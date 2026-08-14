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বাস্তব স্মৃতিতে উদযাপন মা-সন্তানের বন্ধন, মুক্তি পেল 'হুলিগ্যানিজম'-এর 'মা' গান

মানুষের বাস্তব স্মৃতির সঙ্গে গানের আবেগকে মিলিয়ে 'মা' ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য থেকে হয়ে উঠেছে মাতৃত্বের এক সম্মিলিত উদযাপন।

maa-new-song-from-hooliganism-out-featuring-anirban-bhattacharya-shubhadip-guha
'হুলিগ্যানিজম'-এর 'মা' গান আসছে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 1:01 PM IST

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কলকাতা, 14 অগস্ট: 'মেলার গান', 'এক মিনিটের চুমু'-সহ একাধিক জনপ্রিয় গানের পর ফের নতুন গান নিয়ে হাজির 'হুলিগ্যানিজম' (Hooliganism)। এবার SVF Music-এর সঙ্গে যৌথভাবে তাদের নতুন গান 'মা' (Maa Song)। ইতিমধ্যেই সমস্ত মিউজিক প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে গানটি। গানটির একটি AI-নির্মিত ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে, যা গানটির আবেগ ও ভাবনাকে এক অভিনব ভিজ্যুয়াল রূপ দিয়েছে। এবার সেই গানেরই অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিয়ো মুক্তি পেল সোশাল মিডিয়ায় ৷

SVF Music-এর ভাবনায় তৈরি এই মিউজিক ভিডিয়োর সবচেয়ে বিশেষ দিক হল এর অভিনব ভাবনা। ভিডিয়োটি তৈরি করা হয়েছে সাধারণ মানুষের তাঁদের মায়েদের সঙ্গে কাটানো বাস্তব মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো দিয়ে। অর্থাৎ, কোনও কাল্পনিক গল্প নয়, বরং দর্শকদের নিজেদের স্মৃতি ও আবেগই হয়ে উঠবে এই মিউজিক ভিডিয়োর মূল উপাদান।হুলিগ্যানিজমের পক্ষ থেকে শ্রোতাদের তাঁদের মায়ের সঙ্গে প্রিয় ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেইসব ব্যক্তিগত মুহূর্ত ভালোবাসা, হাসি, একসঙ্গে কাটানো সময়, ত্যাগ এবং মায়ের সঙ্গে সন্তানের অটুট সম্পর্ক-সবকিছুই জায়গা করে নিয়েছে 'মা'-এর অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিয়োতে । ফলে এই ভিডিয়ো শুধু একটি গানকে দৃশ্যায়িত করবে না, বরং অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতিকে একত্র করে মাতৃত্বের এক সম্মিলিত উদযাপন হয়ে উঠবে।

'মা' গানটির কথা লিখেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। সুর করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও শুভদীপ গুহ। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং শুভদীপ গুহ। মায়ের নিঃশর্ত ভালোবাসা, নীরব ত্যাগ এবং তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আজীবনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে গানটি। 'মা' গানটির প্রথম ভিজ্যুয়াল অধ্যায় ছিল AI-নির্মিত ভিডিয়ো, যেখানে ভালোবাসা, স্মৃতি এবং মা-সন্তানের সম্পর্ককে একটি কল্পনাময় শিল্পিত জগতে তুলে ধরা হয়েছিল। এবার অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিও সেই জায়গা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটছে। কৃত্রিমভাবে তৈরি ভিজ্যুয়াল নয়, মানুষের জীবনের সত্যিকারের মুহূর্তই হয়ে উঠছে ভিডিয়োটির প্রাণ।
maa-new-song-from-hooliganism-out-featuring-anirban-bhattacharya-shubhadip-guha
'হুলিগ্যানিজম' গানের দল (সংগৃহীত)

শ্রোতাদের নিজেদের স্মৃতিকে মিউজিক ভিডিয়োর অংশ করে নেওয়ার এই উদ্যোগকে তাই এক অভিনব audience-led প্রয়াস হিসেবেই দেখছে SVF Music। 'মা' হয়ে উঠতে চলেছে শুধু একটি গান নয়, অসংখ্য সন্তানের কাছে তাঁদের মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসার স্মৃতির এক সম্মিলিত উদযাপন। SVF Music-এর এই উদ্যোগে উঠে এসেছে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে দর্শক-নির্ভর ভাবনাকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি। মানুষের বাস্তব স্মৃতির সঙ্গে গানের আবেগকে মিলিয়ে 'মা' ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য থেকে হয়ে উঠেছে মাতৃত্বের এক সম্মিলিত উদযাপন।

গানটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে শুভদীপ গুহর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। নিজের মাকে হারানোর স্মৃতি প্রসঙ্গে শুভদীপ বলেন, "2020 সালে মহামারির সময় মাকে হারানো আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল। মা ছিলেন আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাঁর চলে যাওয়া আমার জীবনে এমন এক শূন্যতা তৈরি করেছিল, যা আমাকে খুব কঠিন এক সময়ের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে যারা চেনেন, তাঁরা সকলেই জানেন এই ক্ষতি আমাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল।"

শুভদীপ আরও জানান, হুলিগ্যানিজম তৈরি হওয়ার পর একদিন অনির্বাণ তাঁকে জানান যে তাঁর মাকে নিয়ে একটি গান লিখেছেন এবং বলেন, ‘চলো এটা তৈরি করি।’ শুভদীপের কথায়, সেই মুহূর্তটি তাঁর কাছে অত্যন্ত আবেগের ছিল, কারণ গানটির ভাবনা এসেছিল ভালোবাসা ও আন্তরিক বোঝাপড়ার জায়গা থেকে।

তাঁর মতে, সবচেয়ে বিশেষ গানগুলিই একসময় ব্যক্তিগত গল্পের গণ্ডি পেরিয়ে সবার গল্প হয়ে ওঠে। 'মা' ঠিক তেমনই একটি গান। শুভদীপের ব্যক্তিগত শোক থেকে শুরু হলেও আজ এই গান তাঁদের সবার, যাঁদের মা এখনও পাশে রয়েছেন এবং তাঁদেরও, যাঁরা প্রতিদিন মাকে মনে করেন। প্রত্যেক শ্রোতা যেন এই গানের মধ্যে নিজের গল্পের কিছুটা খুঁজে পান-এটাই তাঁর আশা।

অন্যদিকে, গানের মিউজিক ভিডিয়োর ভাবনা নিয়ে অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, " বাস্তব মানুষের তাঁদের মায়ের সঙ্গে কাটানো স্মৃতি ও আবেগকে একসঙ্গে নিয়ে আসার ভাবনাটি তাঁর কাছে অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর আশা, গান ও মিউজিক ভিডিয়ো দুটোই দর্শকের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবে।" তবে তার থেকেও বড় ইচ্ছে, 'মা' যেন মানুষের মনে দীর্ঘদিন থেকে যায় ৷ যেন এমন একটি গান হয়ে ওঠে, যার কাছে মানুষ বারবার ফিরে আসতে পারেন এবং বহুদিন ধরে নিজের করে আগলে রাখতে পারেন।

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TAGGED:

HOOLIGAANISM NEW SONG
ANIRBAN BHATTACHARYA
MAATOMARJONNO
হুলিগ্যানিজম মা গান অনির্বাণ
HOOLIGAANISM SONG

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