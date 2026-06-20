মধুরার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম', মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে সাধুবাদ জানিয়ে এই গান কাকে উৎসর্গ করলেন শিল্পী ?

মধুরার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম', মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে সাধুবাদ জানিয়ে এই গান কাকে উৎসর্গ করলেন শিল্পী ?
International Yoga Day: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক পাতায় মধুরার গান শেয়ার করেন ৷ গানের ভিডিয়োতে যোগসাধনা থেকে শুরু করে নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যশৈলী প্রদর্শিত হয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: রাত পোহালেই 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'। 21 জুন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ এই দিন পালন করা হয় ৷ সেই উপলক্ষে 19 জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীত শিল্পী মধুরা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে অখণ্ড 'বন্দেমাতরম' গান। 12-তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে 'বন্দে যোগম'-এর উদ্যোগে হাজির হয়েছে এই গান। আর তার সঙ্গে রয়েছে মানানসই ভিডিয়ো।
যেখানে যোগসাধনা থেকে শুরু করে নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যশৈলী প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান যেমন নন্দন, দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্র সদন, কঙ্কালীতলা সহ একাধিক লোকেশনে নৃত্য ও যোগার মেলবন্ধন ঘটেছে। উঠে এসেছে এই শহরের নানা কোণ, যানবাহন, বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য।
গানটি গেয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী মধুরা ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। মধুরার কথায়, ভারতবর্ষের রাষ্ট্র গান নিজের কণ্ঠে যখন সরকারি স্বীকৃতি পায়, তখন সেটাকে স্বপ্নই মনে হয়। ঈশ্বর ও দেশ মায়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ এর জন্য। এই গানটি আমি আমার মা-বাবা, সঙ্গীত গুরু ও সর্বোপরি দাদুকে নিবেদন করেছি। মধুরা বলেন, "আমার কাছে যখন এই গান তৈরি করার জন্য ফোন আসে আমি জানতাম না গানটি কেন এবং কাদের জন্য গাইছি, কোথায় প্রকাশ পাবে। আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরাও জানতেন না। শুধু জানতাম যোগা দিবস উপলক্ষেই গাইব। তার উপরে এমন একখানি গান। সেটির শুদ্ধতা বজায় রেখে সঠিক সংস্কৃত উচ্চারণে গাইতেই হবে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আর শ্রোতা এখন যে গানটি শুনছেন সেটা দেড় দিনের মধ্যে তৈরি হয়। এক সন্ধ্যায় আমাকে ফোন করে প্রথমে গানের একটা নমুনা বানাতে বলা হয় যে কীরকম সাউন্ডস্কেপ হবে ইত্যাদি ৷"
মধুরা জানান, "আমি বানিয়ে শোনালে ওঁরা লয়টা আরেকটু বাড়িয়ে, কোরাস কণ্ঠ ও সানাই যোগ করতে বলেন। কেননা নাচের দৃশ্য থাকবে ভিডিয়োতে। যেদিন জানলাম লয় বাড়াতে হবে সেদিন হাতে আর একটা দিন মাত্র সময় ছিল ৷ কীভাবে এত তাড়াতাড়ি সবাইকে কো-অর্ডিনেট করব, ভেবে বেশ চিন্তায় পড়ে যাই। আমার সঙ্গীত গুরু শ্রদ্ধেয় সন্দীপ নাগের ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ আমার গুরু ভাইবোনেরা কোরাস পার্ট গুলি গায়। ওঁরা সানাইয়ের ব্যবহার চেয়েছিলেন। গানের শুরু আর মাঝে আছে সানাইয়ের সুর ৷ সানাই বাদককে অত কম সময়ে পাওয়াও বেশ চিন্তার ছিল। তবে, ভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়েছিলাম হাসান হায়দার খানকে। সকলের সহযোগিতা ছাড়া কাজটি সম্ভব হত না ৷ এরকম একটা প্রজেক্ট দেশ মা'কে উৎসর্গ করে করব এটাই ছিল লক্ষ্য ৷"
গান শুনে কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী? এই প্রশ্নের জবাবে মধুরা বলেন, "আমার সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি ৷ তবে, শুনেছি যাঁরা শুনেছেন, খুব খুশি হয়েছেন। তবে, সরকারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। 'বন্দেমাতরম'- এর দেড়শো বছর পরে যেভাবে তাকে নিয়ে এত চর্চা হচ্ছে তাতে গর্বিত আমি ভারতীয় এবং বাঙালি হিসেবে। গানটি এতকাল পুরোটা গাওয়া হত না। এখন থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে গাওয়া হবে ৷ আমিও পুরো গানটিই গাইলাম এবং প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে মান্যতা পেলো, এটা আমার জন্য খুব স্পেশাল। গানটি গাওয়ার সময় আমি আমার দাদুকে স্মরণ করেছি। আমার দাদু শ্রী সাধনানন্দ মিশ্র স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। মাত্র 16 বছর বয়সে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে ওয়ার্ধায় গিয়েছিলেন দাদু। শুনেছি 8 জন তরুণ গিয়েছিলেন গান্ধিজির সেবাশ্রমে 1944 সালে। তাঁদের মধ্যে আমার দাদুও একজন। গান্ধিজির সঙ্গে সাক্ষাৎও হয় দাদুর। পাকিস্তান গঠনের বিরুদ্ধে অনশনে বসেছিলেন। ভারত ভাগের সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে জেলও খেটেছেন। এখন দাদু থাকলে খুব আনন্দ পেতেন। গাওয়ার আগে মনে মনে বলেছি, দাদু এই গানটি যেন সঠিক ভাবে দেশ মা কে উৎসর্গ করে গাইতে পারি।... "
মধুরা আরও বলেন, "আমি বাঙালি হিসেবে গর্বিত যে সারা ভারতে সব ভাষাভাষীর মানুষ 'বন্দেমাতরম' গানটি পুরোটা গাইবেন এবার থেকে এবং তার মধ্যে বাংলা স্তবক ও গাইবেন।" এই গানের কথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। প্রচলিত সুরেই গানটি গাওয়া হয়েছে। মিউজিক প্রোগ্রামার এবং আয়োজনে স্নেহেন্দু টাবুন চট্টোপাধ্যায়। রেকর্ডিস্ট শুভজিৎ রায়চৌধুরী। মধুরার সঙ্গে গানে গলা মিলিয়েছেন তাঁরই গুরু ভাইবোন রাহুল সিনহা, অনুপর্ণা দত্ত, সমৃদ্ধা চট্টোপাধ্যায়, স্পন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। সানাই বাজিয়েছেন হাসান হায়দার খান। গানের মিক্সিং, মাস্টারিং-এর দায়িত্ব সামলেছেন শুভজিৎ রায়চৌধুরী ও মৃত্যুঞ্জয় দাস।
গোটা মিউজিক টিমটিকে একত্রে বেঁধেছেন মধুরা স্বয়ং। গানটি গাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে উত্তরপাড়ার'ইউনিসন সাউন্ডস অ্যান্ড প্রোডাকশন্স' ষ্টুডিয়ো। উল্লেখ্য, গানটি মিনিস্ট্রি টু আয়ুষ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ( Ministry to Ayush Govt. of India) থেকেও ইউটিউব- এ রিলিজ করেছে। গোটা কাজটি গুজরাত থেকে তত্বাবধান করেছেন মিউজিক ডিরেক্টর নিশিথ মেহতা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অধীনে সঙ্গীত বিষয়ক কাজগুলি তিনিই করে থাকেন। মধুরা বলেন, "আমাদের গোটা টিমের গত কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়া এই কাজটি এত দ্রুত করা সম্ভব ছিল না।"