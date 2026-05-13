বড় পর্দায় বাঙালি মেয়ে-দক্ষিণী ছেলের কাহিনি, আছে ত্রিকোণ প্রেমের হাতছানি

বড় পর্দায় বাঙালি মেয়ে-দক্ষিণী ছেলের কাহিনি, আছে ত্রিকোণ প্রেমের হাতছানি
বড়পর্দায় আরও এক নতুন জুটি । ত্রিকোণ প্রেমের গল্পে 'শিউলি' । ছবিতে মুখ্য চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তী, টুইংকেল ও রাসিল । প্রকাশ্যে চরিত্রদের লুক ।
Published : May 13, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 13 মে: নতুন সরকার গঠনের পর অস্তিত্ব সংকটে স্ক্রিনিং কমিটি । টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ফেডারেশনের ঘরে ঝুলছে তালা । এরই মাঝে টলিপাড়ায় নতুন জুটির আগমন । এই জুটিতে বড়পর্দায় নিয়ে আসছেন পরিচালক বাবাই সেন । নতুন ভাবনা ও অন্য ধরনের গল্প নিয়ে আসছে বাংলা ছবি 'শিউলি' । বাংলা ও সাউথ ইন্ডিয়ার কালচারের এক অনন্য মেলবন্ধনে তৈরি এক প্রেমের গল্প ফুটে উঠবে ছবিতে ।
ছবির মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন টুইংকেল বড়ুয়া, রাসিল, সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও আরশি সেন । ছবিতে টুইংকেল বড়ুয়াকে দেখা যাবে শিউলির চরিত্রে, রাসিলকে দেখা যাবে শিবু ও সুদিপ্তা চক্রবর্তীকে দেখা যাবে তৃণার চরিত্রে । ছবিতে দেখানো হয়েছে বাঙালি মেয়ে ও সাউথ ইন্ডিয়ার এক ছেলের প্রেমের কাহিনি । ভাষা আলাদা হলেও প্রেম, ভালোবাসা যে মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাই ফুটে উঠবে এই ছবিতে । ঠিক যেমন 'এক দুজে কে লিয়ে' ছবিত দেখেছিল দর্শক ।
অন্যদিকে ছবিতে দেখানো হয়েছে তিন বন্ধুর নিখাদ বন্ধুত্বের গল্প । যতদূর বোঝা গেল তাতে ছবির গল্প অনেকটাই ত্রিকোণ প্রেমের বলা যায় । ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই আসছে এই নতুন ছবি 'শিউলি' । ছবিতে গানের প্রাধান্য রয়েছে । গানে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রশ্মিতা পাল, পটা, অদ্রিজ ঘোষ, সৌভিক কর । ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন প্রীতম দেব । ছবির শ্যুটিং হয়েছে কলকাতা শহরের বাইরে ।
পরিচালক বাবাই সেন বলেন, "আমি বরাবরই নতুন কনসেপ্ট ও ভিন্ন ধরনের গল্প বলতে ভালোবাসি । তাই দুটি ভাষার প্রেমের গল্প তৈরি করেছি এই ছবিতে । নতুন গল্প ও নতুন মুখ নিয়ে যদি ভালো সিনেমা বানানো যায়, তাহলে দর্শকদের থেকে অবশ্যই ভালোবাসা পাওয়া যায়, কিন্তু সেটার জন্য কনটেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ । এখন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ছেলে মেয়েদের প্রযোজন, তারা ভালো গল্প ও ভালো অভিনয় উপহার দিতে পারে । তেমন 'শিউলি' আমার কাছে অনেকটা চ্যালেঞ্জের প্রজেক্ট । নতুন জুটি ও নতুন গল্প উপহার দেব, সেই নিয়ে খুব আশাবাদী ।"
খুব তাড়াতাড়ি বড়পর্দায় মুক্তি পাবে প্রযোজক সুস্মিতা আধিকারী ও নাজিম মুন্সির যৌথ প্রযোজনাতে 'শিউলি' ।