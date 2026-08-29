কালারফুল মদন থেকে ঠোঁটকাটা সজল ঘোষ - 'দাদাগিরি'র মঞ্চে ধুন্ধুমার কাণ্ড
খবর, সজল ঘোষের সঙ্গে কুণাল ঘোষের কথার লড়াইয়ে জমে উঠবে পর্ব! আর কালারফুল মদন মিত্র হয়ে উঠবেন আরও কালারফুল। গানে গানে জমিয়ে দেবেন কৌস্তভ বাগচী!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: রবিবার দাদাগিরির (Dadagiri Unlimited) মঞ্চে ধামাকা হতে চলেছে। রাজনীতির মঞ্চ পেরিয়ে এবার 'দাদাগিরি'র মঞ্চেও দাদাগিরি দেখাবেন মদন মিত্র থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষ, সজল ঘোষ,নওশাদ, কৌস্তভ বাগচী রবিবারের মঞ্চ কাঁপাবেন তাঁরাই। দাদাগিরির মঞ্চে চলবে রাজনীতিবিদদের জোরদার টক্কর!
চ্যানেল সূত্রে খবর, সজল ঘোষের সঙ্গে কুণাল ঘোষের কথার লড়াইয়ে জমে উঠবে পর্ব! আর কালারফুল মদন মিত্র এদিন যেন হয়ে উঠবেন আরও কালারফুল। জানা যাচ্ছে, গানে গানে জমিয়ে দেবেন কৌস্তভ বাগচী! ভাইজান নওশাদ ও মাস্টারমশাই মুস্তাফিজুর রহমান রানার বুদ্ধিতে মাতবে সকলে। বাংলার তাবড় তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে দেবের দাদাগিরিতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই বলে জানিয়েছে চ্যানেল। আর এ আই মশাই? তারও তো কিছু করার আছে।
হাতের নাগালে কুণাল ঘোষ,সজল ঘোষ, মদন মিত্রদের পেয়ে এ আই মশাই ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়? একেবারেই না। এ আই মশাইয়ের মজার টিপ্পনিতে জেরবার হতে হবে রাজ্যের বাঘা বাঘা রাজনীতিবদদের। এদিনের পর্বে যে দারুণ সব চমক আর বিতর্কে ঠাসা বিনোদন থাকতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। একইসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না এদিন রাতেই গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার 'বিগ বস'-এর। দর্শকের আগ্রহের অন্ত নেই এই শো ঘিরেও। কারা এবারের মঞ্চের প্রতিযোগী তা জানা যায়নি এখনও। তবে, সঞ্চালনায় 'দাদাগিরি' থেকে বিদায় নেওয়া সেই মানুষটিই। সেই কারণে দর্শকের আগ্রহ বাড়তিই তা অস্বীকার করার উপায় নেই।
'দাদাগিরি' শুরু হয়েছিল বাংলার মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলীকে মাথায় রেখেই। 'দাদাগিরি'র জনপ্রিয়তাকে শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনিই। সেই জায়গায় প্রতিদিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন নতুন সঞ্চালক দেব। তবে, লড়ে যাচ্ছেন তিনি। নিজের মতো করে চেষ্টা করছেন। মিশে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। আর রবিবার তো তাঁর সমর্থিত রাজনৈতিক দল এবং বিপক্ষীয় শিবিরের মানুষদের নিয়ে খেলা জমাবেন তিনি। চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায়, 30 অগস্ট রবিবার রাত সাড়ে 9টায়।