক আর রহস্যের উত্তর খুঁজতেই আসছে বহুল চর্চিত বায়োপিক 'গুনগুন করে মহুয়া'৷ যেখানে মহুয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন অঙ্কিতা মল্লিক। বুধবার সাত সকালেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবিতে তাঁর প্রথম লুক।
এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকখ্যাত অভিনেত্রী অঙ্কিতা। প্রয়াত অভিনেত্রীর তরুণী বেলার চরিত্রে অভিনয় করছেন দিব্যাণী মণ্ডল। পর্দায় ‘মহানায়ক’ উত্তমকুমারের ভূমিকায় থাকবেন অভিনেতা-পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে, মহুয়ার আবিষ্কারক এবং তাঁর মেন্টর সন্ধ্যা রায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ঋদ্ধিমা ঘোষকে। মহুয়ার বাবা নীলাঞ্জন রায়চৌধুরীর চরিত্রে লোকনাথ দে, দিদির চরিত্রে গায়িকা দেবলীনা নন্দী। এই ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে অভিষেক ঘটছে দেবলীনার। একটি বিশেষ চরিত্রে থাকছেন অর্পণ ঘোষাল।