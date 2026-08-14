গান থেকে শাড়ি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ থেকে শচীন কর্তা- আড্ডায় লোপামুদ্রা

গান থেকে শাড়ি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ থেকে শচীন কর্তা- আড্ডায় লোপামুদ্রা
"ঢাকুরিয়াতে শচীন দেব বর্মনের বাড়ি আছে, সেটাও সংরক্ষণ করা উচিত।"- বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নামে মেট্রো স্টেশন প্রসঙ্গে এমনও বলেন লোপামুদ্রা। শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 2:22 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: গানের পাশাপাশি যেদিন 'প্রথা' নামে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সম্ভার নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলেন সেদিন অনেকেই বলেছেন, " 'গান টান' পায় না তাই ব্যবসা খুলে বসেছেন লোপামুদ্রা মিত্র।"- নিন্দুকদের কটূ কথা প্রচারে কোনওকালেই পাত্তা দেন না লোপামুদ্রা মিত্র (Lopamudra Mitra)। দেখতে দেখতে সেই 'প্রথা'ই পা রেখেছে 12 বছরে ৷ আর গান? দ্রুত গতিতে ছুটছে 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস' (Joy-Lopa Express)। আসছে শিল্পীর কণ্ঠে একের পর এক সিঙ্গলসও। আগামী 29 অগস্ট 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস: অন্য গানের গাড়ি'র সিজন 2 অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি ডি বিড়লা সভাঘরে, সন্ধে সাড়ে 6টায় ৷ ওদিকে 'প্রথা'রও 12 বছর বয়স হল। তার উপরে সামনেই পুজো। গানের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি 'প্রথা'র পোশাক নিয়েও দারুণ ব্যস্ত সঙ্গীতশিল্পী। তার মাঝেই আড্ডায় মেতে উঠলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷
ইটিভি ভারত: একদিকে 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস"-এর সিজন টু আসছে, অন্যদিকে 'প্রথা'র বারো বছর। কী হতে চলেছে?
লোপামুদ্রা: প্রথার বারো বছর হিসেবে বিশেষ কিছু পাবো না আমরা। তবে, 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস' নতুন কিছু করতে চলেছে। তবে, 'প্রথা'র কথা বলতে গেলে সবার আগে যেটা বলতে হয়, আমার বা 'প্রথা'র থেকেও প্রথার মডেল হিসেবে জয় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগে দোতলায় ছিল 'প্রথা'। এখন এক তলায় আরেকটু বড় আকারে। দেখি ভবিষ্যতে বড় করে কিছু করতে পারি কিনা।
ইটিভি ভারত: প্রথা ভেঙে 'প্রথা' কী করে সাজপোশাক নিয়ে আসার ব্যাপারে?
লোপামুদ্রা: না, প্রথা ভেঙে কিছুই আর আজ করা হয় না। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন তাঁরা অদ্ভুতভাবে খুব ট্র্যাডিশনাল জিনিস পছন্দ করেন। আমাদের স্বাদের সঙ্গে ওঁদের স্বাদ মিলে যায়। আমরা যদি মডেলিং-এও কিছু এদিক ওদিক করতে চাই তা হলেও কমেন্ট আসে যে "এটা প্রথা ঠিক করছে না..."। লাউড কিছু হয়ে গেলে নিতে চান না কেউ, এখানে যাঁরা আসেন।
ইটিভি ভারত: গানের দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রোতার মধ্যে কতখানি পরিবর্তন দেখতে পান?
