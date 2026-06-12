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পেশা পাল্টালেন অভিনেতা লোকনাথ দে ! কী বলছেন তাঁর নতুন সিরিজের পরিচালক?

'রাজনীতি' শব্দটার আভিধানিক অর্থ দিনদিন পাল্টে যাচ্ছে। লোকনাথ দে'র মতে, সুষ্ঠু সমাধান চাই বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে।

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আড্ডায় লোকনাথ-অরিজিৎ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 1:01 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: পেশায় জাদরেল অভিনেতা লোকনাথ দে। হঠাত-ই বদলে ফেলেছেন পেশা। কিনে ফেলেছেন একটা শববাহী গাড়ি। আর চাইছেন রোজ কেউ মারা যাক। তা হলে তাঁর ব্যবসা চলবে রমরমিয়ে। হঠাৎ জনপ্রিয় অভিনেতার এই মানসিক বদলে বেশ সাড়া পড়েছে নেট পাড়ায়। কিন্তু তাতে খুশি তাঁর একটি সিরিজের পরিচালক অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী। কেননা সেই শববাহী গাড়ি বা স্বর্গরথটা যে লোকনাথ দে'কে দিয়ে তিনিই কিনিয়েছেন।

আর এখন সেই 'স্বর্গরথ' হয়ে উঠেছে 'সরগরম', যার মহিমা দেখার পালা 17 জুন থেকে। সব মিলিয়ে বিষয়টা দাঁড়াল ওয়েব সিরিজ 'স্বর্গরথ সরগরম' দর্শক দরবারে আসছে প্ল্যাটফর্ম আটের কল্যাণে। এই সিরিজে বলহরির চরিত্রে অভিনয় করছেন লোকনাথ দে। নিজেই শববাহী কিনে চালাবে বলহরি। এই সিরিজের মুখ্য চরিত্র এই বলহরিই। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে গল্প।

লোকনাথ দে অভিনীত কোনও চরিত্র মানেই সেখানে বিশেষ কিছু বা ধামাকা। এই কথা বললে অভিনেতা বিনয়ের সুরে বলেন, "ধামাকা কিনা জানি না। তবে, কাজটা করে আনন্দ পেলাম। অভিনয়টা তো করি আনন্দ পেতে। আর অরিজিতের সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ। দুটো কাজই দারুণ করেছি। অরিজিৎ মাটির কথা বলতে আগ্রহী, অনেক বড় ক্যানভাসে ভাবে। এগুলো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। আমরা দুজনেই মফস্বলের লোক। ফলে, আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোও এক। এর আগে আমরা 'ফেলু মিত্তির লেন' করেছি একসঙ্গে। সেটার যখন এসআরএফটি আই-তে স্ক্রিনিং হয় সেদিনই ঠিক হয় 'স্বর্গরথ সরগরম' আমি করব।"

লোকনাথ আরও বলেন, "অনেক দক্ষ অভিনেতা আছেন এই সিরিজে। এ ছাড়া আমরা যেখানে আউটডোর শুটিং করেছি মানে ঝাড়খণ্ডে, সেখানকার স্থানীয়দেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। সবমিলিয়ে একটা ভালো কাজ হয়েছে।"এরকম ভাবনায় সিরিজ বানানোর কারণ জানতে চাইলে পরিচালক অরিজিৎ বলেন, "ভাবনাটা ইমন চক্রবর্তী এবং প্ল্যাটফর্ম এইটের টিমের। ওরাই লিখেছে গল্পটা। আমাকে ওরা জানায় এবং বলে আমি এটা ভালো বানাতে পারব। গল্পটা পড়ে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি যেহেতু গ্রামের ছেলে, মফস্বলে বড় হয়েছি, এমনকী লোকনাথ দাও তাই। ফলে, এই গল্পটা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া লোকনাথ দা, পূষন্ নিজেরা দক্ষ নাট্য ব্যক্তিত্ব, নিজেরা ডিরেকশন দেয়। সংলাপ-সহ আরও অন্যান্য বিষয়েও ওরা নিজেদের কায়দা কাজে লাগিয়েছে। প্রত্যেক মুহূর্তে কীভাবে কাজটা ভালো করা যায়, তার চেষ্টা করেছে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সবকিছু নিয়ে ওরা মাথা খাটিয়েছে। লোকনাথ দা, পূষনের সঙ্গে কাজ করার ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে।"

loknath-dey-director-arijeet-toton-chakraborty-talks-about-bengali-series-swargarath-sargaram
মঞ্চে লোকনাথ (সংগৃহীত)

