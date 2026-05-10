Mother's Day: মা আমার কাছে ঈশ্বর, তাঁর হাতের রান্না...! কী বললেন সুদীপ্তা
মায়ের হাতের রান্না খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ বিরল পৃথিবীতে । 'মাদার্স ডে'তে সেই নিয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 10, 2026 at 12:57 PM IST
কলকাতা, 10 মে: আজ 'মাদার্স ডে' । সত্যিই কি মায়ের জন্য আলাদা করে কোনও একটা দিনের প্রয়োজন আছে? সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সাপার থেকে ডিনার অবধি, একটা সময়ও কি মাকে বাদ দিয়ে চলে? বাকি সময়েও মাকে ছাড়া উপায় আছে? মায়ের হাতের রান্না খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ বিরল পৃথিবীতে । সঠিক মশলা আর পদ্ধতির সঙ্গে যখন মিশে যায় মায়ের যত্ন আর ভালোবাসা, তখন স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয় হয়ে ওঠে চা-কফি থেকে শুরু করে যে কোনও ডিশ । মায়ের রান্না নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়?
ইটিভি ভারত: মাদার্স ডে বলে সত্যিই কি কোনও আলাদা দিনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়?
সুদীপ্তা: কখনওই না । মায়ের জন্য আলাদা করে কোনও দিন হয় নাকি? মা ছাড়া তো পৃথিবীর মুখই দেখতাম না । মা মানুষটাই খুব স্পেশাল । তাঁর জন্য প্রত্যেকটা দিনই স্পেশাল ।
ইটিভি ভারত: মায়ের হাতের কোন রান্নাটা বেশি প্রিয়?
সুদীপ্তা: মায়ের হাতের সব রান্নাই আমার ভালো লাগে । আমি মাছ খেতে ভালোবাসি । আর মা কালোজিরে, আলু দিয়ে রুই মাছের একটা পদ করে, সেটা দারুণ লাগে আমার ভাত দিয়ে মেখে খেতে । মা ছাড়া অত ভালো কেউ বানাতে পারে না ওই পদটা ।
ইটিভি ভারত: মায়ের হাতের কোন পদটা অন্য কেউ যত তরিজুত করেই করুক না কেন মায়েরটাই সেরা লাগে?
সুদীপ্তা: আমার মায়ের হাতের মাছের পদগুলো খুব স্পেশাল । এ ছাড়া মা আলুর দম, এঁচোড় দারুণ করে । আমার মা আসলে সব রান্নাই ভালো করে । যে বাড়িতে আমার বিয়ে হয়েছে সেখানে শাশুড়ি মাও দারুণ রান্না করেন । ভালো লাগে খেতে আমার । তবে, দু'জনের রান্নার কায়দা এবং স্বাদ আলাদা ।
ইটিভি ভারত: মায়ের কোন রেসিপি আপনিও ভালো রাঁধেন?
সুদীপ্তা: মুড়িঘণ্ট ।
ইটিভি ভারত: এই দিনে মাকে উপহার দেওয়া হয়?
সুদীপ্তা: না, আলাদা করে এই দিনে কিছু দেওয়া হয় না । আমি তো ঈশ্বরকে চোখে দেখিনি । মা'ই আমার কাছে ঈশ্বর । মা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই । বাবা যখম বেঁচে ছিলেন তিনিও ঈশ্বর ছিলেন । বাবা-মাকে ঘিরেই ছিল আমার জগৎ । আর এখন মা আমার গোটা পৃথিবী, আমার ঈশ্বর । আজও কাজে বেরনোর আগে প্রথম ফোনটা মা'কেই করি ।
ইটিভি ভারত: আপনার রান্নার শো দেখেন উনি? কী বলেন?
সুদীপ্তা: দেখে তো । ভালোই বলে । মা খুব খুশি হয়েছিল আমি যখন রাঁধুনি জয়েন করি । মা আমার সব কাজেই খুশি হয় । আর এই শো'টা আমার কাছেও স্পেশাল । খুব পজিটিভ লাগে আমার ।
ইটিভি ভারত: মা আপনার হাতের কোন রান্নাটা বেশি পছন্দ করেন?
সুদীপ্তা: আমার হাতের সব রান্নাই মায়ের পছন্দ । খুব যত্ন নিয়ে আমি রান্না করি । মাছের পদ, আলুর দম, পনির, ছানার ডালনা, পটলের দোরমা এগুলো আমি ভালোই রাঁধি । আমাদের বাড়িতে পুজো হয় । তাই নিরামিষ পদগুলো আমার বানানোর দায়িত্ব পড়ে সেই সময় ।
ইটিভি ভারত: প্রথম কবে মায়ের রান্নাঘরে রান্না করার সুযোগ পেলেন?
সুদীপ্তা: মনে পড়ে না । ছোটবেলায় আমার দরকার হত না রান্নাঘরে যাওয়ার । তবে, মনে আছে ডিম ভাজা, লুচি ভাজা দিয়ে স্টার্ট করি রান্নাবান্না । চা আমি পারি না বানাতে । ওটা মা'ই দারুণ করে বরাবর ।