ক্যানসার যুদ্ধে মানলেন হার, প্রয়াত মহাভারতের 'কর্ণ' পঙ্কজ ধীর

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মহাভারত' (Mahabharat ) খ্যাত তারকা পঙ্কজ ধীর (Pankaj Dheer) ৷ শোকের ছায়া সিনে মহলে ৷

প্রয়াত মহাভারতের 'কর্ণ' পঙ্কজ ধীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 2:06 PM IST

হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: নিভল জীবনের প্রদীপ ৷ 'মহাভারত' (Mahabharat ), 'চন্দ্রাকান্তা' (Chandrakanta) খ্যাত তারকা পঙ্কজ ধীর ( Pankaj Dheer) প্রয়াত ৷ বিআর চোপড়ার আইকনিক ধারাবাহিক মহাভারত-এ কর্ণের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন এই অভিনেতা ৷ দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে জীবনযুদ্ধ চলছিল তাঁর ৷ অবশেষে 68 বছর বয়সে থামল সেই লড়াই ৷ অভিনেতার শেষকৃত্য হবে পশ্চিম মুম্বইয়ের এস.ভি.রোড ভিলে পার্লের পবন হংস শ্মশানে ।

এই ঘটনায় শোকের ছায়া সিনেমা মহলে ৷ টেলিভিশনের পাশাপাশি তিনি একাধিক সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন ৷ অভিনেতার প্রয়াণে শোকাহত অনুরাগী থেকে সিনে তারকারা ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন সামাজিক মাধ্যমে ৷ অভিনেতার সহ-অভিনেতা অর্জুন ফিরোজ খান, যিনি শোতে অর্জুন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার ইনস্টাগ্রামের স্টোরিজ শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "জেন্টলম্যান! বিদায়...তোমাকে মিস করবে পিডি ৷ যেখানেই থাকো ভালো থাকে ৷" যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে এখনও পরিবারের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সূত্রের খবর, অভিনেতা পঙ্কজ ধীর দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন।

রিপোর্ট অনুসারে, কয়েক মাস আগে তার ক্যানসার আবারও ধরা পড়ে ৷ অভিনেতা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁর বড় ধরনের অস্ত্রোপচারও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক পণ্ডিত সোশাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, "আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং এক উজ্জ্বল অভিনেতা পঙ্কজ ধীর-এর দুঃখজনক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তিনি একজন মহান মানুষ ছিলেন। শিল্পের জন্য বিশাল ক্ষতি। পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। ওম শান্তি।"

1988 সালে বিআর চোপড়ার মহাকাব্যিক টেলিভিশন ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ কর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে পঙ্কজ ধীর খ্যাতি অর্জন করেন। 1993 সালে তিনি 'দস্তক'-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শাগুফতা আলি এবং সমীর কক্কর। এছাড়াও, তিনি অর্চনা পুরান সিং-এর সঙ্গে "জি হরর শো"-তেও অভিনয় করেন। এছাড়াও, পঙ্কজ ধীর টিভি ধারাবাহিক 'কানুন'-এ একজন আইনজীবীর ভূমিকায় অভিনয় করে নজর কাড়েন ৷

তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে সায়েন্স ফিকশন ফ্যান্টাসি রোমান্টিক ড্রামা টেলিভিশন ধারাবাহিক 'ধ্রুব তারা - সময় সাদি সে পারে'-তে ৷ যে ধারাবাহিকে ইশান ধাওয়ান এবং রিয়া শর্মাও অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় জীবনের পাশাপাশি, পঙ্কজ ধীর মুম্বইতে অভিনয় অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি খোলেন বলে জানা যায় ৷