লোকনাথ দে আরও বলেন, "মফস্বলে বেড়ে ওটা বলে বলহরির মতো মানুষগুলো আমার খুব চেনা। ওদের চলাফেরা, জীবনযাপন, কথাবার্তা, পারিবারিক সম্পর্কগুলো খুব চেনা। ফলে, চরিত্রটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার ছিল। কিন্তু কীভাবে টেক্সট-এর নিরিখে ফেলব সেটা নিয়ে চিন্তা ছিল। চর্চা, পড়াশুনা করতে হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামের লোকেশনে যখন গেলাম সেখানকার কিছু এলিমেন্টস আমার মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। ওদের মতো চলাফেরা, কথা বলা প্র‍্যাকটিস ওখানে বসেই করেছি। আর লেখাটা এত সুন্দর ছিল যে সেটার মধ্যে ভেসে থাকতে পারায় কাজটা সহজ হয়ে যায়।"

এই সিরিজের সামাজিক বার্তা কিছু আছে? পরিচালক বলেন, "বার্তা একটাই, সবাইকে ঠিক করে বাঁচতে দাও এবং বাঁচো। যে যেভাবে কাজ করে টাকা উপার্জন করতে চায় তাকে সেভাবে উপার্জন করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সমাজ প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে। সেটা মেনে নিতে হবে। সেভাবেই নিজেকে বদলাতে হবে। " লোকনাথ এই প্রসঙ্গে বলেন, "সোজা কথায় মানুষের জীবন-জীবিকার উপরে রাজনীতি কোরো না।"

এই সূত্র ধরেই উঠে আসে বাংলার সিনে পাড়ার কথা। সিনেমার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়, এমন ব্যক্তি এতগুলো বছর ধরে টলিপাড়াকে শাসন করে এসেছেন। নানা দুর্নীতির অভিযোগে তিনি এখন শ্রীঘরে। লোকনাথ দে এই প্রসঙ্গে বলেন, "যে কোনও জীবিকাতেই রাজনীতি কেন থাবা বসাবে? কাম্য নয়। এখন হয়তো বলবেন এতদিন কেন এই কথা বলিনি। দেখুন, আমি অভিনয় করতে এসেছি। তবে, সময়ে অসময়ে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছি। এখন সবাই মুখ খুলেছে। কী ভীষণ একটা ভয়ের বাতাবরণ ছিল যে কেউ এতদিন মুখই খুলতে পারেনি। এই বলাটা যেন জারি থাকে সেটাই চাই।"

loknath-dey-director-arijeet-toton-chakraborty-talks-about-bengali-series-swargarath-sargaram
পরিচালক অরিজিৎ (সংগৃহীত)

লোকনাথ দে বলতে থাকেন, "একটা ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। ডিরেক্টর, প্রোডিউসাররা নানা সময়ে নানা কারণে এখানে কাজ করতে পারেননি। গুপি শুটিংয়ের নামে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে বলা যায়। নতুন ছেলেমেয়েরা কাজ পাচ্ছিল না। তবে, উত্তরণের পথ খুলে যাওয়ার একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। আশা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে, আশা করে আগেও ঠকেছি। এবার কী হবে জানি না। মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি। তবে, 'রাজনীতি' শব্দটার আভিধানিক অর্থ দিনদিন পাল্টে যাচ্ছে। সুষ্ঠু সমাধান চাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। কাজের লোকেরা কাজ পাক এটাই চাই। ভুল লোক যেন ঢুকে না পড়ে। এবার রুদ্রনীল, পাপিয়া দি, রূপা দি যেন এই দিকগুলি নিয়ে যত্ন সহকারে বিবেচনা করেন।"

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LOKNATH DEY SERIES
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স্বর্গরথ সরগরম লোকনাথ দে
BENGALI SERIES SWARGARATH SARGARAM

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