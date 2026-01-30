মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার 'বারাণসী'র মুক্তি কবে ? ঘোষণা রাজামৌলির

ETV Bharat / entertainment

মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার 'বারাণসী'র মুক্তি কবে ? ঘোষণা রাজামৌলির

বহু বছর পর ফের ভারতীয় সিনেমায় দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে ৷

mahesh-babu-priyanka-chopra-starrer-ss-rajamoulis-varanasi-will-release-on-this-date
মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার 'বারাণসী'র মুক্তি কবে ? (পোস্টার)
Published : January 30, 2026 at 5:29 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 জানুয়ারি: এসএস রাজামৌলির বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'বারাণসী'-এর মুক্তির তারিখ অবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিগ-বাজেট অ্যাডভেঞ্চার ড্রামা বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 7 এপ্রিল, 2027 তারিখে। এর আগে ছবিটি 2027 সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছিল। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে নির্মাতারা মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷

বারাণসী শহর জুড়ে মুক্তির তারিখের পোস্টার লাগানো দেখে অনুরাগীরা অনুমান করেই নিয়েছিলেন সিনেমা নিয়ে বড় আপডেট আসছে ৷ এরপর বিকেল গড়াতেই খুশির খবর শেয়ার করেন পরিচালক এসএস রাজামৌলি ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন সিনেমা মুক্তির সময় ৷ 'বারাণসী' ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারণকে। এই ছবির হাত ধরে দু'বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন মহেশ বাবু ৷ অভিনেতাকে শেষবার দেখা গিয়েছে 2024 সালে মুক্তি পাওয়া'গুন্টুর কারাম'-এ ৷ ফলে অনুরাগীরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন ফের একবার মহেশ বাবুকে পর্দায় দেখার জন্য ৷

এসএস রাজামৌলির সিনেমা মানে সেখানে পারফেকশনের কোনও ঘাটতি থাকবে না ৷ যে কারণে পরিচালকের এক একটি সিনেমা তৈরি হতে লেগে যায় বছরের পর বছর ৷ তাঁর সিনেমা বিশাল পরিসরের, দৃষ্টিনন্দন এবং গভীর গবেষণার ফসল। এই কারণে, অভিনেতারা প্রায়শই তাদের কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় শুধু একটি সিনেমার জন্যই উৎসর্গ করেন। রাম চরণ, প্রভাসের পর মহেশ বাবুও এবার সেই সুপারস্টারদের তালিকায় যোগ দিয়েছেন ৷ আসলে, রাজামৌলির নির্দেশনায় কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ৷ পরিচালকের সিনেমা তৈরির সময় সীমার ক্ষেত্রে প্রভাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ৷ যিনি 'বাহুবলি: দ্য বিগিনিং' (2015) এবং 'বাহুবলি 2: দ্য কনক্লুশন' (2017)-তে কাজ করেছেন ৷

অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া দীর্ঘ বিরতির পর 'বারাণসী' ছবির মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমায় ফিরেছেন। এই ছবিতে তিনি মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করবেন ৷ 2025 সালের 15 নভেম্বর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত গ্লোবট্রটার অনুষ্ঠানে সিনেমার আনুষ্ঠানিক শিরোনাম সামনে আসে ৷ যদিও সিনেমার প্রথম ঝলক প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র হায়দরাবাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের দেখানো হয়েছিল ৷ নির্মাতারা পরবর্তী সময়ে গ্লোবালি সেই ঝলক প্রকাশ করেন। এই প্রকাশের কথা জানিয়ে এসএস রাজামৌলি পোস্টটির ক্যাপশনে লেখেন, "বারাণসী থেকে বিশ্বের কাছে।"

মহেশ বাবুও তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, "ভালোবাসা এবং শক্তির প্রতিটি কণা গ্রহণ করছি... এই হল আমাদের #বারাণসী বিশ্বের জন্য। আমার ভক্ত, যারা দূর থেকে এসে আমাদের এত ভালোবাসা দিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ... খুব শীঘ্রই আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে... ৷" প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও একই অনুভূতি প্রকাশ করে লেখেন, "শুধু এক ঝলক... তবুও এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু। #বারাণসী। আমাদের সিনেমা এবং আমাদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞ।"

বারাণসীর প্রথম ঝলক

টিজারটি ভারতের অন্যতম প্রাচীন শহর বারাণসীর একটি বিস্তৃত ড্রোন শট দিয়ে শুরু হয় ৷ যে শহরটি 521 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরোনো বলে মনে করা হয়। এরপর দৃশ্যগুলো একটি নাটকীয় দৃশ্যে পরিবর্তিত হয় ৷ যেখানে দেখা যায় শম্ভবী নামের গ্রহাণুটি পৃথিবীর ওপর আঘাত হানছে। এই দৃশ্যে অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা এবং বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটসহ অন্যান্য স্থানের ছবি দেখানো হয়েছে। টিজারে মহেশ বাবুর রুদ্র চরিত্রের একটি অসাধারণ দৃশ্যের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে তাঁকে একটি ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ত্রিশূল হাতে দেখা যায় ৷ যা সিনেমায় মহাকাব্যিক কাহিনীর সুর বেঁধে দেয়।

