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তেলুগু সিনেমায় অভিষেক বাংলার 'পাখি'র, 'বাহুবলি' খ্যাত অভিনেতার বিপরীতে 'লেডি' মধুমিতা

তেলুগু সিনেমায় পা রেখেছেন বাংলার 'পাখি' ৷ 'বাহুবলি' খ্যাত অভিনেতার বিপরীতে কোন সিনেমায় দেখা যাবে মধুমিতাকে ? প্রকাশ্যে সিনেমার ছোট্ট ঝলক ৷

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'বাহুবলি' খ্যাত অভিনেতার বিপরীতে 'লেডি' মধুমিতা (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 4:07 PM IST

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হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: একদিকে বাংলাদেশ অন্যদিকে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রি ৷ বিপরীত ধর্মী দুই মেরুর সিনেপর্দায় এবার মধুমিতা সরকারের (Madhumita Sarcar) ম্যাজিক ৷ তেলুগু সিনেমায় পা রেখেছেন বাংলার 'পাখি' ৷ 'বাহুবলি' খ্যাত অভিনেতার বিপরীতে কোন সিনেমায় দেখা যাবে মধুমিতাকে ? সোশাল মিডিয়ায় সেই তথ্য নিজেই জানালেন অভিনেত্রী ৷

কিছুদিন আগেই বাংলাদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন মধুমিতা ৷ প্রথমবার তাঁকে দেখা যাবে ওপার বাংলার সিনেমায় ৷ মহম্মদ ইকবাল পরিচালিত 'গুলশানের চামেলী' সিনেমার হাত ধরে তিনি বাংলাদেশের মেনস্ট্রিম সিনেমায় পা রাখছেন ৷ যে সিনেমায় তাঁকে এক যৌনকর্মীর জীবনসংগ্রাম ভিত্তিক কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে। এরপরেই সোমবার সকালে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে খুশির খবর শেয়ার করেন অভিনেত্রী ৷ সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন তাঁর প্রথম তেলুগু সিনেমার প্রথম ঝলক ৷ তাও আবার 'বাহুবলি' খ্যাত অভিনেতার বিপরীতে ৷ এই বর্ষায় মুক্তি পেতে চলেছে 'মায়া লেডি' ৷

তেলুগু সিনেমায় মধুমিতার অভিষেক

এদিন অভিনেত্রী একটি পোস্টার ও সিনেমার ছোট্ট ঝলক শেয়ার করেন ৷ ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'মায়া লেডি'র তরফ থেকে বিশেষ উপহার ৷ সিনেমাটির পরিচালক প্রশঙ্কর ৷ মধুমিতাকে দেখা যাবে অভিনেতা ও প্রযোজক রাকেশ ভারের (Rakesh Varre) বিপরীতে ৷ সিনেমাটি মূলত রোমান্টিক সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। এক বন্য এবং অপ্রত্যাশিত প্রেমের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমার চিত্রনাট্য।

সিনেমা শুটের কাজ বেশ কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিক অবস্থায় এটার সাময়িক নাম ভাবা হয়েছিল 'ওকে ওকা আশা' (Oke Oka Aasa)। তবে বর্তমানে এটা 'মায়া লেডি' নামেই মুক্তি পাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার এম এস. শঙ্কর। অভিনেতা রাকেশ ভারে নিজেই তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'ক্রেজি অ্যান্টস প্রোডাকশন্স' (Crazy Ants Productions)-এর ব্যানারে এই সিনেমা প্রযোজনা করছেন।'সীতা রামাম' খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক বিশাল চন্দ্রশেখর এই সিনেমার গান ও আবহ সঙ্গীত তৈরি করছেন।

রাকেশ ভারের ফিল্মি কেরিয়ার

রাকেশ ভারে মূলত একজন ক্যারেক্টার আর্টিস্ট ও খলনায়ক হিসেবে তার অভিনয় জীবন শুরু করলেও, পরবর্তীতে প্রধান চরিত্র (Lead Actor) এবং প্রযোজক হিসেবেও তেলুগু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে সফলভাবে কাজ করছেন। তিনি 'বাহুবলি' (বাহুবলী: দ্য বিগিনিং এবং বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন) সিনেমায় 'সেতুপতি' চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি সিনেমা প্রযোজনাও করেন ৷ 'বাহুবলি' ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে, বেদম, বদ্রনীথ, মির্চি, জিতেন্দ্র রেড্ডি ৷ তবে 'সেতুপতি' (বাহুবলি 1 ও 2) চরিত্র রাকেশের কেরিয়ারে মোড় ঘুরিয়ে দেয় ৷

সিনেমার দৃশ্যের কথা বললে, যেখানে রাজমাতা শিবগামীর আদেশ অমান্য করার কারণে মহিষ্মতী সাম্রাজ্যের রাজদরবারে অমরেন্দ্র বাহুবলি যার শিরশ্ছেদ অর্থাৎ জনসভায় মাথা কেটে ফেলেছিলেন, সেই নিষ্ঠুর ও অহংকারী 'সেতুপতি' চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন রাকেশ ভারে।

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