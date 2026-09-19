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'কমপ্লেক্সের পুজোয় জমে থাকব বর-বউ মিলে'- 'অটবী' মুক্তির আগেই পুজোর রুটিন রেডি মধুমিতার

Madhumita Sarcar Interview: বাঙালি মধুমিতা ঝরঝরে তেলুগু বলছেন! কীভাবে সম্ভব ? শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।

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আড্ডায় মধুমিতা সরকার (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 2:26 PM IST

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কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: মুক্তির অপেক্ষায় 'অটবী' (Autobi) ৷ মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার এই সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন মধুমিতা সরকার। সিনেমার মুক্তি থেকে পুজোর প্ল্যান নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন অভিনেত্রী ৷

ইটিভি ভারত: 'অটবী' আসছে পুজোতে। কতটা এক্সাইটেড?

মধুমিতা: খুব এক্সাইটেড। এটার পাশাপাশি আমার বহু প্রতীক্ষিত একটা তেলুগু ছবিও রিলিজ করছে। সবমিলিয়ে দুর্গা ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ করছেন। 'অটবী' খুবই অন্য ধরনের ছবি। হিরো-হিরোইন কনসেপ্ট নয়। সাইকোলজিক্যাল একটা ছবি। ডিম্পলের মতো চরিত্র আগে করিনি। তাই আরও ভালো লাগছে।

ইটিভি ভারত: জঙ্গলের প্রেক্ষাপটেই গল্প। কেমন ছিল জঙ্গলে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা?

মধুমিতা: অনেক হোমওয়ার্ক করে পরিচালক ঝাড়গ্রামের জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলেন যেটা খুব দুর্গম নয়, কিন্তু দেখতে ডেঞ্জারাস। আমরা শীতে শুট করেছি। সারারাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে শুট করেছি। সৌমাভ দা তাড়াতাড়ি প্যাক আপ করার চেষ্টা করলেও নানা কারণে দেরি হয়েছে। সাহেব দা, রাহুল দা'র সঙ্গে অনেক সিন ছিল আমার। প্রচণ্ড মজা করে কাজ করেছি।

ইটিভি ভারত: পর্দার বোন ইনায়ার সঙ্গে কেমন বন্ধুত্ব জমল?

মধুমিতা: সত্যিই ইনায়া বোনের মতো। ওর ছবিতে নাম তানিয়া। খুব সম্মান করে আমাকে। মাঝে মাঝে এত প্রশংসা করে যে মনে হয় এতটাও পাওয়ার যোগ্য আমি নই। ও নতুন তবে বারবারই চেয়েছে আমি ওর ভালো মন্দটা বলি কাজের ব্যাপারে। আমি বলেছি, ও শুনেছেও। এই সম্মানটুকু অনেক পাওয়া আমার কাছে।।

ইটিভি ভারত: অন্য ভাষাতেও কাজ করলেন অন্য রাজ্যে গিয়ে। এই রাজ্যের কাজের সঙ্গে কেমন পার্থক্য অনুভব করলেন?

মধুমিতা: আমাদের এখানে কম বাজেটে কাজ হয়। একদিনে বারোটা সিন শুট হয়। সিনে যাওয়ার আগে তৈরি হওয়ার জন্য বেশি সময় থাকে না। তবে, আমরা এভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। প্রেশার নিয়ে কাজ করার মধ্যে থেকেও ভালোটা আমাদের বেরিয়ে আসে। আমরা সতর্ক হয়ে থাকি। তেলুগুতে বাজেট নিয়ে চিন্তা নেই। সিন করার আগে অনেকটা সময় পাওয়া যায় তৈরি হওয়ার। দশটা সিনের জন্য নিজেকে তৈরি করতে আর্টিস্ট দশ দিন সময় চাইলে ওরা দেবে। ওই সুযোগটা নেওয়ার পর ফ্লোরে গিয়ে ভালোটা না দিতে না পারো সেটা ভালোভাবে দেখা হবে না। আর আমি বাংলা থেকে গিয়েছি। মানে আমি আমার বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। তাতে সবসময়েই মাথায় রেখেছি আমার বাংলার যেন ওখানে মান থাকে। আমাকে তেলুগু শিখতে বলেছিলেন ডিরেক্টর। আমি একবেলাতে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। এখন কেউ ধীরেসুস্থে বললে আমি বুঝতে পারব। তাড়াতাড়ি বললে বুঝব না।

madhumita-sarcar-talks-about-upcoming-bengali-movie-autobi-durga-puja-work-in-telugu-industry
শুটিংয়ের দৃশ্য (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত: মেগা সিরিয়ালের মাধ্যমেই আপনার অভিনয়ে আসা। হিন্দি ভাষায় মেগা সিরিয়ালের অফার এলে করবেন?

মধুমিতা: অনেক অফার এসেছে বিয়ের আগেই। আমার মা রাজি হননি। আমি মাত্র 14-15 বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছি। মা আমার সবটা দেখতেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে মায়ের সঙ্গেই কথা বলতে হত সবাইকে। মা জানত মেগাতে কাজ করলে কতটা সময় ফ্লোরে দিয়ে দিতে হয়। মা চায়নি আমি অন্য কোথাও গিয়ে অন্য ভাষায় মেগা সিরিয়াল করি। তবে, সিনেমা বা সিরিজ পেলে অবশ্যই করব। যে কোনও ভাষায় আমি কাজ করতে রাজি।

ইটিভি ভারত: বিয়ের পর এটা আপনার প্রথম পুজো। কলকাতাতেই থাকছেন?

