মায়াবী জঙ্গলে রাহুল, সাহেব, মধুমিতা ! তারপর ?

পরিচালকের কথায়, "দর্শকের মনে এই প্রশ্ন জাগুক, আমরা যে ভূতকে ভয় পাই, তারা কি সত্যিই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, নাকি তারা বিশ্বাসভাজন মানুষগুলোর মধ্যেই বাস করে?"

নতুন সিনেমা 'অটবী'র ঘোষণা (Special Arrangement)
December 13, 2025

কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসবে নতুন বাংলা ছবি 'অটবী' (Autobi)। এই ছবির পটভূমি, 'চামসুট্টি' জঙ্গল। এই জায়গাটিই এই ছবির আসল খলনায়ক, এমনটাই দাবি পরিচালকের। লোকমতে, এই জঙ্গল মায়াবী, যা দুর্বল মনের মানুষদের গ্রাস করে এবং আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

গল্পের শুরু হয় অতীতের এক মর্মান্তিক পারিবারিক দুর্ঘটনা দিয়ে, যেখানে দুই বোন ডিম্পল এবং তানিয়া তাদের চোখের সামনে বাবা-মায়ের ভয়াবহ মৃত্যু দেখে । এই ট্রমা বা মানসিক আঘাত দুই বোনকে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রাখে। বড় হওয়ার পর ডিম্পল তানিয়ার প্রতি অতিরিক্ত রক্ষণশীল হয়ে ওঠে এবং তার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়-"আমার বোন, আমার দায়িত্ব"।

দুঃস্বপ্নের শুরু হয় যখন ঝাড়গ্রাম পুলিশ স্টেশন থেকে ডিম্পল একটি ফোন পায় । জানা যায়, স্কুল শিক্ষিকা তানিয়া গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ । তদন্তে উঠে আসে এক ভয়ানক তথ্য—তানিয়াকে শেষবার দেখা গিয়েছিল চামসুট্টি।জঙ্গলের সামনে, যা একটি নিষিদ্ধ এলাকা বা 'নো এন্ট্রি জোন' এবং স্থানীয়দের কাছে আত্মহত্যার জায়গা হিসেবে পরিচিত । স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, এই জঙ্গলটি 'মায়াবী'-এটি দুর্বল মনের মানুষদের গ্রাস করে এবং হ্যালুসিনেশন বা বিভ্রম তৈরি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় ।

বোন মারা গেছে ৷ পুলিশের এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে ডিম্পল ছুটে যায় ঝাড়গ্রামে । সেখানে তার পরিচয় হয় শাকিব নামের এক বাংলাদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে, যে এই রহস্যময় জঙ্গল নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখছে । স্থানীয় প্রশাসন এবং গাইডদের শত বারণ সত্ত্বেও, ডিম্পল তার বোনকে খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর। শেষমেশ শাকিব এবং শমিক নামের একজন অনিচ্ছুক গাইডকে সঙ্গে নিয়ে সে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করে । ঘন জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে। শমিক তাদের সতর্ক করে দেয় যে এখানে কম্পাস বা কোনও প্রযুক্তি কাজ করে না এবং সূর্যাস্তের আগেই তাদের ফিরতে হবে । কিন্তু অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

ডিম্পলের কাছে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা ঝাপসা হতে শুরু করে বিশেষ কারণে। জঙ্গলের ফিসফিসানি, ছায়ার আনাগোনা এবং অতীতের নানা দৃশ্য তাকে তাড়া করে বেড়ায় । তারপর ? রহস্য-রোমাঞ্চকে পরতে পরতে যোগ করেছেন পরিচালক সৌমাভ ৷ তাঁর কথায়, "অটবী নিছকই একজন নিখোঁজ মানুষকে খোঁজার গল্প নয়; এটি মানুষের মনের এক গভীর গোলকধাঁধায় নেমে যাওয়ার গল্প, যেখানে ভালোবাসা কখনও কখনও দমবন্ধকর হতে পারে এবং নিরাপত্তা পরিণত হতে পারে বন্দি দশায়।"

তিনি আরও বলেন, "এই ছবির মূলে রয়েছে শৈশবের এক ভয়াবহ আঘাত বা ট্রমা। গল্পের শুরু হয় এক মর্মান্তিক পারিবারিক দুর্ঘটনা দিয়ে, যা দুই বোন ডিম্পল এবং তানিয়াকে শোক আর বেঁচে থাকার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলে। এই অতীত থেকেই জন্ম নেয় ডিম্পলের জীবনের মূলমন্ত্র: 'আমার বোন, আমার দায়িত্ব'। একজন পরিচালক হিসেবে আমি এই আবেগটিকে ভেঙে এর অন্ধকার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছি ৷ আমি চাই হল থেকে বের হওয়ার সময় দর্শকের মনে এই প্রশ্ন জাগুক, আমরা যে ভূতকে ভয় পাই, তারা কি সত্যিই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, নাকি তারা আমাদের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন মানুষগুলোর মধ্যেই বাস করে?"

প্রযোজক ডি.কে ভারতীর কথায়, "আমরা এই শিহরণ জাগানো কাহিনিটিকে বড় পর্দায় তুলে ধরতে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। 'অটবী' দর্শকদের চ্যালেঞ্জ করবে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা দানবদের সঙ্গে আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা দানবদের পার্থক্য বুঝতে।"

এই রহস্যে মোড়া সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মধুমিতা সরকার (ডিম্পল), ইনায়া চৌধুরী (তানিয়া), সাহেব চট্টোপাধ্যায় (শাকিব), রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (শমিক), আরিয়ান ভৌমিক (সঞ্জীব, ডিম্পলের স্বামী)। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় অমিত মিত্র।।