লোপামুদ্রা: আমার 'ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস', 'ধাধিনা নাতিনা', 'আয় কে যাবি' এখনকার বাচ্চারাও শোনে। তবে, আমার যেটা মনে হয় যে ট্র্যাডিশনের ক্ষেত্রে বহিঃসজ্জাটা বদলে গিয়েছে গানের ক্ষেত্রে। যেটা সাজের ক্ষেত্রে অতটা হয়নি। আমিও পরিবর্তনে বিশ্বাসী। আগে যেমন শুধু হারমোনিয়াম, তবলায় গাইতাম আজ আর সেটা পারি না। আমার মনে হয় ড্রামস, গিটারের কোনও সাউন্ড থাকুক। আমার মনে হয় পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে জরুরি। আর সেটা সকলের গ্রহণ করা উচিত।
ইটিভি ভারত: আর গানের দুনিয়ায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কী বলবেন? অনেক শিল্পীকেই বাতিল করা হয়েছে নানা সময়ে।
লোপামুদ্রা: গানটা যদি গানের মতো থাকে তা হলে কেউ কিছু করতে পারে না। আমি কূটকচালিতে অভ্যস্ত নই। গান আর 'প্রথা' নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি। তা বলে কি আমার কোনওকিছুতে খারাপ লাগা নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি চুপ থাকি। একটা কথাই জানি 'honesty is the best policy', ব্যস এটুকুই।
ইটিভি ভারত: শিল্পীদের নিয়ে আগ্রহ সবার। আলোচনা, সমালোচনা বেশি হয় তাঁদের নিয়েই। গান গাওয়ার পাশাপাশি যখন 'প্রথা' শুরু করলেন কোনও কটুক্তি শুনতে হয়নি?
লোপামুদ্রা: শুনতে হয়েছে তো। লোকের কাজই কথা বলা। আর বলবেই। যারা এসব কথা বলে, তাদের জীবনে কিছু না কিছু নিয়ে ডিপ্রেশন আছে।
ইটিভি ভারত: এই পুজোতে প্রথা কী নিয়ে আসছে?
লোপামুদ্রা: আমাদের নিজস্ব ট্র্যাডিশনাল জিনিসই থাকে। নিজস্ব কিছু ব্লকপ্রিন্ট তসরের উপরে জোর দিচ্ছি। তসরের উপর ব্লকপ্রিন্টের পাঞ্জাবি এ বছর নতুন। যেহেতু ট্র্যাডিশনাল কাজ তাই খুব নতুন করে কিছু করতে পারব না। কাঁথাস্টিচে আমাদের কিছু নিজস্বতা আছে। সেগুলোও এবার পাওয়া যাবে।
ইটিভি ভারত: অন্য কোনও রাজ্যের শাড়ি কি এবার এলো?
লোপামুদ্রা: না। যা রয়েছে সেটাই শেষ করে উঠতে পারছি না।
ইটিভি ভারত: সব গানের সঙ্গেই আজকাল ভিডিয়ো থাকে। ভিডিয়োর দিকে নজর দিতে গিয়ে কি মানুষ সেই গানটাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনছে না বলে মনে হয় আপনার?
লোপামুদ্রা: অডিয়ো প্ল্যাটফর্ম যেগুলি আছে সেগুলি কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে অনেক বেশি সফল। এটা হয়তো সবাই বোঝেন না। আমার কোনওদিনই ভিডিয়ো করতে ভালো লাগে না। তবে, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে করতে গেলে ভিডিয়োটা জরুরি, তাই করতে হয়। সবকিছুতে আজ যেহেতু ছবি এসে যাচ্ছে, তাতে মানুষের কল্পনাশক্তি কমে যাচ্ছে। আমার নতুন গান 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' আমি আমার মতো করে ভাবতে পারি। কিন্তু ছবি আটকে দেয় অনেককিছু। রামায়ণ, মহাভারত, ঠাকুরমার ঝুলি যখন পড়েছি আমরা মনেমনেই চরিত্রগুলো এঁকে নিয়েছি আমরা। কিন্তু যখনই নির্দিষ্ট করে কোনও ভিডিয়ো পাচ্ছি আমরা, তখন যে কল্পনাটা বুনেছিলাম ওটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তেমনি ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও বলি, নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে ফ্যাশন করো।
ইটিভি ভারত: বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নামে মেট্রো স্টেশন, আকাশবাণীর বাইরে তাঁর আবক্ষ মূর্তি, তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িটিকে হেরিটেজ বলে ঘোষণা করার কথা চলছে। একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর অনুরাগী হিসেবে কী বলবেন?
লোপামুদ্রা: এটা তো দরকারই। মহালয়া আজও সজীব। তাই মহালয়ায় যাঁর স্তোত্র এতকাল ধরে মানুষ শুনে আসছে তাঁর তো এই সম্মান প্রাপ্য। ঢাকুরিয়াতে শচীন দেব বর্মনের বাড়ি আছে, সেটাও সংরক্ষণ করা উচিত। আমরা পুরনো ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ না করলে এই প্রজন্ম সেই সম্বন্ধে কিছুই জানবে না, ছিন্নমূল হয়ে পড়বে।