মধুমিতা: একদম কলকাতায় থাকছি। এখানে এত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আছে আমাদের, তাদের সঙ্গে অন্য সময়ে তো আর সেজেগুজে আড্ডা হয় না। পুজোর সময়ে সেটা হবে। বন্ধুদের বাড়িতে পুজো হয়। আমরা যে কমপ্লেক্সে শিফট করছি সেখানে অনেক বড় পুজো হয়। বর-বউ মিলে জমে থাকব কমপ্লেক্সের পুজোয়। প্যান্ডেল হপিং তো রিচুয়াল, ওটা করতেই হবে। আমি প্রচুর স্ট্রিট ফুড খাই। ফুচকা, চিকেন রোল, এগরোল সব খাই। এবার কতটা কী পাবো জানি না। এই সময়ে আমি ডায়েট মানি না। পুজোর আগে না খেয়ে আমি চালিয়ে দেবো। কিন্তু পুজোর চারদিন আমি যা তা করব। কিস্যু মানব না।

ইটিভি ভারত: নতুন কাজের খবর আছে কিছু?

মধুমিতা: হ্যাঁ, ভগবানের আশীর্বাদে নতুন কাজ আসছে। এই মাসে প্রচণ্ড ব্যস্ত। 'অটবী' রিলিজের পর একটা নতুন কাজ আসছে। সেটা 30 সেপ্টেম্বর জানতে পারবে সবাই। অক্টোবর অবধি সেই কাজটা চলবে। এরপর তেলুগু ছবিটার রিলিজ আছে। আবার নভেম্বরে একটা নতুন কাজের কথা আছে। সেটা অক্টোবরে ঘোষণা হবে। এরপর ডিসেম্বরে বাংলাদেশে একটা কাজ করতে যাব। সেটা নভেম্বরে জানাতে পারব।

madhumita-sarcar-talks-about-upcoming-bengali-movie-autobi-durga-puja-work-in-telugu-industry
'অটবী' সিনেমার শুটিংয়ের মাঝে (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত: সক্রিয় রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা আছে?

মধুমিতা: রাজনীতি সব পেশার আর সব বয়সের মানুষের জন্য না। আমার যা বয়স তাতে আমার বয়সিদের কতটা রাজনৈতিক সচেতনতা আছে সেটাও প্রশ্নের। ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই। অনেকের ম্যাচুরিটি আগে আসে। তবে আমাদের বয়সি যারা অন্য পেশা থেকে পলিটিক্সে আসে, বিশেষ করে যারা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয় তারা আদতে কতটা সিরিয়াস পলিটিশিয়ান আমি জানি না। রাজনৈতিক চেতনা তাদের কতখানি তৈরি হয়েছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বয়স বাড়লে সেই রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়লে, কোনও মতামত তৈরি হলে আসতেও পারি আমি রাজনীতিতে। তবে, এখন নয়। এখন শুধু দেখার আর বোঝার সময় কী চলছে চারদিকে।

ইটিভি ভারত: ভালোবাসার নামে নিয়ন্ত্রণ করা, অধিকার ফলানো, ভয় দেখানো বা আগ্রাসী আচরণকে রোম্যান্টিসাইজ করা—সিনেমার মাধ্যমে কি এই আচরণগুলো কখনও স্বাভাবিক বলে মনে হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে?

মধুমিতা: আমি যদি কোনওদিন ফিল্ম মেকার হই আমি এমন বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব যেটা সমাজের জন্য ভালো। একইসঙ্গে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়াও আমার দায়িত্ব থাকবে। তবে, এখন আমি শুধুই অভিনেতা তাই অন্যের ভাবনা, গল্প নিয়ে বক্তব্য রাখব না। কারণ আমি একা সমাজ পাল্টাতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, দর্শকও এই ধরনের গল্প দেখেন, দেখার পর সমালোচনা করেন। আমি বলব, ছবিটাতে কী আছে তা তো আগে থেকেই জানা যায়। না দেখলেই হয়। দেখে ভিউজটা বাড়িয়ে দিয়ে সমালোচনা করে লাভ নেই। মদের দোকানে লাইন না থাকলে কেউ মদের দোকান খুলে বসে থাকত না। ব্যাপারটা সেরকমই।

ইটিভি ভারত: তোমার কাছে পুজো, মহালয়ার সকাল মানে কী?

মধুমিতা: স্বচ্ছ নীল আকাশ। গরম আর বর্ষার প্যাচপেচে ব্যাপারটা কেটে গিয়ে চারদিকে হালকা হাওয়া। আর পুজোর একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। তা ছাড়া পুজোয় বন্ধ, আত্মীয়, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। এটাই আমার কাছে পুজো। মহালয়া তো শুনিই। রেডিয়োতে চারটেয় না হলেও ভোর থাকতে থাকতেই শুনি ইউটিউব চালিয়ে।

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TAGGED:

MADHUMITA SARKAR MOVIES
অটবী সিনেমা
মধুমিতা সরকার
MADHUMITA SARCAR ON DURGA PUJA
MADHUMITA SARCAR INTERVIEW

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