বছর দুই পর নতুন চমক নিয়ে শহরে আবার জয়-লোপার গানের এক্সপ্রেস
এক অন্য ধারার গানের গাড়ি ছুটবে যার নাম 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস'। গানের মোড়ে মোড়ে নানা স্টেশন ছুঁয়ে এগিয়ে চলবে এই এক্সপ্রেস।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 5:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অগস্ট: 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস' 2024-এ প্রথম সিজনেই মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল শ্রোতাদের। এবার বছর দুই পর আবার শহর কলকাতায় ফিরছে 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস'। চলতি মাসের 29 অগস্ট, জি.ডি.বিড়লা সভাঘরে সন্ধ্যা সাড়ে 6টা থেকে মঞ্চস্থ হবে 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস'।
এক অন্য ধারার গানের গাড়ি ছুটবে যার নাম 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস'। গানের মোড়ে মোড়ে নানা স্টেশন ছুঁয়ে এগিয়ে চলবে এই এক্সপ্রেস। এ গাড়ি প্রথম বার এসেছিল 2024-এর নভেম্বরে, তারপর নানা শহর ঘুরে সিজন টু নিয়ে ফিরছে শহরে। গানে ভরপুর এই গাড়িতে চড়ে পড়লে এক সুন্দর গান সফরের সাক্ষী থাকবেন শ্রোতারা।
এই নিয়ে সঙ্গীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র বলেন "জয়-লোপা এই জুটি ঊনত্রিশ বছরে পা দিলো। সেদিক থেকে আমাদের এক্সপ্রেস বহুদিন ধরেই চলছে, কিন্তু সেটা নিয়মিত হয়ে ওঠেনা। জয় আগে গিটারিস্ট হিসেবে আমার গানে বাজাতো, অনেক দিন হল ওঁর ব্যস্ততা ,সুরকার হয়ে ওঠা আমাদের একসঙ্গে আর গান-বাজনা হয়ে ওঠে না। দু'জনের রাস্তা দু'জনের মতো চলতে থাকল। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সঙ্গীতের সেতু বরাবর রয়ে গেছে। আমরা খুব ভালো বন্ধুও। আমি একার অনুষ্ঠান করে আসছি, জয় স্টেজ শো তেমন করেন না। সেখান থেকেই এই ভাবনা। এখানে জয়ও ওঁর কম্পোজিশন শোনাবেন,আমিও ওঁর সুরের গান গাইবো, থাকবেন বেশ কিছু অতিথি যন্ত্রীরাও। সব মিলিয়ে এই এক্সপ্রেস জয়-লোপা দুটো ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে চলবে। "
জয় সরকার বলেন, " আসলে লোপামুদ্রা মিত্রের হাত ধরেই আমার সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার সুরকার জীবনের পঁচিশ বছর পাড়। অনেক বছর এক সঙ্গে এক মঞ্চে লোপাকে গিটারে সঙ্গত করেছি। সেটা তো এখন আর হয়না। সেই মুহূর্তগুলো মিস করি। তাই,আমাদের এই অন্য ভাবনা জয়-লোপা এক্সপ্রেস।"