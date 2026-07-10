অনেকবছর পর একসঙ্গে মাধবী-দীপঙ্কর ! কোন গল্প আসছে বড়পর্দায় ?

অনেকবছর পর একসঙ্গে মাধবী-দীপঙ্কর ! কোন গল্প আসছে বড়পর্দায় ?
মাধবী মুখোপাধ্যায়ের পড়শীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন দীপঙ্কর দে। চরিত্র দুটিতে দেখা যাবে, ওঁরা একে অপরের খুব কাছের মানুষ। যেখানে একে অপরকে মনের কথা বলতে পারে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 10:26 AM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: ছোটপর্দায় প্রায়শই দেখা গেলেও বড়পর্দায় মাধবী মুখোপাধ্যায়কে (Madhabi Mukherjee) শেষবার দেখা গিয়েছিল অনীক দত্তর 'বরুণবাবুর বন্ধুরা' ছবিতে। বেশ কয়েক বছরের বিরতির পর ফের বড়পর্দায় ফিরছেন মাধবী সত্যজিতের নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়। শ্যামল বসুর পরিচালনায় আসছে নতুন ছবি 'দূরত্ব' (Duratwa)। এই ছবিতেই মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে বর্ষীয়ান অভিনেত্রীকে।
ছবির গল্প এগোবে মা ও মেয়েকে কেন্দ্রে রেখে। মনস্তাত্ত্বিক এই ছবিটি নিয়ে বহুদিন পর শ্যামল বসুও ফিরলেন পরিচালনায়। বাইপাসের ধারে দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন লোকেশনে চলছে ছবির শুটিং। ছবি প্রসঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি এখানে একজন মায়ের চরিত্রে। এই গল্পটা খুব চেনা সকলের। সন্তানরা বড় হলে মা-বাবাদের পাশে সেভাবে থাকে না বা থাকতে পারে না।, কর্মব্যস্ততার কারণে। তারপর জীবনে সঙ্গী আসে, তখন তারা নিজেদের নতুন জীবন শুরু করে। আর এদিকে, বাবা-মা সন্তানের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকেন। এই ছবির গল্পটাও তেমনই।"
ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী সঙ্গীতা দাস। তাঁর কথায়, "আমার কাছে বড় পাওয়া মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করাটা। অভিনেত্রী হিসেবে এটা সত্যিই বড় প্রাপ্তি। গল্পে মা-মেয়ের সম্পর্কে দূরত্ব দেখা যাবে। কিন্তু এমন নয় যে আমার চরিত্রটা মাকে অবহেলা করে। আসলে ব্যস্ততার যুগে সে সময় পায় না। শেষমেশ মায়ের সঙ্গে কি দূরত্ব দূর হবে তার? সেটাই দেখা যাবে ছবির গল্পে।" মা ও মেয়ে কীভাবে এই দূরত্বের কাঁটা কাটিয়ে ওঠে সেটাই এই ছবির অন্যতম দিক।
মাধবী মুখোপাধ্যায়ের পড়শীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন দীপঙ্কর দে ( Deepankar De)। ওঁদের চরিত্র দুটিতে দেখা যাবে, ওঁরা একে অপরের খুব কাছের মানুষ। দুজনের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত সম্পর্ক আছে যেখানে একে অপরকে মনের কথা বলতে পারে। বয়সের সন্ধিক্ষণে এসে এমন বন্ধু পেয়ে ওরা কতটা সমৃদ্ধ সেটাও এই ছবিতে দেখানোর আরও একটি দিক।
শুটিং চলছে জোরকদমে। ছবির মুক্তি কবে তা জানা যায়নি এখনও।