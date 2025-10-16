মহাভারতের 'কর্ণ' রূপে পূজিত হন পঙ্কজ ধীর ! জানেন কোথায় রয়েছে অভিনেতার নামে মন্দির ?

মহাভারতের 'কর্ণ' রূপে পূজিত হন পঙ্কজ ধীর ! জানেন কোথায় রয়েছে অভিনেতার নামে মন্দির ?
68 বছর বয়সে ক্যানসারে যুদ্ধে হেরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা পঙ্কজ ধীর ৷ মহাভারতের খ্যাতির কারণে এই গ্রামের জনগণ অভিনেতার মূর্তির পুজো করেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 5:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: বইয়ের পাতা থেকে কোনও চরিত্র পর্দায় ফুটে ওঠলে তা আরও বেশি জীবন্ত মনে হয় ৷ তবে কিছু কিছু অভিনেতার অভিনয় গুণে সেই জীবন্ত চরিত্র দর্শকদের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেয় ৷ ঠিক যেমন আজও বি আর চোপড়ার 'মহাভারত'এর কর্ণ বললে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভিনেতা পঙ্কজ ধীরের ছবি ৷ বুধবার মাত্র 68 বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন তিনি ৷ অভিনেতার অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ধীর, বিনোদন জগতে তাঁর কাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন ৷ তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সিএল. ধীরের ছেলে ছিলেন।
অভিনেতার সিনে জার্নি
1956 সালের 9 নভেম্বর পঞ্জাবে জন্মগ্রহণকারী পঙ্কজ ধীর 1981 সালে 'পুনম' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ তিনি প্রথমে পরিচালক হতে চেয়েছিলেন কিন্তু 1983 সালে 'সূখা' সিনেমায় তিনি অভিনয়ের সুযোগ পান ৷ যদিও সিনেমাটি বক্সঅফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারেনি ৷ এরপর ধীর 1988 সালে বিআর চোপড়ার 'মহাভারত' টেলিভিশন ধারাবাহিকের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন ৷ যেখানে তিনি কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন।
মন্দিরে ধীরের মূর্তি পুজো (Pankaj Dheer's idol as Karna is worshipped in two temples)
মহাভারত ধারাবাহিকের কারণে রাতারাতি লাইমলাইটে চলে আসেন অভিনেতা ৷ তাঁর কর্ণের চরিত্রে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে 'কর্ণ' হিসাবে তাঁর ছবি ধরা পড়েছিল ৷ এমনকী, ছত্রিশগড়ের বাস্তারে ও হরিয়ানার কারনালে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে পুজো শুরু করেন সেখানকার জনগণ ৷ যে রীতি আজও বিদ্যমান ৷ এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা এই বিষয়ে খোলসা করেছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, "দুটো মন্দির আছে একটা কারনালে আর একটা বাস্তারে ৷ সেই মন্দিরে আমার 8 ফুটের একটা মূর্তি আছে কর্ণ রূপে ৷ দর্শনার্থীরা সেখানে আসেন আর প্রতিদিন পুজো করেন ৷ আমি যখন সেই মন্দিরে যাই, সেখানকার মানুষদের হৃদয় ভরা ভালোবাসা পাই ৷ এই শোয়ের কারণেই দর্শক আমাকে কর্ণ রূপেই গ্রহণ করেছে ৷ ফলে ভবিষ্যতে এই চরিত্রে কেউ যদি অভিনয় করতে চান তাহলে তাঁর জন্য ভীষণ চাপের হবে ৷" আজ অভিনেতার প্রয়াণে শোকের ছায়া বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে ৷