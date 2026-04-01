ETV Bharat / entertainment

রাহুলের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ?

ওয়েস্ট বেঙ্গল উইমেনস কমিশনেরর চেয়ারপার্সনের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত লীনা গঙ্গোপাধ‍্যায়ের। রাহুল বন্দ‍্যোপাধ‍্যায়ের মৃত‍্যুর তদন্ত যাতে নিরপেক্ষ হয়, সেই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত, দাবি প্রযোজনা সংস্থার।

বড় সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 5:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে প্রযোজক-লেখক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স । ইতিমধ্যেই রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে তদন্তের দাবি জোরালো হয়েছে । তারমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল উইমেনস কমিশনেরর চেয়ারপার্সনের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত লীনা গঙ্গোপাধ‍্যায়ের । বুধবার, এক বিবৃতিতে এমনটাই জানা গিয়েছে ।

কী বলা হয়েছে বিবৃতিতে ?

"আমরা, Magic Moments Motion Pictures-এর পক্ষ থেকে, আমাদের সহকর্মী রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আমাদের দলের সমস্ত শিল্পী ও সদস্যরা গভীর শোকের মধ্যে রয়েছেন।

magic-moments-motion-pictures-production-house-shares-statement-on-rahul-arunoday-banerjee-death
প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতি (স্ক্রিনশট)

ঘটনার সময় ঠিক কী ঘটেছিল তা বোঝার জন্য আমরা আমাদের কাস্ট ও ক্রুদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছি, যাদের অনেকেই দৃশ্যত মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। আমরা নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খলভাবে তাদের বক্তব্য সংগ্রহ করার জন্য আরও কয়েকদিন সময় চাইছি। আমরা তাদের বক্তব্যগুলির মিল ও অমিলগুলো সতর্কভাবে যাচাই করে একটি সম্পূর্ণ ও সঠিক রিপোর্ট প্রকাশ করতে চাই।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আমরা রাহুলের পরিবার, বন্ধু বা আর্টিস্টস ফোরামের মনোনীত একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিকেও স্বাগত জানাই। এই ব্যক্তি আমাদের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং নিশ্চিত করতে পারবেন যে আমাদের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ন্যায্য ও নিরপেক্ষ হচ্ছে।"

magic-moments-motion-pictures-production-house-shares-statement-on-rahul-arunoday-banerjee-death
প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতি (স্ক্রিনশট)

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সংস্থার ডিরেক্টর ও প্রোমোটার মি. শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটির পরে রাহুলের বাড়িতে গেলে পরিবার তখন কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না। এই বিবৃতির মাধ্যমে আমরা তাদের জানাতে চাই যে, যদি তাদের কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে, আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তার উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে অবহেলার কোনও সম্ভাবনা, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা খতিয়ে দেখা হবে। মিডিয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ফেডারেশন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংক্রান্ত নানা জল্পনা চলছে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে সমস্ত যোগাযোগ, অনুমতি এবং প্রাপ্ত নথিপত্র আমরা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এবং মনোনীত প্রতিনিধির কাছে পেশ করতে প্রস্তুত।"

রাহুলের জলে ডুবে মৃত্যু প্রসঙ্গে বলা হয়, "আরেকটি জল্পনা হচ্ছে জলে ডুবে থাকার সময় নিয়ে। কিছু সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে যে রাহুল 40 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত জলের নিচে ছিলেন। আমাদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এই তথ্য সম্ভবত সঠিক নয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাহুলকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন তিনি জীবিত ছিলেন এবং যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, যদিও স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারছিলেন না। তাকে দ্রুত জল থেকে তুলে শরীর থেকে জল বের করার চেষ্টা করা হয়। এরপর তাকে কাছের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে সেই সময় কোনও ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তাকে আবার দিঘা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, যেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আমরা গভীরভাবে ব্যথিত এই ভেবে যে, যদি প্রথম নার্সিংহোমে কোনও ডাক্তার বা যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকত, তাহলে হয়তো তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরও বেশি হতে পারত।"

magic-moments-motion-pictures-production-house-shares-statement-on-rahul-arunoday-banerjee-death
প্রযোজনা সংস্থার বিবৃতি (স্ক্রিনশট)

বিবৃতিতে জানানো হয়, "আমরা আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়া ও জনমতে Magic Moments Motion Pictures-কে প্রায়শই শুধু লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানাতে চাই যে লীনা 2010 সাল থেকে এই সংস্থার সঙ্গে লেখক ও ক্রিয়েটিভ হেড হিসেবে যুক্ত। 2011 সালে তিনি বোর্ডে যোগ দেন। তবে তিনি সংস্থার প্রোমোটার বা অপারেশনাল এক্সিকিউটিভ নন। তার ভূমিকা সবসময়ই সৃজনশীল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ইন্ডাস্ট্রিতে সুপরিচিত। খুব সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তিনি শুধু আমাদের শোগুলির লেখক হিসেবেই কৃতিত্ব পেতেন। পরে তাকে খুব সামান্য শেয়ার এবং সহ-প্রযোজকের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সংস্থার কাঠামো বা ক্যাপ টেবিল পর্যালোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমরা বুঝতে পারি এই ধরনের ধারণা তৈরি হতে পারে কারণ লীনা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে তদন্তে কোনও পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি না হয়, সেই কারণে লীনা তার চেয়ারপার্সনের পদ থেকেও সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত।"

নিজেদের ভুল স্বীকার করে বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা স্বীকার করছি যে রাহুলের পরিবার এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে- তারা হারিয়েছেন একজন ছেলে, স্বামী ও বাবাকে। আমরা তাদের শোক কোনওভাবেই কমাতে পারব না, কিন্তু আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তদন্তে কোনও ফাঁক থাকবে না এবং আমরা কর্তৃপক্ষকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব। যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে আমরা শুটিংয়ের ফুটেজ, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের রেকর্ড এবং অফিসিয়াল নথিপত্র পরিবার বা তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার জন্য। রাহুল শুধু আমাদের সহকর্মীই ছিলেন না, তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুর তদন্ত যেন সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হয়, সে ব্যাপারে আমাদের দলের প্রত্যেক সদস্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

(বিবৃতির বানান অপরিবর্তিত)

TAGGED:

RAHUL BANERJEE
RAHUL ARUNODAY BANERJEE ACTOR
রাহুল বন্দ‍্যোপাধ‍্যায়
LEENA GANGOPADHYAY
RAHUL ARUNODAY BANERJEE DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.