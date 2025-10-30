52-র মহিমার দ্বিতীয় বিয়ে 62-র সঞ্জয়কে ? ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড় সোশাল মিডিয়া

52-র মহিমার দ্বিতীয় বিয়ে 62-র সঞ্জয়কে ? ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড় সোশাল মিডিয়া
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বর-বধূ বেশে মহিমা ও সঞ্জয় সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছেন ৷ তাঁরা কি সত্যিই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ?
হায়দরাবাদ, 30 অক্টোবর: চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অনেক আগেই সরে গিয়েছেন অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী (Mahima Chaudhry) ৷ তবে দীর্ঘ সময় পর পরদেশ খ্যাত সেই অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছেন ৷ প্রত্যেকেই মহিমার বিয়ে নিয়ে আলোচনায় সরব ৷ তাও আবার 52 বছর বয়সী প্রবীণ অভিনেতাকে!
মহিলাকে কনের পোশাকে এবং প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রা (Sanjay Mishra) যখনই বরের পোশাকে এসে পাপারাৎজিদের সামনে পোজ দেন তখন মাথা ঘুরে যায় সকলের ৷ এই দুই তারকা আবার আনন্দ উদযাপনে পাপারাৎজিদের মিষ্টি খাওয়ারও অনুরোধ করেন ৷ ভাইরাল সেই ভিডিয়োতে মজেছে নেটিজেনরা ৷ মহিমা চৌধুরী আজকাল সিনে দুনিয়ায় কম সক্রিয়। যদিও এই বছর তিনি দুটি ছবিতে অভিনয় করেছেন ৷ দীর্ঘ সময় তিনি লাইমলাইটে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ব্রাইডাল লুকের জন্য তিনি গুগলে ট্রেন্ডিং করছেন।
মহিমা-সঞ্জয় মিশ্র দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন ?
গতকাল অর্থাৎ বুধবার মহিমা চৌধুরীকে গোলাপি রঙের বিয়ের পোশাকে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে যে দুই তারকা একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য পোজ দিচ্ছেন ৷ উপস্থিত সকলেই তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই সময়, মহিমাকে বলতে শোনা যায়, যদি উপস্থিত ফটোগ্রাফার বন্ধুরা বিয়েতে যোগ দিতে না পারেন, তাহলে যাওয়ার আগে যেন মিষ্টি খেয়ে যান।
ভাইরাল ভিডিয়োর পিছনের সত্যতা কী?
আসলে বলিউডে বা সিনেমার তারকাদের জীবনে কখন কী হয় বোঝা মুশকিল ৷ এক্ষেত্রেও মহিমা-সঞ্জয়ের ভিডিয়ো দেখে বিভ্রান্ত হন দর্শক থেকে অনুরাগী ৷ অবশেষে জানা গিয়েছে, এই ভিডিয়োর সত্যতা আসলে কী ! মহিমা এবং সঞ্জয় তাঁদের আপকামিং সিনেমা 'দুর্লভ প্রসাদ কী দুসরি শাদি' (Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi) প্রচারের জন্য এই লুকে সামনে এসেছেন ৷এই সিনেমায়, মহিমাকে সঞ্জয় মিশ্রের দ্বিতীয় স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাবে ৷ সিনেমাটি শীঘ্রই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
মহিমা চৌধুরীর কাজের ক্ষেত্র
অনেকদিনের বিরতি কাটিয়ে মহিমা চৌধুরী ফের সিনেমার জগতে ফিরেছেন ৷ 2024 সালে, তিনি আট বছর পর 'সিগনেচার' দিয়ে বলিউডে ফেরেন ৷ তিনি কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত 'এমারজেন্সি' এবং ইব্রাহিম আলি খান-খুশি কাপুর অভিনীত 'নাদানিয়ান' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এবার তাঁকে দেখা যাবে 'দুর্লভ প্রসাদ কী দুসরি শাদি' সিনেমায় ৷